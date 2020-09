James May prodává jedno ze svých Ferrari. A chce za něj méně, než za kolik ho kupoval

James May se rozhodl, že se zbaví jednoho ze svých Ferrari. Prý už si ho neužívá.

O důvodech prodeje se britský moderátor rozpovídal ve videu pro kanál Drivetribe, které natočil ve své garáži.

Hned v úvodu přiznává ten nejdůležitější důvod. Ferrari, v němž ani moc nejezdí, už jednoduše nemiluje. Zbožňuje se na něj dívat, ale to nestačí. I když auto, které prostřednictvím jednoho prodejce Ferrari prodává, považuje za jeden z nejhezčích vozů s hřebcem na kapotě.

Že je auto hezké, totiž současně neznamená, že se také hezky řídí. Italský supersport se podle Maye stal prostě zastaralým a už nedokáže držet krok s dobou.

Teprve v tuto chvíli James prozrazuje, jaké Ferrari že to vlastně prodává. Nevlastní totiž jen jedno. "Neprodávám Speciale, to by byla absurdní věc," říká moderátor, jemuž patří zřejmě úplně poslední vyrobené Ferrari 458 Speciale.

May si ho totiž objednal v době, kdy italská automobilka už ukončila příjem objednávek. V případě slavného Angličana ovšem udělala výjimku a auto pro něj přece jen vyrobila.

Ale zpátky k supersportu, který Jamesovu garáž opustil. Jde o model 308 GTB z roku 1977, jeden z 211 kusů z ocelovou karoserií a pravostranným řízením pro britský trh. S 308 GTB se to má totiž tak, že první exempláře měly karoserii ze sklolaminátu, v roce 1977 se přešlo na ocel.

O pohon 308 GTB se stará 2,9litrový osmiválec se čtyřmi karburátory, který dává výkon 188 kW. Spojený je s pětistupňovou manuální převodovkou. Kus po Mayovi má najeto 59.897 mil (asi 96.400 km), je k němu kompletně zdokumentovaná historie (včetně servisní) a také nějaké originální příslušenství.

Červené Ferrari s černým koženým čalouněním je k mání za 69.995 liber, v přepočtu za zhruba 2,1 milionu korun.

Což je mimochodem podle Maye méně peněz, než za kolik 308 kdysi koupil on. Ceny klasických vozů totiž v Británii za poslední rok zřejmě spadly. James okamžitě přidává důvody: "Recese, brexit, covid, Boris Johnson a podobně."

A dál rozvíjí myšlenku o tom, jak 308 prostě zastarala. "Je to staré auto a já vlastně stará auta rád nemám. Přestože si všichni, že je musím mít rád," říká. "Jenže z místa, kde teď sedím, vidím tři elektrická auta," dodává s tím, že aktuálně vlastní jen jednu starou motorku.

Problém se starými auty podle něj spočívá v tom, že je dnes už nedokážeme ocenit a vnímat stejně jako v době jejich vzniku. Minulost je totiž pryč.

Starou techniku přirovnává ke staré hudbě. Hudbu ze 17. století v současnosti také vnímáme jinak než lidé v té době. Je to proto, že jsme narozdíl od našich předků zažili třeba Sex Pistols nebo rap. Máme prostě jiné uši.

Podobně se proměňuje také naše vnímání automobilů.

James pak ještě vysvětluje, proč si 308 GTB vlastně pořídil. Připouští, že hlavním důvodem byla snaha vrátit do života něco ze zlatých časů, něco ze svého mladí. Jako náctiletý kluk totiž tohle Ferrari miloval, přitom pro něj bylo ale nedostupné. Když si ho později koupil, vrátil se vlastně do mladistvých let.

A myslí si, že ten, kdo si jeho 308 nyní koupí, na tom bude podobně. Že to bude někdo, kdo zažíval v 70. letech nejlepší období a chce si splnit dětský sen. "Upřímně si ale myslím, že takový člověk Ferrari zase brzy prodá, až si uvědomí, že může utratit méně peněz za Alpine. Což jsem udělal i já," dodává.