James May prý neustále čeká na vyhazov. Má dobrý důvod

James May, známý především jako neodmyslitelná součást tria s Jeremy Clarksonem a Richardem Hammondem, v rozhovoru pro rádiový pořad Driven ze srandy prohodil, že neustále očekává svůj vyhazov. A i když to bylo myšleno ze srandy, pozadí tohoto žertu už tak úsměvné není.

Šedesátiletý moderátor totiž v rozhovoru začal rozebírat, kolikrát byl v minulosti vyhozen z jiných televizních pořadů. A mnohdy vlastně ani nevěděl proč. To byl ostatně případ i konce jeho televizního motoristického pořadu Driven, který May uváděl s Jasonem Barlowem. Podle Jamese byl pořad velice dobře přijat diváky, on byl ovšem po jedné sérii odejit.

„Show byla opravdu populární a my jsme vlastně ani nevěděli, co děláme – tedy já jsem to nevěděl a myslím si, že Jason Barlow také ne,“ cituje Maye web Metro. „Ale nevyhnutelně jsem byl vyhozen, stejně jako jsem byl vyhozen ze všeho dalšího ve svém životě, takže jsem tam před svým odchodem strávil jen jednu sezónu,“ dodal May.

Poté se měl moderátor objevit v jedné sérii původního Top Gearu v Pebble Mill, jenže i tam strávil pouze jednu sezónu a pak byl odejit. „Neustále se obávám, že budu odevšad vyhozen,“ dodal May. Když se pak Andy Jay, moderátor rozhlasové show Driven, známého moderátora zeptal, jestli má stále strach z vyhazovu i nyní, odpověď zněla: „No, trochu ano.“

Důvodem jsou přitom komplikace, které přinesla pandemie koronaviru. May musel kvůli zákazům cestování a dalším preventivním opatřením odložit několik plánovaných cest, včetně natáčení nového speciálu The Grand Tour a další řady cestovatelské show Man in Japan. Kromě toho však měl mít i další plány, které prozatím neodhalil.

Protože však nemůže cestovat, musel se všechny cesty odložit na neurčito. „Kvůli karanténě a sociálnímu distancování nemůžeme dělat věci, které chceme,“ prozradil May. Na konci rozhovoru k tomuto tématu si pak uvědomil, že už ho vlastně možná znovu vyhodili.

„Byl jsem vyhozen okolnostmi. Vyhodil mě svět,“ dodal se svým klasickým humorem James May.