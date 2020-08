Nový speciál The Grand Tour se blíží, konečně známe datum premiéry

O novém speciálu čtvrté řady pořadu The Grand Tour se mluví již několik měsíců, teprve nyní se ale na veřejnost dostalo datum premiéry. A dobrou zprávou je, že nebudeme čekat dlouho.

Čekání na druhou epizodu čtvrté série populárního pořadu trvalo opravdu dlouho, což můžeme kromě jiného přičítat i globální pandemii. Štáb měl sice materiál natočený, kvůli nutnosti dodržovat odstup se však nemohl sejít ve střižně a vyrobit z tisíců hodin záznamu finální sestřih.

V polovině června pak Clarkson oznámil, že je nový díl The Grand Tour již hotový a nyní se čeká pouze na rozhodnutí Amazonu, kdy ho vypustí do světa. Známá společnost sice o novince mlčela, web The Grand Tour Nation ale upozornil, že na webu IMDB došlo k úpravě data premiéry Madagaskarského speciálu.

Podle nejnovějších informací z webu IMDB, který patří přímo Amazonu, bude nová epizoda odvysílána již 4. září tohoto roku. A podle všeho se můžeme těšit na necelou hodinu a půl kvalitní zábavy.

Oficiální informace zatím chybí, přesto už víme, že se trojice moderátorů vypravila na Madagaskar s trojicí skutečně velmi rozdílných strojů. V sestavě je totiž Ford Focus, Caterham 7 a Bentley Continental GT. Všechna auta přitom dostala rozsáhlé úpravy pro jízdu v terénu, které zahrnují rámy, šnorchly, obří terénní pneumatiky a v jednom případě i pásy.

Podle zákulisních informací by měla výprava začít na Reunion Island, kde trojice moderátorů stráví pár dnů a upraví si auta do bláznivé podoby. Poté by se měla expedice vydat na cestu napříč Madagaskarem po trase francouzských pirátů, na jejímž konci chce hledat poklad.

Po epizodě Seamen, která vyvolala lehkou kontroverzi, zní první popis madagaskarského speciálu téměř dokonale a nám jen nezbývá než čekat a doufat, jak to celé dopadne. Odpověď ale naštěstí není daleko.