Japonci chtějí, aby Nissan zachránila Tesla. Té se do toho kupodivu nechce

Nissan je sice ve společné alianci s Renaultem a Mitsubishi, vztahy s francouzským partnerem jsou ovšem již delší dobu trochu napjaté. Japonci proto v posledních měsících pošilhávali po spojení s Hondou, další značkou, která působí více méně samostatně. Spojení obou automobilek ovšem z mnoha důvodů nevyšlo. Jedním z nich byl i požadavek představitelů Hondy, aby se Nissan zbavil hybridů z vlastního vývoje.

Když už začínalo být jasné, že spojenectví s Hondou nevyjde, obrátil Nissan svoji pozornost do Spojených států, kde pošilhává partnerovi ze sféry technologických společností. Jednou z nich má být Tesla, symbol elektromobility. Podle listu Financial Times o tom sní poradní skupina okolo Hira Mizuna, bývalého člena představenstva americké značky. Podle ní by Tesla mohla mít zájem o převzetí amerických továren Nissanu, přičemž tenhle plán podporuje i bývalý japonský premiér Jošihide Suga, který byl v úřadu od 16. září 2020 do 4. října následujícího roku.

Plány na pomoc Nissanu jsou vcelku konkrétní. Japonci by byli nejraději, kdyby se o záchranu postaralo konsorcium investorů v čele se zmíněnou Teslou. Ta by si na oplátku nechala výrobní kapacity v USA, jež nejsou zrovna marginální. Dvě továrny v Tennessee a Mississippi mohou vyprodukovat až milion aut ročně, v současnosti jsou přitom vytížené zhruba na polovinu (konkrétně 525 tisíc vozů v roce 2024).

Nissan Qashqai e-Power zpoza volantu • Marek Bednář/Auto.cz

V opačném případě hrozí, že Nissan skončí v rukou tchajwanského gigantu Foxconn, největšího výrobce elektroniky na světě, jehož majitel Terry Gou vlastní zámek Roztěž nedaleko Kutné Hory.

Plán s Teslou má ovšem několik háčků. Přestože je vytížení obou fabrik relativně nízké, pro Nissan je severoamerický trh z hlediska prodejů a obratu naprosto zásadní. Vzdát se vlastních továren je proto hloupost, i kvůli zavedení cel na dovoz aut ze zahraničí.

Druhý problém představuje samotná Tesla, která o zapojení do záchranné iniciativy nejeví zájem. Produkční kapacity by se jí sice hodily, ve svých fabrikách v Kalifornii a Texasu se současnou výtěžností 2,35 milionu exemplářů ovšem pomocí nových výrobních metod plánuje zvýšit produkci až na tři miliony vozů za rok. Případné převzetí továren Nissanu nepřímo vyloučil také Elon Musk, podle kterého jsou Tesla faktory příliš unikátní na to, aby se tento koncept dal implementovat na výrobní zařízení pro automobily se spalovacími motory.