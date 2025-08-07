Hyundai vyvine pět aut spolu s GM. Většina bude spalovací
Spolupráce na celkem pěti modelech se týká primárně trhů Severní a Jižní Ameriky, ale jeden z nich může být založen na Hyundai ST1 či Kie PV5.
Dlouho se o tom spekulovalo, nyní je to oficiální – koncerny General Motors a Hyundai potvrdily, že budou spolupracovat na vývoji několika aut. Podrobné informace zatím nejsou na světě, ale součástí potvrzení byla i zpráva o tom, jakých forem vozy nabudou – půjde o kompaktní vůz, kompaktní crossover a kompaktní pick-up.
Vývoj těchto tří modelů bude mít na starosti Hyundai, protože má přijít ještě středně velký pick-up, jehož techniku zase dodá GM. A všechna tato čtyři auta budou „flexibilní pro použití spalovacích nebo hybridních pohonných systémů“, stojí v oznámení. Páté auto má být elektrická dodávka.
Na co z toho se můžeme těšit v Evropě? Dost možná na nic, bohužel. První čtyři vozy mají být určeny primárně pro Jižní Ameriku, ten poslední, elektrická dodávka, má naopak přijít do Severní Ameriky.
O Evropě není zmínka, ale to neznamená, že tento vůz v Evropě neuvidíme. Spekuluje se totiž o tom, že by to mohla být nějaká verze Hyundai ST1, což je užitková verze MPV Staria se skříňovou zádí a nabízí ji i Iveco pod jménem eMoovy. Druhým modelem, který by mohl být zatím záhadné dodávce základem, je Kia PV5 z rodiny „purpose-built vehicles“, tedy vozidel postavených s konkrétním účelem.
Teoreticky je možné, že by se takové auto stalo nástupcem Chevroletu Express a odvozeného luxusnějšího GMC Savanna. Tyto dva modely se ve svých současných podobách vyrábí od roku 2003 se spíše kosmetickými změnami. Mají však pod kapotou šesti- nebo osmiválce a skok z takových motorů přímo na elektrický pohon, tím spíš u pracovního auta v případě expressu a dálkového rodinného cestovatele v případě savanny, by byl vážně velký. Na základě expressu ve verzi 4500 Chassis Cab dnes navíc vznikají např. minibusy, odtahové speciály či menší skříňové nákladní vozy.
Chevrolet už elektrická užitková auta nabízí. Jmenují se BrightDrop a jsou to účelově postavené velké dodávky s kabinou typu walk-in, tedy že do nich člověk může nastoupit vzpřímeně a z kabiny projít dveřmi do nákladového prostoru. V nabídce je verze 400 s objemem nákladového prostoru 11,7 m3 a užitečnou hmotností až 1.683 kg, anebo delší verze 600 s objemem nákladového prostoru 17,4 m3 a užitečnou hmotností až 1.519 kg. Obě mají nejvyšší celkovou hmotnost až 4.990 kg a na jedno nabití mají dojet až 488 km.
Ať už to dopadne jakkoliv, firmy očekávají, že ročně mohou prodat až 800 tisíc kusů těchto pěti sdílených modelů. Kromě toho plánují také „společné iniciativy hledání zdrojů materiálů a logistických služeb v Severní i Jižní Americe“, a to včetně spolupráce na oceli s nízkou uhlíkovou stopou.
„Strategická spolupráce s GM nám pomůže nabídnout hodnotu a širší možnosti zákazníkům napříč různými segmenty a trhy,“ nechal se slyšet José Muñoz, generální ředitel Hyundai. Senior viceprezident GM Shilpan Amin hovořil podobně: „Díky partnerství přinese GM a Hyundai zákazníkům širší výběr za nižší ceny.“
zdroj: Carscoops | zdroj foto: Hyundai, Chevrolet | zdroj videa: Auto.cz