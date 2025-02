Spojení Nissanu s Hondou je definitivně u ledu. Potvrdily to obě automobilky

Živořící Nissan v prosinci loňského roku podepsal se značkou Honda memorandum o porozumění, podle kterého se měla hledat cesta, jak obě firmy propojit. Zůstaly by oddělené po obchodní stránce, sdílely by však pohonná ústrojí a platformy, stejně jako část výroby.

Po předchozích zvěstech je nyní potvrzeno, že dohoda padá. Vycouvat se rozhodl Nissan v reakci na rostoucí rozdíly v tom, jak bude spolupráce vypadat. Vyjednavači Nissanu měli být podle zpráv japonských médií rozezleni neočekávaným návrhem Hondy, který se značně lišil od původního plánu a jeho přijetí by v podstatě znamenalo, že se Nissan stane dceřinou společností Hondy.

S Hondou to (asi) nevyšlo. Nissan hledá partnera v USA, ve hře je i Tchaj-wan Ondřej Šámal Ekonomika

Společné prohlášení to v podstatě potvrdilo: „V průběhu diskusí mezi společnostmi byly zvažovány různé možnosti struktury integrace. Honda navrhla změnit strukturu ze založení společného holdingu, kde by Honda jmenovala většinu ředitelů včetně generálního na základě transferu vlastnického podílu, jak bylo původně načrtnuto v memorandu o porozumění, na strukturu, v níž by Honda byla mateřskou společností a Nissan dceřinou skrz výměnu akcií.“

Podle webu Autocar navrhla Honda takovou změnu pro svou vyšší hodnotu na trhu – v přepočtu zhruba 749 vs. 193 miliard dolarů Nissanu. Právě to vedlo Hondu k názoru, že by měla mít navrch, že by nemělo jít o spojení sobě rovných. Hodnota aktiv obou společností byla dlouhodobě bodem sporů v diskusích.

Neznamená to ovšem konec veškeré spolupráce. „Do budoucna budou Nissan a Honda spolupracovat v rámci strategického partnerství pro éru inteligence a elektrifikovaných vozidel,“ stojí v závěru prohlášení.