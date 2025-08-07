Japonci budou kupovat Ford F-150, větší než jejich cesty. Tvrdí muž, který o autoprůmyslu neví nic
Můžou Japonci místo svých malinkých vozů Kei začít více kupovat obrovské americké pick-upy? Myslí si to Donald Trump, podle kterého tam bude Ford F-150 velmi úspěšný.
Americký prezident Donald Trump neví o automobilovém průmyslu téměř nic, jak opakovaně dokazuje svými výroky. O moc lépe na tom nejsou ani jiní členové jeho strany, slibující návrat skvělých amerických automobilů plakátem s fotkou ruského žigulíku. Jedním ze slibů Trumpa je vnucení amerických vozů zemím mimo americký kontinent.
Důvodem je, podle něj, nepoměr v prodejích. Zatímco Amerika je zaplavená japonskými vozy a slušně se tam prodávají i ty evropské, naopak to moc nefunguje. Na starém kontinentu měl větší úspěch jen Ford, jehož vozy ale byly většinou vyvinuté specificky pro Evropu. General Motors zde už ani neprodává a Stellantis spíše strádá.
Úspěšná zde ale stále je značka Tesla, i když její prodeje poslední dobou také klesají. Ještě horší to pro Američany je v Japonsku, které importům ze zahraničí obecně nepřeje. Ostatně i největší dovozce automobilů do ostrovního státu je místní automobilka Suzuki.
Důvod pro to je snadný: americké automobilky nevyrábějí auta kompatibilní se zbytkem světa. Pro mnohé jsou sice veliké americké pick-upy, SUV či muscle káry s obrovskými motory lákadlem, reálně si je ale koupí jen menšina. A to kvůli nákladům na provoz, ale i rozměrům. To je obzvláště pravdou pro Japonsko, kde je nepopulárnější kategorií vozů malinká třída Kei.
Přesto v nedávném rozhovoru Trump tvrdil, že Japonci změnili názor. „Vezmou si naše auta. Vezmou si naše velmi krásné Fordy F-150, které se tady dobře prodávají. A jsem si jistý, že se budou dobře prodávat i tam, a další věci, co se u nás prodávají dobře, se tam budou dobře prodávat taky,“ řekl médiu CNBC svým typickým stylem.
Ford F-150 je nejprodávanějším vozem USA už desítky let a dnes se vyrábí v už čtrnácté generaci. Ta má v nejkratší verzi na délku 5,3 metru a lehce přes dva metry na šířku bez zrcátek. Pohon obstarávají šestiválcové nebo osmiválcové motory, v nabídce je i elektrická verze Lightning.
O veliké vozy mají samozřejmě Japonci také zájem, stejně jako u nás je to ale naprosté minimum zákazníků. Na tamních cestách se tak dá potkat třeba obrovská Toyota Mega Cruiser, individuálně importované hummery, ale také právě americké pick-upy. Existují tam celé automobilové subkultury, které se vyžívají v amerických vozech a napodobují i jiné aspekty amerického života.
Žádná značka ale nemá odvahu tam podobné vozy prodávat oficiálně, a třeba Ford tamní trh opustil už v roce 2016. Z amerických značek tam může o nějakém úspěchu mluvit jen Tesla, která tam loni prodala asi 5.600 aut.
Vnucování amerických aut zemím, které o ně nestojí, samozřejmě souvisí také s vyjednáváním o clech. Na Japonsko Trump uvalil cla ve výši 27,5 %, i když podle nové dohody by se mohly snížit na 15 procent. Na dovoz amerických vozů do Japonska platí clo 10 %.
Vyšší cla na japonské automobily ale každopádně nemusí mít velký vliv na prodej v USA. Japonské automobilky dnes ty nejdůležitější modely vyrábějí v amerických továrnách a vozy japonských značek dokonce často dominují žebříčkům modelů s nejvyšším podílem lokálních komponent.
Zdroj: CNBC, zdroj foto: Ford, zdroj videa: Svět motorů