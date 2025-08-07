Češi je nechtějí, jinde jdou na dračku. Stellantis navýší výrobu malých EV
V Česku to zatím není moc populární kategorie, v západní Evropě si už dávno oblíbili malá vozítka spadající do kategorie čtyřkolek. S elektrickými teď slaví úspěch i koncern Stellantis, který také kvůli tomu rozšíří výrobu.
Koncern Stellantis má dnes nejrozsáhlejší nabídku elektromobilů v Evropě. Pod mnoha značkami se dají koupit dodávky několika velikostí, valníky, velká i malá SUV, hatchbacky, kombíky i zvýšený sedan. Na úplném spodku nabídky stojí jen dvoumístná vozítka, která ani nejsou registrována jako automobily.
Citroën Ami, Opel Rocks i Fiat Topolino jsou oficiálně lehké čtyřkolky kategorie L6e, což omezuje jejich maximální rychlost na 45 km/h. Díky tomu je ale mohou třeba ve Francii řídit někteří lidé i bez řidičského oprávnění, a různé výhody se na ně vztahují i ve zbytku Evropy. Například i to, že vzhledem ke kategorii se na ně nevztahují stejné požadavky na bezpečnost jako na dospělá auta, což pomáhá udržet nízkou cenu.
Ami tak ve Francii vyjde na 7.990 eur, v přepočtu 196.000 korun, a nebo na 62 eur (1.500 Kč) měsíčně po zaplacení úvodních 350 eur, tedy asi 8.600 Kč. Stylovku s baterií o kapacitě jen 5,5 kWh a 6 kW motorem lze mít i jako „buggynu“ s plátěnou střechou a chybějícími bočními dvířky.
Lidé v západní a jižní Evropě na nabídku zjevně slyší, protože prodeje nejmenších modelů Stellantisu jsou velmi dobré. Ostatně, třeba v Itálii jsou vidět na každém rohu, a to i v nejchudších oblastech. Kolik přesně to znamená, je ale těžké říct, protože v tabulkách prodejů automobilů není kategorie L6e zahrnuta.
Všechny tři verze lehké čtyřkolky se vyrábí ve stejné továrně v marocké Kenitře. Tam krom nich vzniká ještě Peugeot 208 a nově i elektrická tříkolka Fiat Tris. Továrna byla otevřena v roce 2019 s kapacitou 200.000 aut ročně. Nově továrna projde zásadním rozšířením v hodnotě 1,2 miliardy eur, která má kapacitu zvýšit až na 500.000 aut ročně do roku 2030. A krom toho se zde má ve stejné době dosáhnout až 75 % lokalizace komponent. Část navýšené kapacity má jít právě na trojici čtyřkolek, ale také na Tris a počítá se zde pravděpodobně i s výrobou další generace Citroenu C4.
Nějaké změny se možná dočkají i lehké čtyřkolky samotné. Podle francouzských medií se připravuje varianta spadající do kategorie L7e, tedy mezi těžké čtyřkolky. To by umožnilo zvýšit výkon a také maximální rychlost až na 90 km/h. Díky tomu by si mohly najít novou klientelu i mimo města. Podobný krok už signalizoval koncept Opel Rocks Xtreme, který dostal vskutku extrémní výkon 25 kW. A k tomu baterii o kapacitě 10 kWh, která by měla stačit k dojezdu až 140 kilometrů dle WLTP.
V Česku zatím ani jeden z trojice dostupný není. Sylva Marounková z českého zastoupení Fiatu nám na dotaz k dostupnosti napsala, že automobilka zkoumá potenciál vozu pro český trh. Radka Matthey z českého zastoupení Citroënu byla konkrétnější: „Ne, zatím uvedení modelu Citroën Ami v Česku nezvažujeme. Je to obchodní rozhodnutí vycházející z předpokládané malé poptávky po tomto voze na českém trhu. Nicméně pokud by nastaly příznivé okolnosti pro uvedení tohoto modelu, například legislativní pobídky apod., jsme připraveni zařadit tento model do naší produktové nabídky.“
