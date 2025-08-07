Expandují ruské automobilky do USA? Marketing Trumpa a Amazonu používá lady
Nejspíš za tím bude jen nedbalost a neznalost světa aut, ale když vládnoucí strana v USA a globální e-shopový gigant použijí ve svém marketingu staré lady, nelze nezvednout obočí.
Většina západního světa uvalila na Rusko tvrdé sankce kvůli rozpoutání války na Ukrajině a americký prezident Donald Trump také vůči této zemi v poslední době razantně přitvrzuje. Před několika dny však jeho politická strana, tedy Republikáni (také označovaní Grand Old Party, GOP) zveřejnila kuriozní grafiku.
Na ní samotné stojí „Děláme automobily opět skvělé“ a popisek tweetu, říká, že „Velký krásný návrh zákona popožene návrat skvělého amerického auta“. Jenže kdokoliv se trochu vyzná v autech východního bloku, okamžitě odhalí, že to žluté auto, které stojí za Trumpem v ikonické červené čepici, je starý žigulík.
The One Big Beautiful bill will drive the return of the great American car.— GOP (@GOP) July 31, 2025
🇺🇸🇺🇸 pic.twitter.com/poAsG8pDKg
Jak zjistil web Autopian, jde konkrétně o zdarma dostupný obrázek VAZu 2101 z fotobanky Pixabay. Autor republikánské grafiky se ani nenamáhal zamazat špínu – či snad korozi? – před levým zadním kolem vozu.
Jeden by si řekl, že musí jít o satiru, že prostě není možné, aby politická strana nejmocnějšího muže planety udělala takovýhle obrovský přešlap. Tím spíš, když na světě existují statisíce, ba miliony fotek všemožných amerických aut. A kdyby ani to nestačilo, nebo kdyby autor nechtěl či nesměl použít existující americké auto, lze přeci vytvořit nějakou grafiku auta bez prvků, které by hovořily o příslušnosti k nějaké konkrétní značce.
Všechno ale nasvědčuje tomu, že to není satira ani aprílový vtípek, zveřejněný čtyři měsíce po správném termínu. Profil GOP na síti X je patrně opravdu oficiální profil Republikánů. Zveřejňuje a retweetuje negativní zprávy o politicích demokratické strany a naopak vyzdvihuje zásluhy Donalda Trumpa. Na svém profilu má coby připnutý tweet, tedy zobrazující se na prvním místě, Trumpův citát „Úpadek Ameriky skončil“ z ledna 2025, kdy byl inaugurován do funkce.
Pod grafikou je samozřejmě velká řada odpovědí, která poukazuje na omyl, anebo si z něj prostě jen střílí. „GOP s hrdostí oznamuje, že auta jako VAZ 2101 jsou mezi možnostmi Ameriky,“ vtipkuje Morgan Cameron Ross a přidává originální fotku.
The GOP is proud to announce that under Trump this car is possible in America. pic.twitter.com/BjwdKHKqWT— Morgan Cameron Ross (@Morgan_C_Ross) August 1, 2025
I ty, Amazone?
Vtipný republikánský přešlap není jediný za poslední dobu. Gigant mezi e-shopy Amazon se pustil do prodeje certifikovaných ojetých aut. Jaké auto zvolil do reklamní grafiky? Ladu Vesta Cross.
Stejně jako v případě republikánské grafiky se nabízí důvod, že nebylo možné použít obrázek existujícího amerického auta kvůli obavě z možných soudních tahanic. Jenže Amazon v těchto reklamách používá i fotky RAMu 1500 s odstraněnými logy, takže použití vesty prostě vypadá opět jako chyba grafika, který prostě vzal obrázek nějakého desetiletého auta. A samozřejmě také toho, kdo finální podobu přijal, schválil a publikoval.
Čím tlustší má člověk na hlavě čepici z alobalu, tím spíš mu to může připadat záměrné – že ruský vliv prorůstá u republikánů už i na povrch. Ve skutečnosti za tím hádáme opravdu jen nedbalost a naprostou neznalost automobilového světa. Otázkou jen zůstává, jestli za to někdo dostal vyhazov, nebo ne.
zdroje: GOP, Motor1, Autopian | zdroj foto: auto.cz, lada, amazon | zdroj videa: Auto.cz