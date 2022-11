Japonská rallye po 1. dnu: Vede Evans, Sordovi shořelo auto

Soutěž začala ve čtvrtek supererzetou a v úvodní etapě bylo naplánováno šest měřených testů. Dva však byly zrušeny a v jednom dostali jezdci přiděleny náhradní časy.

Auto jako pochodeň

Hned ve druhé zkoušce došlo k nečekanému dramatu. Vůz Hyundai i20 N Rally1 řízený Španělem Dani Sordém kompletně vyhořel. Španěl vysvětlil, že ve svém voze cítil palivo už ve čtvrtek předtím, než jeho vůz v páteční ranní úvodní etapě začal dramaticky hořet. Zpočátku jen vzadu, ale brzy zachvátil celý i20 N Rally1 včetně hybridní jednotky. „Už od rána jsem hlásil svému týmu, že to hodně smrdí a to moc. Trochu páchneme, brečí mi oči kvůli kouři. Nikdy jsem nic takového neviděl,“ řekl Sordo serveru DirtFish.

Když přibrzdil před pravou pomalou zatáčkou, viděl kouř také v přední části auta. Rychle zatáhl za ruční brzdu. „V autě bylo spoustu kouře, sotva jsem viděl na volant. Stihl jsem si jenom vzít telefon. Malým hasicím přístrojem nešlo nic uhasit, a když přijelo auto Greensmitha, dal mi svůj hasičák, ale stejně to bylo málo. Došlo mi, že asi hoří hybridní jednotka a s tím se nedalo nic dělat. Nikdy jsem si nedokázal představit, že by auto úplně shořelo. Bylo to opravdu špatné,“ popsal Sordó jednu z nejdramatičtějších situací své kariéry.

Kolo Ogiera a Breenova rána

Na stejné erzetě měl problém osminásobný mistr světa Sébastien Ogier (Toyota GR Yaris Rally1), který měnil kolo a ztratil 2:43,9 minuty. „Nemám ponětí, abych byl upřímný. Bylo to velmi úzké, vozovka trochu kluzká a nic jsem necítil. Pro nás tak soutěž skončila,“ poznamenal Ogier. V pořadí se propadl na poslední třiatřicáté místo. Kromě prvních jedenácti jezdců byl ostatním na RZ2 přidělen náhradní čas. Třetí erzeta byla zrušena, protože ohořelé trosky Sordova auta zatarasily trať a všechny posádky by nestihly přejet na start RZ3.

Druhá erzeta byla osudná pro jednoho z uchazečů o titul v kategorii WRC2 Open Kajetana Kajetanovicze (Škoda Fabia Rally2 evo). Při výjezdu z tunelu rozbil levou část svého vozu a tím skončily naděje na umístění a dobré body. Seriál stále vede Nor Andreas Mikkelsen (Škoda Fabia Rally2 evo), který však v Japonsku nestartuje. K titulu má zatím nejblíže Fin Emil Lindholm (Škoda Fabia Rally2 evo), jenž je v hodnocení WRC2 Open třetí a k titulu mu stačí skončit na Japonské rallye do pátého místa.

Poslední „obětí“ prvního dne soutěže se stal irský pilot Craig Breen (Ford Puma Rally1), který havaroval na čtrnáctém kilometru čtvrté erzety, která byla dlouhá 22,44 kilometrů. „Viditelnost na trati, kde se slunce dostávalo mezi stromy, byla špatná a neměl jsem moc důvěru v předek auta,“ vysvětloval Breen, když v pomalé pravé zatáčce trefil čelně svodidla, která prorazil. „Mám rozbitou hnací hřídel, takže to není skvělé pro nikoho z nás. Je to takové jaké to je,“ dodal irský pilot. Byla jeho již šestá havárie v letošním třináctidílném šampionátu.

RZ4 byla následně zrušena, když Fin Sami Pajari (Škoda Fabia Rally2 evo) potkal na trati erzety civilní auto. Dotyčný měřený úsek se měl jet při druhém průjezdu jako RZ7 a byl zrušen, protože svodidla poškozená po Breenově havárii se nepodařilo opravit.

Evans zastavil kolotoč

Jezdci na prvním místě se v průběhu úvodní etapy Japonské rallye střídali jako na kolotoči. Ogiera vystřídal Kalle Rovanperä (Toyota GR Yaris Rally1) a toho následně Thierry Neuville (Hyundai i20 N Rally1). Po čtvrté erzetě se Belgičan dělil o první místo shodným časem s Evansem, ale Ostrovan vyhrál dvě zkoušky a dostal se na první místo. Ovšem Neuville je za ním pouze o tři sekundy a třetí Rovanperä ztrácí 5,1 sekundy. Ovšem i další dva piloti jsou na „dostřel“ – čtvrtý Estonec Ott Tänak (Hyundai i20 N Rally1) je zpět o 13,9 sekundy a pátý Japonec Takamoto Katsuta o 20,6.

„Bylo to náročné a docela krátké. Na několika záludných místech bylo docela rušno. Na každé erzetě mám z auta jiný pocit, pokaždé chce něco jiného. V sobotu můžeme čekat totéž, navíc v proměnlivých podmínkách. Bude tam několik hodně rychlých a později více pomalých a klikatých,“ komentoval Evans první den.

Průběžné pořadí (po RZ7 z 19 RZ)

1. Evans, Martin (Brit./Toyota GR Yaris Rally1) 57:18,8; 2. Neuville, Wydaeghe (Bel./Hyundai i20 N Rally1) +3,0; 3. Rovanperä, Halttunen (Fin./Toyota GR Yaris Rally1) +5,1; 4. Tänak, Järveoja (Est./Hyundai i20 N Rally 1) +13,9; 5. T. Katsuta, Johnston (Jap., Irl./Toyota GR Yaris Rally1) +20,6; 6. Greensmith, Andersson (Brit., Švéd./Ford Puma Rally1) +2:00,4; 7. Pajari, Mälkönen (Fin./Škoda Fabia Rally2 evo) +2:21,8; 8. Suninenm, Markkula (Fin./Hyundai i20 N Rally2) +2:27,1; 9. Lindholm, Hämäläinenová (Fin./Škoda Fabis Rally2 evo) +2:30,2; 10. Ogier, Veillas (Fr./Toyota GR Yaris Rally1) +2:49,8; 11. Münster, Loukka (Bel./Hyundai i20 N Rally2) +2:59,1; 12. Zaldivar, Der Ohannesian (Par., Arg./Hyundai i20 N Rally2) +3:05,9; 13. Kovalainen, Kitagawaová (Fin., Jap./Škoda Fabia R5) +3:18,7; 14. Bulacia, Morales (Bol./Škoda Fabia R5) +3:33,0; 15. Johnston, Kihurani (USA/Citroën C3 Rally2) +3:38,6; 16. Miele, Beltrame (It./Škoda Fabia Rally2 evo) +4:05,2; 17. Anear, Loudon (N. Zél./Ford Fiesta rally2) +4:20,4; 18. M. Katsuta, Kimura (Toyota GR Yaris) +4:28,5; 19. Boland, Morrissey (Irl./Ford Fiesta Rally2) +4:42,4; 20. Arai, Minorová (Jap., Rak./Peugeot 208 Rally4) +4:42,5.

Výsledky jsou neoficiální.

Zbývající program Japonské rallye

Pátek (11. 11.) – 23.07 RZ8 (20,56 km). Sobota (12. 11.) - 0.08 RZ9 (14,74 km), 1.03 RZ10 (7,08 km), 4.37 RZ11 (20,56 km), 5.38 RZ12 (14,74 km), 7.36 RZ13 (1,40 km), 7.49 RZ14 (1,40 km). Etapa měří 80,48 kilometrů.

Neděle (13. 11.) – 0.08 RZ15(7,52 km), 1.12 RZ16 (21,59 km), 2.10 RZ17 (11,60 km), 3.48 RZ18 (21,59 km), 6.18 RZ19 (7,52 km). Etapa měří 69,82 kilometrů).