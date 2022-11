Japonská rallye před startem: Tituly rozděleny, poslední vítěz nebude chybět!

Před lety se zde jezdilo na šotolinových tratích na severu Japonska. Letos se naopak pojede výrazně jižněji v prefektuře Aiči na asfaltu.

Co čeká na posádky

Forum8 Rally Japan, jak se Japonská rallye oficiálně jmenuje, se skládá z 19 rychlostních zkoušek o celkové délce 283,27 kilometrů, rozmístěných na převážně klikatých a místy velmi úzkých asfaltových cestách. Po úvodní krátké show ve čtvrtek večer je na pátek v programu šest rychlostních zkoušek o celkové délce přibližně 132,97 kilometrů. V sobotu je připraveno dalších sedm měřených úseků o celkové délce 80,48 kilometrů. V neděli se rozhodne na pěti erzetách o celkové délce 69,82 kilometrů. Na závěrečné Power Stage bere pěšt nejrychlejších od pěti do jednoho bonusového biodu ke klasickému bodování. Vítěz se na stupních vítězů očekává v 17:00 místního času, v devět dopoledne středoevropského.

Osminásobný světový šampion Francouz Sébastien Ogier, jenž letos v seriálu startuje jen ve vybraných rallye, očekává zcela novou výzvu. Titul si již s předstihem zajistil Fin Kalle Rovanperä a na předchozím podniku ve Španělsku získala Toyota prvenství v soutěži značek. Její sestavu doplní

ä, v Japonsku ale bude ve hře druhé a třetí místo v konečném pořadí MS. Je jisté, že je obsadí týmoví kolegové z Hyundaie Estonec Ott Tänak a Thierry Neuville z Belgie. Lepší výchozí pozici má Tänak, který má náskok 21 bodů. Ve hře jich je ještě třicet.

Jari-Matti Latvala (šéf týmu): „Návrat Japonské rallye do šampionátu je něco, na co jsme se dlouho těšili a bude pro nás velmi vzrušující na rallye, která je domácí pro náš tým. Po tak úžasné sezoně bude skvělé jet pod trochu menším tlakem, pořádně si to užít a předvést fanouškům show. Musíme být připraveni na to, co vypadá jako velmi náročná rallye na zakroucených horských silnicích, které jsou místy opravdu úzké. Podzimní podmínky a listí na vozovce bude jezdcům často měnit přilnavost.“

Sébastien Ogier: „Jsem opravdu nadšený z Rallye Japan. V posledních dvou letech bylo docela velkým zklamáním, že musela být tato soutěž zrušena, protože to pro nás jako jezdce týmu Toyota rozhodně považujeme za vrchol. Miluji tuto zemi samotnou a mám odtud dobré vzpomínky. Soutěžil jsem tam jen jednou, ale bylo to vítězství, takže je tu také určitý tlak, abych se pokusil udržet svou stoprocentní úspěšnost. Jsem si jistý, že to bude speciální zážitek a těším se.”

Elfyn Evans: „Myslím, že celý tým se těší, až bude mít konečně šanci zde soutěžit. Samozřejmě cílem je pokusit se získat dobrý výsledek na domácí půdě. Osobně pro mě předchozí podnik ve Španělsku nebyl nejlepší. Doufejme, že rallye v Japonsku využijeme k tomu, abychom našli nějaká zlepšení a připravili se na příští rok dobrým způsobem. Byl jsem v této zemi v roce 2019, abych si prohlédl některé etapy v okolí rallye. Co si pamatuji, silnice byly velmi náročné s úseky, které byly extrémně zakroucené a úzké. Jiné byly rychlejší a plynulejší, takže tam asi bude během rally je třeba se vypořádat se spoustou změn charakteru tratě.”

Kalle Rovanperä: „Bude velmi příjemné konečně jet na japonské soutěži, a to zejména po sezoně, jakou jsme letos s týmem měli s tak dobrými výsledky. Znamená to, že tým může jet v Japonsku uvolněnější a užít si tuto domácí soutěž. Budeme se snažit tvrdě makat a doufejme, že na jejím konci přijde opravdu dobrý výsledek. Když jsem tam před třemi lety viděl několik zdejších rychlostních zkoušek, myslím, že to bude opravdu ošemeté. Jsou zde širší a hladší silnice a také velmi úzké lesní úseky, které mohou být také značně špinavé. Bude to tedy obtížné seznamování se před rallye se silnicemi, na které nejsme zvyklí, a se spoustou nových poznámek, které je třeba napsat.”

Na Japonské rallye se bude bojovat o titul mistra světa jezdců kategorie WRC2. Faktem je, že šampionem se stane jeden ze tří jezdců vozu Škoda Fabia Rally2 evo. Dobrá zpráva pro obhájce titulu Andrease Mikkelsena: v tuto chvíli vede celkové pořadí své kategorie před Kajetanem Kajetanowiczem z Polska a Emilem Lindholmem z Finska, kteří mají stejný počet bodů. Špatná zpráva pro Mikkelsena: v Japonsku nemůže startovat. Absolvoval totiž sedm rallye, které povolují předpisy na sezonu. Jeho skóre 109 bodů je tedy konečné.

Naopak Kajetanowicz z polského týmu ORLEN a Fin Lindholm z týmu Toksport WRT podporovaného Škoda Motorsport mají před sebou ještě jednu šanci získat body potřebné k zisku titulu. Při příjezdu do Japonska mají oba 104 bodů. Ani to však není přesný obrázek celé situace. Podle pravidel se do konečného hodnocení každého jezdce započítává pouze šest nejlepších výsledků dané sezony. Po odečtení jejich nejhorších výsledků zůstává Lindholmovi, nyní mistru světa kategorie WRC2 Junior roku 2022, 101 bodů. Kajetanowicz po odpočtu klesl na 96 bodů. Jinými slovy: k tomu, aby se stal mistrem světa kategorie WRC2, potřebuje Lindholm získat alespoň devět bodů, zatímco Kajetanowicz má náročnější úkol – nasbírat 14 a více bodů.

A ještě jedna věc: pokud Lindholm i Kajetanowicz předstihnou Mikkelsena a po Japonské rally budou mít stejný počet bodů, existují opět dvě možnosti. Jestliže Kajetanowicz vyhraje, vyrovná Lindholmova dvě vítězství v sezoně. V takovém případě půjde jezdecký titul kategorie WRC2 do Polska, protože Kajetanowicz se spolujezdcem Maciejem Szczepaniakem získali během roku tři druhá místa. Dalším nejlepším výsledkem Emila Lindholma a spolujezdkyně Reety Hämäläinenové je třetí místo. Přesto, pokud budou mít oba po Japonské rallye stejný počet bodů a Kajetanowicz nedosáhne na vítězství ve své kategorii, bude slavit Lindholm, protože pak na vítězství stále vede nad Kajetanowiczem v poměru 2:1.

V kategorii WRC2 Masters, která je vyhrazena jezdcům starším 50 let, je situace mnohem jednodušší. Před finále celkově vede německý jezdec značky Škoda Armin Kremer. Ze stejných důvodů jako Mikkelsen však bývalý mistr Evropy do Japonska nejede. Šance tak má jeho jediný soupeř, Ital Mauro Miele (Škoda Fabia Rally2 evo). Miele ztrácí na Kremera 21 bodů a k zisku titulu v kategorii WRC2 Masters potřebuje v Japonsku zvítězit.

Kromě toho tým Toksport WRT podporovaný Škoda Motorsport usiluje o týmový titul v kategorii WRC2. Tým Toksport WRT přihlásil do boje posádku Emil Lindholm a Reeta Hämäläinenová a finské mladíky Sami Pajariho a Enniho Mälkönena. Za tým Toksport WRT2 nastoupí dvojice Mauro Miele-Luca Beltrame a bolivijsko-brazilské duo Bruno Bulacia-Gabriel Morales.

Ačkoli ŠKODA na japonském trhu své sériové vozy oficiálně neprodává, v sedmnácti členném startovním poli kategorie WRC2 pojede na zdejší rally ne méně než sedm vozů ŠKODA FABIA Rally2. Jeden z nich nasadí i bývalý jezdec formule 1 Heikki Kovalainen. Fin se v Japonsku již léta aktivně věnuje rally a se spolujezdkyní Sae Kitagawou nedávno získal národní mistrovský titul.

Věděli jste, že…

...Japonská rally se jako součást FIA Mistrovství světa v rally (WRC) jela poprvé v roce 2004?

…Japonská rally byla součástí WRC naposled v roce 2010, a tehdy se konala na severu země na šotolinových cestách?

...plánovaný návrat do seriálu WRC byl v letech 2020 a 2021 zrušen z důvodu pandemie covidu-19?

...servisní zóna Japonské rally je umístěna ve městě Aichi/

Průběžné pořadí MS (po 12 z 13 soutěží):

Jezdci: 1. Rovanperä (Fin./Toyota GR Yaris Rally1) 255 bodů; 2. Tänak (Est./Hyundai i20 N Rally1) 187; 3. Neuville (Bel./Hyundai i20 N Rally1) 166; 4. Evans (Brit./Toyota GR Yaris Rally1) 124; 5. Katsuta (Jap./Toyota GR Yaris Rally1) 106; 6. Ogier (Fr./Toyota GR Yaris Rally1) 85; 7. Breen (Irl./Ford Puma Rally1) 79; 8. Sordó (Šp./Hyundai i20 N Rally2) 60; 9. Lappi (Fin./Toyota GR Yaris Rally1) 58; 10. Greensmith (Brit./Ford Puma Rally1) 36; 11. Loeb (Fr./Ford Puma Rally1) 35; 12. Solberg (Švéd./Hyundai i20 N Rally) 33; 13. Loubet (Fr./Ford Puma Rally1) 31; 14. Mikkelsen (Nor./Škoda Fabia Rally2 evo) 25; 15. Lindholm (Fin./Škoda Fabia Rally2) 14; 16. Fourmaux (Fr./Ford Puma Rally1) 13; 17. Rossel (Fr./Citroën C3 Rally2) 11; 18. Grjazin (Rus./Škoda Fabia Rally2 evo) 11; 19. Kajetanowicz (Pol./Škoda Fabia Rally2 evo) 10; 20. Lefebvre (Fr./Citroën C3 Rally2) 8; 21. Paddon (N. Zél./Hyundai i20 N Rally2) 8; 22. Bertelli (It./Ford Puma Rally1) 6; 23. Serderidis (Řec./Ford Puma Rally1) 6; 24. Huttunen (Fin./Ford Fiesta Rally2 MkII) 5; 25. Veiby (Nor./Volkswagen Polo Gti R5) 4; 26. Cais (ČR/Ford Fiesta Rally2) 2; 27. Solans (Šp./Citroën C3 Rally2) 2; 28. Suninen (Fin./Hyundai i20 N Rally2) 2; 29. Ingram (Brit. Škoda Fabia Rally2 evo) 2; 30. Tsouloftas (Kypr/Volkswagen Polo GTI R5) 2; 31. Van Ginsbergen (N. Zél./Škoda Fabia R5) 2; 32. Kaur (Est./Volkswagen Polo Gti R5) 2; 33. Brynildseń (Nor./Škoda Fabia Rally2 evo) 1; 34. Bates (Škoda Fabia Rally2 evo) 1.

Značky: 1. Toyota 503 bodů; 2. Hyundai 410; 3. Ford 238; 4. Toyota NG 122.

Vedení v soutěži: Rovanperä 77, Tänak 48, Ogier 33, Evans 30, Neuville 20, Loeb 14, Breen 3, Lappi 3, Loubet 2.

Vyhrané RZ: Rovanperä 77, Tänak 41, Neuville 32, Evans 27, Ogier 20, Loeb 14, Lappi 14, Breen 6, Sordó 6, Fourmaux 2, Loubet 2, Greensmith 2, McErlean 1, Katsuta 1.

WRC2 Open: 1, Mikkelsen (Nor./Škoda Fabia Rally2 evo) 109; 2. Lindholm (Fin./Škoda Fabia Rally2 evo) 104; 3. Kajetanovicz (Pol./Škoda Fabia Rally2 evo) 1.

WRC2 Open: 1. Joona (Fin./Ford Fiesta Rally3) 111; 2. Černý (ČR/Ford Fiesta Rally3) 104; 3. Pajari (Fin./Ford Fiesta Rally3) 87.