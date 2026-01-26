Je to oficiální! Toyota vyvíjí auto s motorem uprostřed
Dosud se o tom spíše spekulovalo a fanoušci intenzivně doufali, nyní to máme potvrzené černé na bílém – Gazoo Racing pracuje na sporťáku s motorem uprostřed. Na silnicích však bude nejdříve za čtyři roky.
Aut s motorem uprostřed dnes na svět až tolik nepřichází, pomineme-li nové generace stálic od Lamborghini, Ferrari, Porsche či McLarenu. Třeba Toyota vyráběla malý sporťák s motorem uprostřed roky s názvem MR2, od roku 2007 ho však v nabídce nemá. Za zmínku stojí také MG F, které vznikalo v letech 1995–2011, a Alpine A110, která se v roce 2017 představila jako poslední relativně dostupný sporťák s motorem uprostřed.
Během příštích pár let se to však má změnit, a to opět díky Toyotě. Tomoja Takahaši, šéf Gazoo Racing, v rozhovoru pro Automotive News potvrdil, že sporťák s motorem uprostřed je ve vývoji. Gazoo Racing se čerstvě stalo pod-značkou Toyoty z pouhé sportovní divize, kterou bylo dosud, a je samozřejmé, že auto pro nadšené řidiče vzniká právě zde.
Takahaši ovšem očekávání zase rychle zchladil. Nový model je podle něj v prvních stadiích vývoje a bude trvat nejméně čtyři roky, možná i pět let, než se z něj stane produkční auto. V nejlepším případě se tak představí na konci roku 2029 se spuštěním výroby na jaře 2030.
Zatím bezejmenný vůz dostane nový motor s kódovým označením G20E. Je to dvoulitrový přeplňovaný čtyřválec, který se představil relativně nedávno a který má zvládat i více než 400 koní v provedení pro sériovou výrobu na silnice. Podle Takahašiho totiž zhruba tři stovky koní, které dává 1,6l tříválec v corolle a yarisu GR, není dost.
Dvoulitr samozřejmě bude elektrifikovaný; zda i ve sporťáku, není zatím jasné, ale nedivili bychom se tomu. Kromě příčné zástavby mezi kabinou a zadní nápravou má být možné ho namontovat také příčně před přední nápravu; pravděpodobně se stane náhradou dnešního 2,4l přeplňovaného čtyřválce, který s hybridem pracuje v nejedné toyotě. Je výkonnější, menší a lehčí.
Do doby, než přijde duchovní nástupce Toyoty MR2, se můžeme těšit ještě na jeden sporťák značky. Bude navazovat na celicu, takže očekávejme motor – dost možná onen dvoulitr G20E – vpředu napříč a doufejme v pohon předních či všech kol s tím, že dozadu povede i kardanová hřídel, nikoliv jen kabely. Tento model se už testuje fyzicky, ovšem nečekejme, že ho uvidíme v autosalonech dřív než v roce 2028.
Zdroj: Automotive News | foto, video: Toyota