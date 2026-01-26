Bugatti vyvíjelo megawattový veyron. Pak přišel Piëch a řekl, že chce víc
Veryon měl mít 1360 koní v rámci druhého faceliftu. Místo však Bugatti dostalo za úkol vyvinout 1500k motor. Ten však potřeboval nový i celý zbytek auta.
Prvním autem na světě, které dosáhlo výkonu jednoho megawattu, tedy 1360 koní, se v roce 2014 stal Koenigsegg One:1. V té době Bugatti prodávalo veyron ve verzi Grand Sport Vitesse s osmilitrovou W16 o výkonu 1200 koní. To ale nemělo být všechno, veyron měl být ještě výkonnější, zjistil britský magazín Top Gear.
„Pracovali jsme na veyronu Super Sport, to bylo někdy v roce 2008 nebo 2009, a vývojové oddělení mělo v rukávě ještě jedno eso,“ cituje magazín Franka Heyla, šéfdesignéra automobilky Bugatti Rimac. „Megawattový motor. Takže 1360 koní, a plánovali jsme udělat další variantu, další facelift veyronu,“ dodává Heyl.
Měl se jmenovat Veyron MegaWatt. Jenže pak se ve dveřích objevil Ferdinand Piëch – ten, který vůbec stál za myšlenkou postavit auto o tisícovce koní. Měl v rukou grafy. „Byl inženýr, takže ty grafy nakreslil sám – šlo o výkon versus odpor vzduchu,“ pokračuje Heyl.
Piëch přednesl jasnou vizi: „Kdybychom měli 1500 koní, spočítal jsem, že bychom mohli jet 450 km/h, pánové.“ Takže místo megawattového motoru začalo Bugatti pracovat na ještě silnějším motoru úplně od začátku.
Spolu s tím však bylo potřeba vyvinout nově i celý zbytek auta. Ve veyronu by možná fungovalo 1500 koní, ale rychlost 450 km/h ne. „Na rychlost 450 km/h jsme potřebovali useknutou záď, kterou dostal chiron, výrazně větší nasávací otvory,“ vysvětluje Heyl, že myšlenka na velký facelift veyronu rychle vzala zasvé.
Chiron se světu představil téměř přesně dva roky po Koenigseggu One:1 – na ženevském autosalonu v březnu 2016. Ve verzi Super Sport 300+, která měla výkon 1600 koní a prodlouženou záď, nakonec dosáhl rychlosti mnohem větší, než Ferdinand Piëch původně chtěl – 490,5 km/h.
Zdroj: Top Gear | foto, video: Bugatti