V Japonsku se rozmáhá nezvyklý trend. Značky importují čím dál více vlastních aut
Japonské automobilky stále častěji zásobují domácí trh dovozem vlastních modelů z globálních výrobních center v zahraničí.
Ještě nedávno platilo, že „dovoz do Japonska“ se týká zejména evropských a amerických značek. V roce 2025 ale došlo k nevšednímu, a přitom v praxi logickému zlomu. Japonské automobilky totiž čím dál častěji využívají kapacity a nákladové výhody výroby v zahraničí a sázejí na tzv. reverzní import, tedy dovoz „domácích“ modelů z externích továren.
Podle statistik Japonské asociace dovozců automobilů (JAIA) bylo do Japonska v roce 2025 dovezeno 111.513 vozidel japonských značek vyrobených mimo tuto zemi. O rok dříve šlo o 93.587 automobilů, takže trend meziročně dál zrychluje.
V praxi nejde o „reexport“ z Japonska, ale o standardní dovoz. Auto vznikne například v Indii, Thajsku nebo v USA, většinou kvůli kapacitám, nákladům na výrobu nebo v rámci globální strategie značky, a následně je dovezeno jako nové do Japonska k prodeji. V registracích se pak takový vůz počítá jako import, přestože nese domácí značku.
Největší část nárůstu podle dostupných souhrnů připadá na Suzuki (43.266 importů za rok 2025), které výrazně navýšilo dovoz modelů vyráběných v Indii. Do Japonska se tímto způsobem dostávalp mimo jiné pětidveřové Suzuki Jimny Nomade a také kompaktní crossover Fronx.
Na druhé straně byla řada automobilek, které naopak tyto objemy omezovaly. Například Honda importovala 37.022 aut, což souviselo s úpravou strategie pro SUV WR-V dovážené z Indie. Toyota i Nissan se ve stejných souhrnech zmiňují jako značky, které snížily počty dovezených aut v obou případech na zhruba 9.600 vozů.
Důvodů k těmto trendům je několik. Automobilky dnes vyrábějí některé modely jen v jednom či dvou globálních centrech a domácí trh pak obsluhují dovozem. Do hry vstupuje i rychlá reakce na poptávku, protože dovoz hotových aut může být krátkodobě jednodušší než přenastavení výrobních plánů doma. Dalším faktorem je vývoj měn a cen, kdy se v určitých obdobích dovoz z vybraných regionů vyplatí víc než domácí produkce.
U některých značek se zároveň otevírá otázka, jak se reverzní importy promítnou do širších obchodních vztahů. Toyota například oznámila, že od roku 2026 začne do Japonska dovážet tři americké modely, konkrétně Camry, Highlander a Tundra. Zda půjde o jednorázový krok, nebo o začátek širší změny, ukážou až další měsíce.
Zdroj: Carscoops, Japonského sdružení dovozců automobilů (JAIA),