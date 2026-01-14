Nová Toyota RAV4 PHEV naživo v Bruselu: Menší kufr a možnost rychlonabíjení
Plug-in hybridní Toyota RAV4 nové generace má věc, která té minulé dost chyběla – možnost nabíjení střídavým proudem. Ve srovnání s hybridem má však o něco mělčí kufr.
Nová generace Toyoty RAV4 se na bruselském autosalonu prezentuje výrazně ostřejším a hranatějším designem, ovšem to je už mnoho měsíců známo. Hybridní verze se představila již před několika měsíci a na bruselském autosalonu stojí plug-in hybridní provedení. Kolegové už měli tu čest s hybridem, já tak prozkoumal zblízka právě verzi PHEV.
Vzhled vozu naznačuje, že pro novou RAV4 bude velmi důležitý americký trh. Tomu napovídá nejen celková mohutnost, ale například i grafika zadních světel s výraznými proužky. Vpředu mě těší jak klasické mlhovky, tak hlavně ostřikovače světlometů, a za předním kolem vidím nabíjecí port pro stejnosměrný proud.
Interiér designově koresponduje s exteriérem – i zde převládají hranaté tvary a robustní prvky. Příkladem je středový panel, kterému zůstalo dost fyzických tlačítek, ale klimatizace není zcela oddělená od hlavního displeje a tlačítek k jejímu ovládání je méně.
Vystavená verze ukázala poměrně dost odkládacích prostor a nechybí bezdrátová nabíječka telefonů, ovšem zdá se, že nemá chlazení. Těší mě detail, který z moderních aut často mizí – výklopná schránka na sluneční brýle ve stropnici.
Kritiku si však zaslouží některé materiály v oblasti středového tunelu a dveřních výplní. Přesně tam, kde se řidič opírá koleny, jsou použity tvrdé plasty, což může být při delších cestách nepříjemné. Středová konzole vykazuje mírnou vůli v pohybu, což je pravděpodobně konstrukční záměr k zamezení vrzání, nicméně tvrdost materiálů na komfortu nepřidává.
Kufr o kousek mělčí
Protože se jedná o plug-in hybrid, museli konstruktéři vyřešit umístění trakční baterie. To se projevilo na zavazadlovém prostoru, který je o něco mělčí než u klasického hybridu. Rozdíl činí odhadem 3 až 4 centimetry.
Specifikem tohoto řešení je podlaha, která se mírně svažuje v posledních několika centimetrech směrem k nákladové hraně. To není zcela ideální řešení, jelikož při plném naložení hrozí vypadnutí drobnějších věcí po otevření pátých dveří. U standardního hybridu je podlaha rovná a o zmíněných pár centimetrů níže.
Přesto, pod podlahou je prostor na drobnosti – a hlavně, a to mě vážně těší, tu je možnost uložit roletku zavazadelníku. Můžete ji tak pohodlně vozit s sebou i při sklopených zadních sedadlech a využití „ravky“ coby stěhováku.
Nabijete se při rychlém nákupu
Trakční baterie je s 22,7 kWh celkové kapacity poměrně velká; zmíněné nabíjení stejnosměrným proudem ji zvládne naplnit z 10 na 80 % během 35 minut, takže tipuji nabíjecí výkon hluboce pod 50 kW, ale i to stačí k tomu, abychom my, kteří nemáme možnost nabíjet doma přes noc, dokázali vůz používat ve městě primárně na elektřinu. Půjde ho totiž snadno nabít během krátkého nákupu.
Plug-in hybridní RAV4 zatím v českém ceníku není, v USA už však ano, a tak můžeme zjistit i technická data. Základem je samozřejmě 2,5l čtyřválec běžící v Atkinsonově cyklu, který sám dává 188 koní a 233 Nm. Elektromotor přidává dalších 206 koní a 273 Nm pro celkový systémový výkon 328 k (241 kW).
Vzadu pracuje druhý elektromotor, kterým Toyota vytváří svůj systém čtyřkolky s označením AWD-i. Se 123 Nm je výrazně slabší, v jízdních vlastnostech však bude záležet na zpřevodování jeho reduktoru. A co spotřeba? S vybitou baterií (nebo při zapnutém udržování stavu baterie) má vůz podle amerických čísel jezdit za 5,7-6,4 litru benzinu na 100 km v závislosti na verzi.
Zdroj: Autorský text | foto, video: Marek Bednář/Auto.cz