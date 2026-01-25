Rallye Monte Carlo - neděle: Solberg si pohlídal výhru, hvězdy jely krokem
Švéd Oliver Solberg (Toyota GR Yaris Rally1) vyhrál Rallye Monte Carlo, které otevíralo letošní seriál mistrovství světa. Jezdci s továrními vozy Toyota obsadili kompletní stupně vítězů, druhý skončil Brit Elfyn Evans a třetí Francouz Sébastien Ogier.
Poslední den byly na programu závěrečné čtyři rychlostní zkoušky v celkové délce 71,9 kilometrů. Soutěž uzavřela závěrečná Power Stage na které získává pět nejrychlejších jezdců do pěti do jednoho bonusového bodu.
Vítěz přepsal historii
Čtyřiadvacetiletý Oliver Solberg, který se narodil v Norsku, ale přijal švédské občanství, vedl Rallye Monte Carlo od druhé rychlostní zkoušky. Do posledního dne vstupoval s náskokem 59,3 sekundy. Od rána jel s poškozeným čelním sklem. Na RZ15 dostal při brzdění do levé vracečky smyk a musel couvat. Na další zkoušce v podobné situace dokonce narazil do svodidel. Situaci ustál a v cíli měl k dobru 51,7 sekundy. “Je to další emocionální den. Nejtěžší rallye, kterou jsem v životě jel. Je to moje první soutěž na asfaltu s tímto autem. Chci říct velké díky Toyotě za důvěru a víru. Týmová práce byla opravdu výjimečná,” prohlásil Solberg v cíli.
Loni v červenci zužitkoval svůj ojedinělý start se speciálem Rally1 ve výhru v Estonské rallye. Stal se tehdy 81. jezdcem v historii mistrovství světa od roku 1979, který vyhrál podnik MS. Jeho předchůdcem byl Kenneth Ericsson, jenž začátkem srpna 1997 vyhrál Rallye Nový Zéland, když řídil Subaru Impreza WRC97. Vítězný Oliver Solberg se stal ve 24 letech a 124 dnech nejmladším vítězem v historii Rallye Monte Carlo. Dosavadním rekordmanem byl Sébastien Ogier, který triumfoval v Ralůye Monte Carlo 2009, když mu bylo 25 let a 38 dnů. Soutěž tehdy nebyla součástí světového šampionátu, ale seriálu Intercontinental Rallye Challenge.
Nebyla to zábava pro Ogiera
Ještě v sobotu dopoledne to vypadalo na souboj Velšana Evanse a úřadujícího mistra světa Ogiera, kdy byl mezi nimi rozdíl pouhé tři sekundy. Od té doby se rozdíl mezi oběma piloty továrního týmu Toyota zvyšoval až na cílových 2:02,2 sekundy. “Žádná zábava, jeli jsme super pomalu z kopce dolů. Snažíme se jen dokončit rally, nebyla to největší zábava v mé kariéře, ale prostě to musíme dokončit,” říkal Ogier v neděli ráno. Stalo se to po patnácté erzetě, kde panovaly extrémní podmínky a erzetu vyhrál naprosto nečekaně Ital Matteo Fontana (Ford Fiesta Rally3). Jeho průměrná rychlost 55,4 km/h svědčí o náročných podmínkách ve sněhu a ledu, které na daném měřeném úseku panovaly.
Evans vyhrál první a také poslední erzetu, na které navíc získal bonusové body. „Klobouk dolů, obrovské gratulace Oliverovi, odvedl úžasnou práci. A Elliott (navigátor Edmondson) také, samozřejmě pracuje také velmi tvrdě. Také díky týmu, odvedli skvělou práci,” prohlásil velšský pilot v cíli. Třetí na stupních vítězů Ogier po skončení soutěže dodal: “Byl to náročný víkend. Hlavně jsem šťastný, že jsme zase na stupních vítězů. Oliver určitě překonal všechna očekávání. Odvádí skvělou práci. Dobré pro mistrovství je mít nějakou novou věc, těším se na další souboje s ním.”
Ford po letech plakal
V poslední etapě Rallye Monte Carlo odstoupili irští piloti Jon Armstrong a Josh McErlean, kteří startují s vozy Ford Puma Rally1. Tímto ukončili 24letou sérii bodování týmu M-Sportu v mistrovství světa v rallye. Naposledy se týmu Ford nepodařilo získat bod pro výrobce na Rallye Velké Británie 2001, kde havarovali Colin McRae a Carlos Sainz, kvůli technice odstoupil Mark Higgins.
McErleanův vůz Monte Carlo měl problémy už dříve, když odstoupil ze čtvrteční i páteční etapy, ale v neděli se to zhoršilo, když v jedné z posledních zatáček RZ16 nedotáhl narazil do bariéry levým předním kolem.
Armstrong dosáhl ve čtvrtek večer třetí čas v danou chvíli byl třetí v průběžné klasifikace. V pátek měnil kolo na erzetě a propadl se na šestou příčku a v neděli havaroval na předposlední zkoušce. “ucemburčan Grégoire Munster také v neděli odstoupil se svým Fordem Puma Rally1 kvůli technické závadě na silničním úseku, ale stejně to už nemohl bodovat do hodnocení značek.
Konečné pořadí (po RZ17 z RZ17):
1. Solberg, Edmondson (Švéd., Brit./Toyota GR Yaris Rally1) 4:24:59,0; 2. Evans, Martin (Brit./Toyota GR Yaris Rally1) +51,8; 3. Ogier, Landais (Fr./Toyota GR Yaris Rally1) +2:02,2; 4. Fourmaux, Coria (Fr./Hyundai i20 N Rally1) +5:59,2; 5. Neuville, Wydaeghe (Bel./Hyundai i20 N Rally1) +10:29,8; 6. L. Rossel, Mercoiret (Fr./Citroën C3 Rally2) +12:58,4; 7. Katsuta, Johnston (Jap., Irl./Toyota GR Yaris Rally1) +13:05,4; 8. Daprá, Guglielmetti (It./Škoda Fabia RS Rally2) +15:07,9; 9. Pelamourgues, Pouget (Fr./Hyundai i20 N Rally2) +18:09,4; 10. Camilli, De la Haye (Fr./Škoda Fabia RS Rally2) +18:36,4; 11. Paddon, Kennard (N. Zél./Hyundai i20 N Rally1) +18:47,5; 12. Ingram, Kihurani (Brit., USA/Toyota GR Yaris Rally2) +21:47,6; 13. Grjazin, Aleksandrov (Bul., Kyrgyztán/Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale) +31:56,2; 14. Cherain, Vermeulen (Bel./Škoda Fabia RS Rally2) +31:59,2; 15. Koltun, Pleskot (Pol./Škoda Fabia RS Rally2) +35:22,1; 16. Jürgenson, Oja (Est./Ford Fiesta Rally2) +35:44,9; 17. Kohn, Whittock (ČR, Brit./Škoda Fabia RS Rally2) +40:39,4; 18. Y. Rossel, Dunand (Fr./Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale) +42:42,1; 19. Chatillon, Cornou (Fr./Škoda Fabia RS Rally2) +47:02,9; 20. Delecour, De Castelliová (Fr./Toyota GR Yaris Rally2) +47:07,5.
Výsledky jsou neoficiální.
Průběžné pořadí (po 1 ze 14 rallye)
Jezdci: 1. Solberg Švéd./Toyota GR Yaris Rally1) 30 bodů; 2. Evans (Brit./Toyota GR Yaris Rally1) 26; 3. Ogier (Fr./Toyota GR Yaris Rally1) 18; 4. Fourmaux (Fr./Hyundai i20 N Rally1) 17; 5. Neuville (Bel./Hyundai i20 N Rally1) 10; 6. L. Rossel (Fr./Citroën C3 Rally2) 8; 7. Katsuta (Jap./Toyota GR Yaris Rally1) 6; 8. Y. Rossel (Fr./Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale) 6; 9. Daprá (It./Škoda Fabia RS Rally2) 4; 10. Pelamourgues (Fr./Hyundai i20 N Rally2) 2; 11. Fontana (It./Ford Fiesta Rally2) 2; 12. Camilli (Fr./Škoda Fabia RS Rally2) 1.
Značky: Toyota 59 bodů; 2. Hyundai 35.
WRC2: L. Rossel (Fr./Citroën C3 Rally2) 25 bodů; 2. Daprá (It./Škoda Fabia RS Rally2) 17; 3. Pelamourgues (Fr./Hyundai i20 N Rally2) 15; 4. Camilli (Fr./Škoda Fabia RS Rally2) 12; 5. Ingram (Brit./Toyota GR Yaris Rally2) 10; 6. Grjazin (Bul./Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale) 8; ... 8. Kphn (ČR/Škoda Fabia RS Rally2) 4.
Výsledky jsou neoficiální.