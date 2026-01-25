Lancia Stratos od Xiaomi? Levný elektrický sporťák míří do EU
Elektrická auta jsou brutálně rychlá a i rodinné SUV dokáže v akceleraci překonat spalovací supersport. Opravdové elektrické sportovní auto, které by nabídlo i odpovídající jízdní vlastnosti, je ale vzácností za desítky milionů. To možná změní novinka mířící na evropský trh.
Xiaomi se do automobilového světa pustilo ve velkém. Jeho první dva modely dnes okupují přední místa v žebříčku nejprodávanějších vozů a SU7 Ultra boří také rychlostní rekordy. Krom své vlastní značky ale Xiaomi zainvestovalo také do jiných automobilek. Ve spolupráci s Chery skrze svou divizi Smartmi provozuje značku iCar. Financuje ale také malý čínský startup China Car Custom, který začal jako tuningová dílna, ale poté se dal i na vlastní vývoj. Jedním z vedoucích manažerů malé firmy z Tianjinu je spoluzakladatel Xiaomi Liu Dezheng.
První produkt se jako koncept ukázal už v roce 2022 a loni zamířil do výroby. Jmenuje se Small Sports Car SC01, i když zrovna s pojmenováním je situace složitější. Vzhledem k chybějící licenci na výrobu automobilů si China Car Custom muselo zvolit automobilku, která licenci má a auto pro ně vyrobí. Xiaomi samotné na podobné pokusy kapacitu nemá, sporťák proto vzniká u automobilky JMEV, kterou dříve jako společný podnik zakládal Renault s JMCG. Auto se tedy oficiálně jmenuje JMEV 01, i když častěji vystupuje pod marketingovým označením SSC SC01.
Autíčko vzhledem připomíná Lancii Stratos a to jak bočním profilem, tak kulatými světly na zádi. Radost by z něj ale měl i Colin Chapman z Lotusu, i přes elektrický pohon totiž váží jen 1365 kg. Konstrukce je s trubkovým rámem pokrytým panely karosérie a ve dvoumístném interiéru je jen to nejdůležitější.
Auto má 4106 mm na délku a je jen 1170 mm vysoké. Pohon zajišťují dva elektromotory s kombinovaným výkonem 320 kW a točivým momentem 560 Nm, auto je tedy čtyřkolka. Baterie NMC o kapacitě 59,5 kWh je kvůli rozložení hmotnosti usazená v podvozku v poloze uprostřed-vzadu, tedy pod sedačkami blíže zadní nápravě. Na stovku se dostane za 2,9 sekundy a rozjede se na 200 km/h. Dojezd je 520 km v příliš optimistickém čínském cyklu CLTC, nabíjení je také spíše podprůměrné, ze 30 do 80 % se dostane za 25 minut.
O exportu se čínská automobilka nikdy nezmiňovala, v půlce ledna se ale objevila zpráva o jeho oficiálním příchodu na evropský trh. Na webové stránce SC01 Europe se o voze píše jako o „prvním skutečném elektrickém sporťáku“ a také že byl vyvinut v Itálii pro evropský trh. To je samozřejmě nesmysl, může to ale značit alespoň nějaké přizpůsobení pro místní trh. V Itálii by se auto mělo také vyrábět, což pravděpodobně znamená montáž z dovezených kitů. Dostupných má být pouze 1000 kusů a pak už auto „nikdy znovu nebude v nabídce“.
Kdo přesně za projektem stojí, není z dosud dostupných informací jasné. Evropský web zatím zveřejnil jen nicneříkající video, kde dva kusy SC01 vyjíždí z kontejneru. V Itálii sídlí několik firem prodávajících čínské vozy pod svými značkami. Největší z nich, DR Automobiles, je v Itálii také montuje a koncem minulého roku oznámila příchod nové značky využívající jméno dávného výrobce sportovních vozů. Může ale jít také o projekt samotné čínské automobilky SSC, že jde o oficiální záležitost ostatně potvrdil i zakladatel automobilky Feng Xiaotong webu Carnewschina.
V Číně je SC01 relativně dostupné auto, jeho cena začíná na 229.800 yuanech, což je v přepočtu asi 684.000 Kč. V Evropě bude nepochybně výrazně vyšší, Carnewschina odhaduje částku kolem 1,5 milionu korun. I tak by stále šlo v této kategorii o dostupný vůz. Elektrických sporťáků je dnes naprosté minimum, všechny jsou navíc váhově i výkonově úplně jinde než SC01. Nejvíce se mu přibližuje MG Cyberster za 1.639.990 Kč, který ale nelze považovat za plnohodnotný sportovní vůz.
Zdroj: SC01, zdroj foto: SSC, zdroj videa: Xiaomi