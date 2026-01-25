Jaecoo a Omoda nestačí. Chery v Česku uvede další značku s generickými SUV
Čínské automobilky loni v Evropě předvedly doslova invazi a nejvíce se v tom dařilo Chery. To zde uvedlo hned tři značky, které se navíc už zapsaly do prodejů. Automobilka z Wuhu se ale zjevně rozhodla nás udusit SUV, a tak je zde uvede už pod čtvrtou značkou.
Minulý rok v dubnu jsme se v čínském Wuhu ocitli na oficiálním uvedení nové značky Lepas. Překvapeným novinářům i dealerům z celého světa prvních 20 minut prezentace prezident Chery International Zhang Guibing nepříliš přesvědčivě vysvětloval, proč potřebují další značku, aby hned nato představil tři SUV vypadající zcela totožně jako produkty Chery, Jaecoo a Omody.
Už tehdy bylo řečeno, že do roka se mají vozy Lepas objevit i v Evropě, značka je ostatně pouze exportní. Tento plán potvrzuje zpráva, kterou jsme dostali od Chery. Ještě letos se Lepas začne nabízet i na českém trhu, i když zatím není jasné, kdo přesně bude vozy v Česku prodávat. V Česku už Chery nabízí vozy pod svou hlavní značkou a za distribuci je zodpovědná kazašská firma Astana Motors. Loni se u nás objevily také značky Omoda a Jaecoo, které zde prodává Grand Automotive.
První tři představené modely designově vypadají velmi podobně jako vozy z řady Chery Tiggo, prodávané už i u nás. Podle Zhanga Guibinga: „Řada Tiggo míří na tradiční a pragmatické rodiny, zatímco Lepas na mladší lidi, které více než praktická stránka zajímá styl.“ Skutečnost je taková, že název Lepas se lepí na vozy prodávané na domácím trhu právě pod názvem Chery Tiggo.
Samotný název Lepas vznikl spojením slov Leopard a Passion (vášeň), na kočkovitou šelmu má odkazovat i vzhledem, jak na prezentaci vysvětloval mladý srbský šéfdesignér Ivan Dulanovic. Nejvíce je to vidět ve světlech, která opravdu tvarem segmentů připomínají oči leoparda. Jenže úplně stejné mají také některé modely Tiggo.
Tři novinky Lepas, tedy SUV s čísly L4, L6 a L8, jsou středně velká SUV. Do Česka jako první přijde největší L8, které konkuruje třeba Škodě Kodiaq a v Číně se prodává jako Chery Tiggo 8 druhé generace. Potvrzena je pro nás plug-in hybridní verze, kombinující přeplňovanou patnáctistovku s elektromotorem v převodovce. Kombinovaný výkon je 205 kW a maximální točivý moment 365 Nm. Baterie má kapacitu 18,3 kWh a auto by mělo na elektřinu ujet až 93 kilometrů.
V září bude následovat 4,5 metru dlouhý Lepas L6 s plug-in hybridním pohonem i jako elektromobil a také 4,3 metru dlouhý elektrický Lepas L4, který následně doplní i plug-in hybridní verze. Tyto vozy zatím nebyly pořádně představeny, a tak nejsou známy podrobnosti o technice. Velmi pravděpodobně bude ale ta samá, jakou vidíme v menších modelech Chery, Jaecoo a Omody. Poté by se mělo představit také malé elektrické SUV Lepas L2 a naopak vlajková sedmimístná loď značky Lepas L9, a mluvilo se také o sedanu, který by se ale nejspíše nepodíval do Evropy.
Otázkou tedy zůstává, jakým způsobem chce Chery v Evropě svou novou značku odlišit od těch stávajících. Nové vozy nejen že vypadají stejně, ale mají i totožnou platformu, pohony nebo software v kabině. Očekávat se dá i velmi podobná cena. Realitou tak může být to, že místo touženého rozdělení trhu přesně podle vysněných segmentů se budou všechny značky navzájem kanibalizovat.
V Česku se přitom loni uvedenému Jaecoo a Omodě alespoň na papíře docela daří. Jaecoo se s 1251 registrovanými vozy stalo 25. nejúspěšnější značkou a překonalo třeba Seat nebo Mitsubishi. Většinu roku si přitom muselo vystačit s jediným modelem 7, který až na podzim doplnilo také levnější Jaecoo 5. Omoda se 759 prodanými vozy skončila na 32. místě, opět většinu času s jediným modelem. Chery u nás začalo prodávat až na sklonku roku a jeho registrace se loni zastavily na 84 kusech.
U Lepasu to navíc téměř určitě neskončí. Chery má v portfoliu spoustu dalších a s většinou se počítá i v Evropě. V okolních státech už je aktivní Jetour, který má v portfoliu pohledné a údajně docela schopné offroady. Třeba v Polsku ale prodává generická SUV, postavená opět na zcela totožné technice jako Lepas.
Zajímavější jsou už produkty značky iCar, která dělá stylové offroady s elektrickým pohonem a sériovými hybridy. Následovat by mohla prémiovka Exlantix a technologicky vyspělé vozy Luxeed, které Chery vyvíjí ve spolupráci s Huawei. Pro český trh zatím žádná další ze značek potvrzena není.
