Auta z pekla: Na tenhle laciný Volkswagen už všichni zapomněli

František Pisarovič , pdc
No tak schválně, kdo si ještě umí vzpomenout na ten zvláštní mezičlánek mezi lupem a upem. Jo, ty jména nejsou jen tak - i samotný Volkswagen chtěl na průšvih jménem Fox zapomenout.

Vznik takové legendy, jakou zvláštně nabobtnalý Fox určitě je, to je většinou pořádná story. Na potěšení všech nás, je to opravdu tak a co víc, tato sága Volkswagenu v segmentu A sahá až hluboce do devadesátých let. 

Dvě největší hlavy koncernu - tehdejší šéf představenstva VW Group Carl Hahn a jeho ambiciózní nástupce Ferdinand Piëch měli na filosofii značky v nejmenším segmentu trochu rozdílný pohled. Zatímco za Hahna pracovala společnost hned na několika projektech malých a levných vozů, Piëch tuto strategii výrazně osekal, aby dostal značku opět do černých čísel. Později ale volkswagen na malá auta hanebně zanevřel, aby se je pak pokusil znovuzrodit v reakci na trapný mediální skandál.

Vyšlo jim to, ale za jakou cenu? To se dozvíte v nejnovějším, už devatenáctém dílu našeho seriálu Auta z pekla. Pohodlně se usaďte, bude to všemi 55 smutnými kilowatty hnaná jízda!

Zdroj: Autorský text | video: František Pisarovič/Svět motorů

