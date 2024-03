Jednání ztroskotala. Konec Fiskeru je otázkou času, tvrdí analytik

Nissan nezachrání klopýtajícího výrobce elektromobilů Fisker Inc. Ten nemá peníze ani zdroje financování a moment, kdy požádá o ochranu před věřiteli, se podle analytika blíží.

Americká automobilka Fisker, pro niž elektrické SUV Ocean vyrábí rakouská firma Magna Steyr, se dostala do finančních těžkostí, z nichž jí měla pomoci velká, původně nejmenovaná automobilka. Tou automobilkou se ukázal být japonský Nissan, ovšem podle nejnovějších zpráv z toho nic nebude.

Fisker uvedl, že jednání skončila a že newyorská burza plánuje jeho akcie vyřadit z obchodování kvůli abnormálně nízkým cenám. Ty během pondělka opět klesly o dalších 29 % na 8 centů za akcii a jejich obchodování bylo pozastaveno.

„Nemáme v současnosti dostatek finančních zásob nebo zdrojů financování,“ uvedla automobilka. Podle Thomase Hayese z hedgeového fondu Great Hill Capital je jen otázka času, kdy Fisker požádá o ochranu před věřiteli. „Nedokážu říct, jestli to bude příští týden nebo příští rok, ale je to nevyhnutelné,“ cituje ho agentura Reuters.

Automobilka v roce 2020 vstoupila na burzu, ovšem od té doby cena jejích akcií klesá. V letošním roce se dlouhodobě pohybuje pod 1 dolarem za akcii. V únoru newyorská burza varovala, že firmu může vyřadit právě kvůli příliš nízké ceně akcie. Na to, aby se cena dostala nad dolar, má automobilka lhůtu ještě pět měsíců.

Fisker již zkraje března ohlásil nouzová úsporná opatření, která zahrnovala propuštění 15 % zaměstnanců z pozic v oblasti prodeje. Dosud totiž chtěla prodávat auta přímo zákazníkům, rozhodla se však přejít na klasický dealerský model, který je běžný v Evropě i USA.

Pokud automobilka Fisker Inc. Zkrachuje, bude to druhý výrobce aut založený designérem Henrikem Fiskerem. Jeho první automobilka Fisker Automotive prodávala plug-in hybridní sedan Karma a zkrachovala v důsledku finanční krize konce nultých let 21. století.

Fisker stojí za vzhledem konceptu Ford Shelby GR-1 a produkčního BMW Z8. Pracoval i na první generaci BMW X5 a na původní Tesle Model S. Jeho nejznámějšími výtvory však jsou Astony Martin DB9 a V8 Vantage v generaci vyráběné od roku 2005.