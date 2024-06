Jeep chce oživit ikonický model, bude to Cherokee?

Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

Když automobilka Jeep s koncem modelového roku 2023 přestala vyrábět SUV jménem Cherokee, nebyl to dobrý krok, zaznělo v minulosti od Antonia Filosy, ředitele značky. Nyní ze stejných úst zaznělo, že Jeep chystá nové „mainstreamové“ SUV segmentu D a že publikum „nejspíš uhodne, jak se bude jmenovat“, píše americký web Car and Driver.

Jestli to bude skutečně Cherokee, ovšem Filosa přímo nepotvrdil. Tento model kdysi, v 80. letech minulého století, byl jedním ze základních segmentů dnešních SUV, když nahradil rámovou konstrukci samonosnou karoserií, ale při zachování terénních schopností. Globálně byl velmi úspěšný, s facelifty se vyráběl až do roku 2001 a dále licenčně až do roku 2014.

Do své poslední generace nabízel i šestiválcový motor a byl větší než model Compass, který se prodává i dnes. Pokud by tedy chystaný jeep měl být cherokeem, dá se očekávat nárůst rozměrů, byť šestiválec už pravděpodobně nikoliv.

Otazníky nicméně visí i nad jménem – v roce 2021 se ozval indiánský kmen Čerokézů (ang. Cherokee) s žádostí, aby Jeep přestal používat jméno jejich kmene pro jeden ze svých modelů. Automobilka to původně odmítla, u nového modelu ale není nic vyloučeno navzdory Filosovým slovům.

Více hybridů v nabídce

Filosa se rozhovořil také na téma plug-in hybridních pohonů v dalších jeepech. Již víme, že pick-up Gladiator má dostat pohon 4xe z Wrangleru. Nově se dozvídáme, že ho budou následovat velká SUV Wagoneer a Grand Wagoneer.

V jejich případě však má jít o systém se spalovacím motorem coby prodlužovačem dojezdu, takže se dá očekávat technika z modelu Ramcharger. Ten stojí na stejném technickém základě jako wagoneery i pick-up Ram 1500 a kromě velké trakční baterie má coby prodlužovač dojezdu 3,6l šestiválec Pentastar.