Jeep opět poodhalil koncept elektrického Wrangleru, jmenuje se Magneto

Každoroční setkání milovníků vozů značky Jeep během akce „Easter Jeep Safari“ v oblasti Moab se kvapem blíží, letos však bude výjimečnější než kdy dřív. Jak totiž automobilka již s předstihem oznámila, letos na akci představí koncept modelu Wrangler, který vyměnil spalovací motor za čistě elektrické pohonné ústrojí.

Automobilka nás již v minulosti nechala nahlédnout pod virtuální karoserii připravovaného konceptu, s blížící se akcí ovšem zveřejnila ještě dvě zajímavé grafiky nových konceptů Wrangleru. Pro nás nejzajímavější je přitom snímek bílého Wrangleru, doplněný o rozmazané modré pozadí, který nese na kapotě označení Magneto.

S největší pravděpodobností by se totiž mělo jednat o již dříve avizovaný čistě elektrický koncept, který by mohl přecházet produkční verzi elektrického Wrangleru. Ostatně před časem se již objevila informace, že si společnost Stellantis nechala jméno Magneto zaregistrovat jako ochrannou známku. Poněkud zvláštní je však kapota konceptu Magneto, která je zvláštně vystouplá a má velký nasávací otvor na přídi.

Objevují se tak spekulace, že by koncept Magneto nemusel být čistě elektrický, ale pouze elektrifikovaný. Mohlo by se například jednat o klasický hybrid či plug-in hybridní verzi některé ze stávajících motorizací, včetně motoru V8, jehož koncept má podobnou „bouli“ na kapotě. To už se ale pouštíme do velkých spekulací. Automobilka ovšem dodává, že představí „silné výkonné koncepty vozidel“.

Tento popis by přitom měl odpovídat především druhému konceptu, který nese oranžovou barvu, má pevnostní nárazník s integrovaným navijákem (pravděpodobně z dílny Mopar), přídavný světlomet na kapotě, terénní pneumatiky na kolech typu beadlock a pod vyboulenou kapotou by se mohla ukrývat již zmíněná motorizace V8 z modelu Wrangler Rubicon 392.

Letošní ročník Easter Jeep Safari, který je naplánován v termínu od 27. března do 4. dubna, tak bezpochyby přinese zajímavou podívanou. Kromě slibovaných konceptů totiž automobilka pro návštěvníky jistě připraví i bohatý doprovodný program, ve kterém představí doplňky pro vozy i lifestylové doplňky pro jejich vlastníky či fanoušky.