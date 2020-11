Joan Mir to dokázal! Ve Valencii získal pro sebe i Suzuki titul mistra světa MotoGP 2020

Čtrnáctý a předposlední závod letošní sezóny MS silničních motorek se jede na okruhu Ricarda Torma nedaleko města Cheste. Nese tradiční název VC Valencie, oficiálně „Gran Premi de la Comunitat Valenciana de motociclisme.” Pořádá se nepřetržitě od otevření závodiště v roce 1999, ovšem výjimečně není v kalendáři poslední. Před týdnem se zde konala GP Evropy, všichni tedy zůstali na místě. Závod se letos pořádá bez diváků.

MotoGP

Nejrychleji jezdil v dopoledním zahřívacím tréninku Franco Morbidelli. Ale pro závod měl první mečbol Joan Mir. Stane se dnes překvapivým mistrem světa a vybojuje ho po dvou desetiletích i pro Suzuki? Ze dvnácté pozice na roštu měl plné ruce práce. Álex Márquez musel včera po svém pádu v první kvalifikaci čekat ve valencijské nemocnici na to, až odbydou všechny pacienty s covidem. Je sice pošramocený, ale startuje. Áleix Espargaró před startem řekl: „Hlavně nesmím srazit žádného kandidáta na titul, to bych si hodně vyčítal.”

Jack Miller vystřelil jako raketa, ale v první zatáčce byl moc dlouhý. Mimo trať se záhy ocitl i Fabio Qurtararo a propadl se až na konec pole. Vedl Morbidelli před Millerem a Polem Espargarem na KTM. Mir nemusel nikam pospíchat, jel opatrně desátý. V šestém kole skončily šance Johanna Zarca, ocitl se na zemi. Quartararo se snažil prokousat dopředu, nedařilo se, chyboval, musel jet n limitu a v devátém okruhu bylo jasné, že letos se mistrem světa nestane, přišel pád.

Takaaki Nakagami zaútočil úspěšně na čtvrtého Miguela Oliveiru, Portugalec neodolal ani Álexu Rinsovi. Mir se dostal před Aleixe Espargara. Závod se přehoupl do druhé poloviny. Japonec dostal chuť na Pola Espargara a posední pódiovou příčku, osmadvacetiletý závodník jich má už 14 včetně dvou vítězství, ale všechny z Moto2. Jenže snahu přehnal, chtěl strašně moc, zůstal dlouho na brzdě a honda ho odmítla poslouchat. Smůla.

Jack Miller stíhal vedoucího Morbidelliho. Takhle si představuje motocyklový fanoušek, aby probíhalo poslední kolo každého závodu. Oba dva borci si několikrát vyměnili pořadí, ale Ital si nakonec triumf vzít nenechal. Ještě má nejvýhodnější pozici pro boj o titul vicemistra světa. Šampion je jasný: sedmý v cílí dnešního závodu Joan Mir. Získal vlastně už druhý titul, první má ze sezóny 2017 – z Moto3.

Senzace přišla. Mir může pozvat Kevina Schwantze na večeři a půjčit mu svůj tovární speciál, samozřejmě se svolením továrny. Slíbil mu to. Posledním šampionem se Suzuki byl ještě v půllitrech Kenny Roberts junior.

Třetí v cíli Pol Espargaro po závodě řekl: „Pódium jsem neočekával, Nakagami byl rychlejší. Když upadl, otevřel jsem trochu plyn...“ Jack Miller: „Poslední kolo bylo fantastické, moc jsem si ho užil, hlavně na téhle úzké trati. Pracovali jsme tvrdě a já měl rytmus. Doufám, že v Portugalsku budu zase na bedně. Gratuluji Joanovi a Suzuki k titulu.“ Vítěz Morbidelli: „Zvolil jsem tvrdou pneumtiku na předek. Ke konci mi odcházely obě gumy... V posledním kole jsem si řekl, že udělám pro vítězství úplně všechno. Byl to čistý souboj. Šampionát jsme bohužel ztratili, ale tým odvedl skvělou práci.“

A nový šampion? „Neuvěřitelné, Cloumají se mnou emoce, nemůžu se smát ani brečet. Dám si po sezóně pauzu, abych zrelaxoval a pochopil, co se vlastně stalo..“

VC Valencie MotoGP 2020 – Pořadí v cíli (Top 10) 1. Franco Morbidelli Yamaha Petronas Yamaha SRT 41:22,478 min 2. Jack Miller Ducati Pramac Racing +0,093 s 3. Pol Espargaró KTM Red Bull KTM Factory Racing +3,006 s 4. Álex Rins Suzuki Team Suzuki Ecstar +3,697 s 5. Brad Binder KTM Red Bull KTM Factory Racing +4,127 s 6. Miguel Oliveira KTM Red Bull KTM Tech 3 +7,272 s 7. Joan Mir Suzuki Team Suzuki Ecstar +8,703 s 8. Andrea Dovizioso Ducati Ducati Team +8,729 s 9. Aleix Espargaró Aprilia Aprilia Racing Team Gresini +15,512 s 10. Maverick Viñales Yamaha Monster Energy Yamaha MotoGP +19,043 s

Pořadí MS jezdců po třinácti odjetých závodech: 1. Joan Mir 171 (mistr světa 2020), 2. Franco Morbidelli 142, 3. Álex Rins 138, 4. Maverick Viñales 127, 5. Fabio Quartararo 125...

Moto2

V dopoledním warm upu prokázal vynikající formu Héctor Garzó, byl ze všech nejrychlejší. MV Agusta byla na pole position naposledy k vidění za časů Giacoma Agostiniho, konkrétně v sezóně 1976. Včera se ji povedlo získat Stefanovi Manzimu. Závodníky čekalo pětadvacet okruhů, stovka kilometrů.

Od startu odjel nejlépe Jorge Martín, který už do boje o titul promluvit nemůže. Vypracoval si okamžitě náskok, ale dlouho mu nevydržel. Za Španělem následovali Manzi, Fabio di Giannantonio a Marco Bezzecchi. „Diggia“ i Bezzecchi zdolali Manziho. První čtveřice ostatním trochu ujela. Prvním dvěma se rozvlnily stroje, čehož Bezzecchi využil a v pátém kole se dostal do čela. Pátý jel Marcel Schrötter, kterého stínoval Héctor Garzó, tomu start nevyšel podle jeho představ.

Následovali Luca Marini s Eneou Bastianinim, kandidáti na titul. Potlučený Sam Lowes se pohyboval za body. Spadl Marcos Ramírez, ten umí první desítku, v poslední době se mu dařilo. Garzó pokořil Manziho, očekávalo se, že MV tempo nebude stíhat. Stefano jel opravdu na limitu, možná i přes, logicky tak následoval lehký pád. Ital ale nasedl a jel dál. Zato Garzó byl hladový po stupních vítězů, což odnesl Martín. Havárie Indonésana Izdihara první příčky neovlivnila.

Výborně jel Jorge Navarro, ale v 18. kole zabrzdil za cílovou rovinkou pozdě a šel ven. V té době byl mezi Marinim a Bastianinim. Garzó rychle ztratil sekundu náskoku a musel se obávat ostatních. „Diggia“ si četl vedoucího Bezzecchiho a čekal na šanci. Dostal ji záhy, i když byli oba dlouzí, dostal se do čela, Martín se vrátil zpět na průběžné stupně vítězů. K zemi šel Arón Canet, tím pádem se Sam Lowes dostal na poslední bodovanou příčku. Bezzecchi se čtyři okruhy před finišem dostal zpátky do vedení, ale neudržel ho. Navíc se přiblížil Martín.

Poslední kolo! Fabio di Giannantonio byl od svého prvního vítězství v Moto2 jen krůček, jenže se ocitl na zemi... A začala obrovská bitva, kterou nejlépe zvládl... Jorge Martín! Marco Bezzecchi se musel smířit s bronzem, motorka se mu zavlnila a ujelo mu zadní kolo. Jeho šance na titul je už jen matematická. Héctor Garzó toho využil a byl v cíli dříve. Takhle dramatický finiš jsme v Moto2 neviděli delší dobu, dotáhli se i Schrötter a Marini. Enea Bastianini skončil se ztrátou šestý, uchoval si ale šanci na mistrovskou korunu. Stejně jako Lowes, ten dorazil čtrnáctý a hned v boxech ledoval ruku.

Marco Bezzecchi v cíli: „V posledním kole mě předjeli dva jezdci. Motorka byla nervózní kvůli větru, snažil jsem se zůstat vpředu, nechtěl jsem riskovat a spadnout. OK, pódium je důležité.“ Héctor Garzó: „Nemám slov, první stupně vítězů doma! Našel jsem si rytmus, bojoval jsem se Schrötterem, pak s Jorgem, snažil jsem se držet za ním.“ A vítěz Martín? „Měl jsem dobrý start, ale nefungoval mi předek. V půlce závodu se mi nejelo moc dobře... Na konci spadl Fabio, no, hodně jsem riskoval.“ A vyšlo to!

VC Valencie Moto2 2020 – Pořadí v cíli (Top 10) 1. Jorge Martín Kalex Red Bull KTM Ajo 40:02,225 min 2. Héctor Garzó Kalex Flexbox HP 40 +0,072 s 3. Marco Bezzecchi Kalex Sky Racing Team VR46 +0,204 s 4. Marcel Schrötter Kalex Liqui Moly Intact GP +0,689 s 5. Luca Marini Kalex Sky Racing Team VR46 +0,812 s 6. Enea Bastianini Kalex Italtrans Racing Team +2,329 s 7. Remy Gardner Kalex Onexox TKKR SAG Team +8,973 s 8. Bo Bendsneyder NTS NTS RW Racing GP +9,720 s 9. Nicolò Bulega Kalex Federal Oil Gresini Moto2 +11,596 s 10. Lorenzo Baldassarri Kalex Flexbox HP 40 +11,836 s

Pořadí MS jezdců po čtrnácti závodech: 1. Enea Bastianini 194, 2. Sam Lowes 180, 3. Luca Marini 176, 4. Marco Bezzecchi 171, 5. Jorge Martín 150...

Moto3

Ranní zahřívací trénink zvládl nejlépe Ayumu Sasaki. Pád postihl Barryho Baltuse, ale jen se sklouzl a nic vážného se mu nepřihodilo. Závod byl vypsán na 23 kol, tedy 92 km. Svítilo slunce, po sobotním dešti ani památky. Hned od počátku poli vládl Raúl Fernández. Kaito Toba si ustlal a Tatsuki Suzuki o jeho ležící motorku zakopl, neměl šanci se vyhnout. Naděje obou Japonců tak skončily hned v úvodu. Arbolino se pokusil o trhák, který byl však záhy zlikvidován.

Celestino Vietti sice po pádu pokračoval v závodě, ale až na konci pole. Jeho naděje na případný titul se tak rozplývaly. Před startem mělo matematickou šanci na titul ještě sedm jezdců: Albert Arenas, Ai Ogura, právě Vietti, Tony Arbolino, Jaume Masiá, John McPhee a Fernández. Pole se před polovinou závodu roztrhalo na několik malých skupinek. Raúl Fernández ovšem jezdil v čele nikým neohrožován.

Jenže v jednu chvíli takřka dvousekundový náskok mu nevydržel a Arbolino s výborným Sergiem Garcíou se na něj dotáhli. Následovala grupa Albert Arenas – Deniz Öncü – Darryn Binder. Arbolino zkusil předjet v předposledním kole dlouhodobého lídra... a vyšlo mu to. K zemi šel Pawi, ale ten na svá dvě vítězství ze sezóny 2016 už jen vzpomíná, letos nebodoval.

Arbolino výrazně promluvil do hry o titul, protože ostatním ujel minimálně o 1,1 s a vyhrál. V Portugalsku si to tak rozdá o mistrovskou korunu. García ještě zdolal Fernándeze a patří mu stříbrná příčka. Druhou skupinu přivedl do cíle Albert Arenas, ten stále vede celkové pořadí jezdců. Ai Ogura se pohyboval ve třetí a dojel až osmý, ale naději na titul neztratil. Vietti byl klasifikován poslední na 24. místě. Dnes devátý Jaume Masiá už mistrem světa být nemůže, ztrácí třicet bodů.

Raúl Fernández v cíli: „Posledních pět šest kol jsem měl problémy s motorkou. Proto jsem nevyhrál.“ Sergio García nebyl schopen slova, jen konstatoval, že je to fantastické (a to ve Valencii loni vyhrál). „Jo, já to dokázal,“ radoval se Arbolino, „Vždycky chci vyhrát. Věřte mi, pracujeme všichni opravdu hodně tvrdě. Jsem na sebe hrdý!“

VC Valencie Moto3 2020 – Pořadí v cíli (Top 10) 1. Tony Arbolino Honda Rivacold Snipers Team 38:17,462 min 2. Sergio García Honda Estrella Galicia 0,0 +1,142 s 3. Raúl Fernández KTM Red Bull KTM Ajo +1,297 s 4. Albert Arenas KTM Gaviota Aspar Team Moto3 +2,825 s 5. Darryn Binder KTM CIP Green Power +2,999 s 6. Deniz Öncü KTM Red Bull KTM Tech 3 +3,208 s 7. Andrea Migno KTM Sky Racing Team VR46 +9,836 s 8. Ai Ogura Honda Honda Team Asia +9,852 s 9. Jaume Masiá Honda Leopard Racing +9,864 s 10. Jeremy Alcoba Honda Kömmerling Gresini Moto3 +12,802 s

Pořadí MS jezdců po čtrnácti závodech: 1. Albert Arenas 170, 2. Ai Ogura 162, 3. Tony Arbolino 159, 4. Jaume Masiá 140, 5. Celestino Vietti 137... 21. Filip Salač 30...

Zdroje: MotoGPsport.cz, iSport.cz, MotoGP Twitter, MotoGP.com, Nova Sport, Wikipedia

Foto: Václav Duška jr.