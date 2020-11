Motocyklová VC Valencie 2020: MV Agusta má pole position v Moto2

14. závod mistrovství světa silničních motorek se koná na okruhu Ricarda Torma ve Valencii. Cirkus se tak od minulého klání nikam nestěhoval. Jedná se zároveň o předposlední podnik letošního upraveného kalendáře. Brněnská Grand Prix 2021 je stále v ohrožení. Stamilionovou investici do nového povrchu trati, který vyžaduje Dorna, si kraj i město nemůžou dovolit. Pomůže stát?

MotoGP

Kariéra Andrey Iannoneho s největší pravděpodobností skončila. Sportovní arbitrážní soud v úterý 10. listopadu odmítl jezdcovo odvolání a přiklonil se ke Světové antidopingové asociaci. Udělil mu maximální možný trest - zákaz na čtyři roky. Zvýšil tak sazbu z původních 18 měsíců, z kterých už si jezdec vlastně takřka rok odbyl. Proti tomuto rozsudku není dalšího odvolání.

Iannone k tomu řekl: „Dnes jsem zažil tu největší nespravedlnost na světě. Zlomili mi srdce a oddělili mne od mého největšího zájmu. Bohužel tato záležitosti nemá žádný logicky základ. Pokud se ale po uplynutí doby objeví možnost návratu, určitě ji využiji. Do poslední chvíle jsem věřil ve spravedlnost, ale bohužel se nenaplnila. Ti, kteří se mne snaží zničit, brzy uvidí, že se dokážu vrátit, já se nikdy nevzdám.“

Tím se otevírá šance pro Jorgeho Lorenza na závodní sedadlo. „Musí to být jezdec, který má hlad po vítězství,“ řekl manažer Massimo Rivola od Aprilie. V úvahu připadají Tito Rabat, ten byl „odejit“ od Avintie, ale i Brit Chaz Davies, vynikající superbiker a mistr světa supersportů 2011, má i 73 startů v GP. Max Biaggi tlačí Aróna Caneta, padají také jména Fabio di Giannantonio a Marco Bezzecchi. Všichni mají smlouvy, ale to by neměl být takový problém...

Andrea Dovizioso neskončí v roli testovacího jezdce Yamahy, ale dá si rok pauzu a pokusí se o comeback v sezóně 2022. Soustředí se na motokros. Třem ladičkám podepsal Cal Crutchlow – s možností startů na divokou kartu. Fabio Quartararo se nechal slyšet, že by rád příští rok jezdil na Yamaze M1 modelu 2019. Z aktuálního stroje a prototypu pro rok 2021 nechce ani šroubek.

Marc Márquez už se letos na okruhy nevrátí. Sám jezdec k tomu napsal: „Tuto sezónu už nebudu závodit. Po posouzení stavu mé ruky společně s lékaři jsme se s týmem rozhodli, že nejlepší možností je vrátit se příští rok. Teď mám spoustu času na to, abych se uzdravil. Těším se na návrat v sezóně 2021!“ Podle doktora Costy se u něj vyvinula pseudoartróza. Dvakrát operovanou pravou pažní kost si Marc při rehabilitaci příliš namáhal.

Kost nestíhá zregenerovat kvůli četným provrtáním, která byli lékaři nuceni učinit pro umístění titanových destiček. Pokud dojde k nejhoršímu, bude Márquez muset podstoupit další operaci a odebrání kostního štěpu z hřebenu pánve. Tento štěp bude následně vpraven do jeho pažní kosti. Zákrok však obnáší dalších minimálně 12 týdnů zotavování a rehabilitací. Jsou tak pravděpodobně ohroženy i starty v úvodu příští sezóny, pokud se pojede podle plánu.

Během VC Evropy bylo oznámeno, že Luca Marini přestoupí do MotoGP. Valentino Rossi se nechal slyšet: „Pamatuji si, jak jsem vyhrál svůj první titul mistra světa. Když jsem se pak vrátil domů, držel jsem Lucu v náručí, bylo mu 21 dní. Když si pomyslím, že příští rok budeme závodit společně v MotoGP, jsem velmi pyšný." Rossiho nevlastní bratr (mají stejnou matku) se narodil 10. srpna 1997. „Vale“ měl v úterý opět pozitivní test na covid-19, další ve středu a ve čtvrtek už ale byly negativní. Do GP tedy nastoupil.

Pátečnímu dopolednímu tréninku ve Valencii kraloval Takaaki Nakagami, odpoledne jej překonal Jack Miller s čerstvě oholenou hlavou. Álex Márquez v FP2 skončil na zemi hned dvakrát, ale bez následků. U pádu Joana Mira nechyběly jiskry. Domácí Iker Lecuona, kterému skončila karanténa, GP Valencie nepojede. Měl totiž pozitivní „covidový“ test. Třetí trénink v sobotu dopoledne opanoval Franco Morbidelli, začínalo se ještě na vlhké dráze. Čtvrtý trénink už nemá vliv na rozdělení jezdců do první a druhé kvalifikace. Na špici výsledkové listiny se ocitl Álex Rins.

Álexovi Márquezovi v Q1 podklouzla jeho honda a následoval brutální highsider. Pád vypadal divoce, levou ruku nechal jezdec po sebou, ale díkybohu vše dopadlo dobře. Brad Binder se mu musel vyhnout mimo trať. Technické problémy, které měl Jihoafričan ve čtvrtém tréninku, už byly zapomenuty, jel ze všech nejrychleji a postoupil do kvalifikace druhé spolu s Fabiem Quartararem. Álex Rins zůstal před branami a musí se zítra prokousat dopředu ze 14. místa.

Starší z bratrů Binderů se ukazoval i v boji o pole position – spolu s Miguelem Oliveirou a Polem Espargarem. Tři KTM vpředu? Maverick Viñales se postavil proti. Pak zaúřadoval Jack Miller a pořád zbývaly dvě minuty ze čtvrthodinky. Kdo pro sebe rozhodne tuhle přetahovanou? Franco Morbidelli? Ano! Vedle něj se do první řady postaví Miller a opět velmi rychlý Takaaki Nakagami. Joan Mir skončil poslední, dvanáctý.

Nakagami po kvalifikaci řekl: „Bylo to těžké, nevěděli jsme, kolik budeme mít přilnavosti.“ Jack Miller: „Cítím se na motorce dobře. Trať je kluzká, zůstalo na ní hodně vody. Rytmus jsme měli už ve čtvrtém tréninku. Zítra bude těžké předjíždět.“ A „poleman“? „Dnes to bylo hodně riskantní!“

VC Valencie MotoGP 2020 – Kvalifikace (Top 10) 1. Franco Morbidelli Yamaha Petronas Yamaha SRT 1:30,191 min 2. Jack Miller Ducati Pramac Racing 1:30,287 min 3. Takaaki Nakagami Honda LCR Honda Idemitsu 1:30,413 min 4. Johann Zarco Ducati Esponsorama Racing 1:30,520 min 5. Pol Espargaró KTM Red Bull KTM Factory Racing 1:30,553 min 6. Maverick Viñales Yamaha Monster Energy Yamaha MotoGP 1:30,645 min 7. Aleix Espargaró Aprilia Aprilia Racing Team Gresini 1:30,657 min 8. Francesco Bagnaia Ducati Pramac Racing 1:30,671 min 9. Brad Binder KTM Red Bull KTM Factory Racing 1:30,737 min 10. Miguel Oliveira KTM Red Bull KTM Tech 3 1:30,781 min

Moto2

Thomas Lüthi pojede svou 300. GP v kariéře napříč všemi kategoriemi. Prvnímu pátečnímu tréninku prostřední kubatury vládl Jorge Navarro. Nejrychlejším mužem toho druhého se stal Fabio di Giannantonio. Oba shodou okolností sedlají tovární italské rámy Speed Up. Ve třetím v sobotu v poledne upadl Indonésan Andi Farid Izdihar, ale bez následků. V závěru havaroval i jeden z favoritů Sam Lowes. Skákající kalex se v saltech potkal s Britovou pravou rukou, vyšetření naštěstí neukázalo nic závažného, jen pohmožděny... Jorge Martín se jen lehce sklouzl, dalla Porta a Roberts také. Nejlepší čas patřil Marcovi Bezzecchimu.

Z první kvalifikace postoupili ke čtrnáctce nejrychlejších Lorenzo Baldassarri, Jorge Martín, Simone Corsi a Thomas Lüthi. Remy Gardner si věřil, proto konec vynechal... a nepovedlo se. Arón Canet byl příliš pomalý. Lowes si nechal pravou ruku zavázat, ale evidentně ho bolela, protože v bitvě o pole position jezdil s velkou ztrátou poslední, osmnáctý.

Vpředu se objevovala jiná jména, nicméně Stefana Manziho čekal na vrcholu žebříčku málokdo. Héctor Garzó jezdit umí, což ukázal v minulosti už několikát, ale letošní sezóna je jeho první kompletní v MS. Domácí závodník se na chvíli dostal do čela, ale Manzi na MV Agustě získal první pole position v kariéře. Navíc v novém traťovém rekordu. Je to překvapení, hlavně ve třídě, kde většina týmů používá německé povozky Kalex. První řadu zkompletoval Marco Bezzecchi.

VC Valencie Moto2 2020 – Kvalifikace (Top 10) 1. Stefano Manzi MV Agusta MV Agusta Forward Racing 1:34,418 min 2. Héctor Garzó Kalex Flexbox HP 40 1:34,431 min 3. Marco Bezzecchi Kalex Sky Racing Team VR46 1:34,494 min 4. Fabio di Giannantonio Speed Up MB Conveyors Speed Up 1:34,524 min 5. Jorge Martín Kalex Red Bull KTM Ajo 1:34,647 min 6. Marcos Ramírez Kalex Tennor American Racing 1:34,705 min 7. Marcel Schrötter Kalex Liqui Moly Intact GP 1:34,730 min 8. Lorenzo Baldassarri Kalex Flexbox HP 40 1:34,757 min 9. Bo Bendsneyder NTS NTS RW Racing GP 1:34,769 min 10. Luca Marini Kalex Sky Racing Team VR46 1:34,798 min

Moto3

Druhým jezdcem týmu SIC58 Squadra Corse se v roce 2021 stane šestnáctiletý Francouz Lorenzo Fellon, jezdec Red Bull Rookies Cupu. Jeho otec Laurent byl dlouhá léta manažerem Johanna Zarca. Rakušan Max Kofler prodloužil s CIP Green Power.

KTM dělá reklamu i ostatním značkám, které vlastní. Max Racing Team Maxe Biaggiho a Petera Öttla jede se stroji Husqvarna, jezdeckou sestavu měnit nebude, Romano Fenati i Alonso López zůstávají. Aspar příští rok nasadí stejné motocykly, ale s logy Gas Gasu. Španělskou továrnu, která dlouhá léta vyráběla stroje do terénu Rakušané loni zachránili, sužovaly ji finanční problémy. Tým Jorgeho Martíneze nasadí Sergia Garcíu a letošního juniorského mistra světa Izana Guevaru.

Pro Filipa Salače skončila GP Valencie snad až příliš brzy. V prvním pátečním tréninku ujel jen tři kola, než jej potkal těžký pád. „Asi jsem se hodně narazil do hrudníku, dal jsem si i pěkně do hlavy, tak si to moc nevybavuju,“ uvedl jezdec na svém oficiálním facebookovém profilu.. „Momentálně ležím v nemocnici. Na CT našli tekutinu a krev v plicích... Žebra zlomená nejsou, ale kdo je měl naražená, tak ví, jak to bolí. Snad budu brzo oukej.“

Úvodní měření sil se nejlépe povedlo jeho kolegovi z týmu Snipers Tonymu Arbolinovi. Oba jezdci týmu VR46 Celestino Vietti a Andrea Migno v trénincích i kvalifikacích vždy spolupracují. Tentokrát je potkal ošklivý pád. Na zemi ležel i Deniz Öncü, ale přesto skončil druhý. Nejlepší výkon druhého tréninku patřil Jaumemu Masiovi. FP3 ovládl turecký závodník, ale ovlivnil ho déšť, během „session“ začalo pršet, jezdci tedy zajeli do boxů a vyčkávali na změnu počasí, která nepřišla.

Déšť se spustil i při první kvalifikaci. Dvojitý pád potkal Gabriela Rodriga a Riccarda Rossiho. Na vině byl Ital, pokusil se předjet Argentince a vzal ho s sebou, ten se právem rozčiloval. Záhy havaroval Carlos Tatay, povedlo se mu to dokonce dvakrát během krátké chvíle. Jezdci zprvu vyrazili na suchých gumách, aby zajeli co nejlepší čas. Dalším „padavkou“ byl Jason Dupasquier a následoval ho Dennis Foggia, ten si celkem divoce zalétal. Do Q2 postoupili Albert Arenas, Rossi, John McPhee a Darryn Binder.

Kvalifikaci dlouho vládlo japonské trio Ai Ogura – Tatsuki Suzuki – Kaito Toba. Těsně před koncem se ale na vrchol dostal Darryn Binder. Rozhodovalo až poslední kolo. Jihoafričan si neodpustil efektní wheelie, protože získal pole position poprvé v životě. Toba se zlepšil, patří mu druhá příčka, na třetí se protlačil mistr kvalifikaci Raúl Fernández. Oba největší kandidáti na titul Arenas a Ogura obsadili šesté a sedmé místo.

VC Valencie Moto3 2020 – Kvalifikace (Top 10) 1. Darryn Binder KTM CIP Green Power 1:38,286 min 2. Kaito Toba KTM Red Bull KTM Ajo 1:38,329 min 3. Raúl Fernández KTM Red Bull KTM Ajo 1:38,447 min 4. Jaume Masiá Honda Leopard Racing 1:38,490 min 5. Andrea Migno KTM Sky Racing Team VR46 1:38,572 min 6. Albert Arenas KTM Gaviota Aspar Team Moto3 1:38,577 min 7. Ai Ogura Honda Honda Team Asia 1:38,578 min 8. Tatsuki Suzuki Honda SIC58 Squadra Corse 1:38,590 min 9. Celestino Vietti KTM Sky Racing Team VR46 1:38,670 min 10. Niccolò Antonelli Honda SIC58 Squadra Corse 1:38,690 min

Foto: Václav Duška jr.