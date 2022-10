Kaskadérský Aston Martin DB5 z No Time to Die se vydražil za 83,5 milionu!

Aukce, která oslavuje šedesát let od premiéry prvního filmu s agentem jejího veličenstva v hlavní roli, nabídla hned tři zajímavé vozy z posledního filmu.

Série filmů, jejichž hlavní postavou je agent jejího veličenstva James Bond, letos oslaví šedesát let od premiéry. V roce 1962 totiž zamířil do kin film s názvem Dr. No, jehož hvězdou se stal Sean Connery. Jeho postavu, kterou stvořil Ian Fleming, si svět okamžitě zamiloval a nejúspěšnější špionská sága byla rázem na světě.

Součástí oslav šedesáti let filmové ságy slavného špiona se jsou i charitativní aukce pořádané londýnskou organizací Christie‘s, v rámci kterých se dražily, draží a až do pátého října budou dražit nejrůznější předměty spojené s bondovkami. To nezajímavější však již zřejmě bylo vydraženo.

Přímo automobilka Aston Martin totiž do aukce věnovala jeden z kaskadérských vozů Aston Martin DB5, respektive jeho repliku, která byla použita při natáčení filmu s titulem No Time To Die. Jedná se přitom o jednu z osmi speciálně vyrobených replik, které filmaři během natáčení použili.

Že vůz zažil akci je ostatně dobře patrné při pohledu na jeho karoserii, stále je však vybaven funkčním systémem výměny registračních značek či replikou rotačních kulometů, které vyjíždějí zpoza hlavních světlometů. Interiér je pochopitelně řádně „odlehčený“, vybavený různými ovládacími prvky a nechybí ani vyrámování kabiny.

Video se připravuje ...

Cena vozu, který je s agentem 007 pevně spjat, se přitom během aukce vyšplhala až na částku 2.992.000 liber, v přepočtu zhruba 83,5 milionu korun, kterou nabídl kupec na telefonu. Částka přitom poputuje na dobročinné účely, včetně organizací podporujících mladé lidi, sloužící a bývalé členy britských zpravodajských služeb nebo sloužící a bývalé příslušníky britských speciálních sil.

Kromě ikonického Aston Martinu DB5 se však v aukci objevily i další dva vozy britské prémiové značky. Společnost EON Production věnovala do aukce vůz Aston Martin V8 z roku 1981, který se rovněž objevil v No Time Ti Die. Podobný vůz si ale střihl roli i ve starším filmu The Living Daylights. Tento vůz se vydražil za 630.000 liber, tedy cca 17,5 milionu korun.

Třetím vozem v aukci byl Aston Martin DBS Superleggera, jeden z 25 vozů speciální série 007 Edition. Vůz se speciální plaketkou, kterou kromě producentů podepsala herečka Lashana Lynch (ve filmu hrála postavu Naomi, která stejný vůz řídila), se nakonec vydražil za cenu 403.200 liber, v přepočtu tedy cca 11,2 milionu korun.

Aukce k oslavám 60 let filmových bondovek nabízejí různý počet slotů s nejrůznějšími předměty, včetně vozidel, hodinek, kostýmů i různých drobností, které jsou s 25 filmy spjaty. Poslední aukce proběhne 5. října 2022, během tzv. James Bond Day. V ten samý den také proběhne hlavní oslava šedesátého výročí od premiéry filmu Dr. No.