Katalánská rallye po 2. dnu: Ogier si hlídá situaci, byly problémy s hybridy

Na druhé místo se posunul Belgičan Thierry Neuville (Hyundai i20 N Rally1), který předchozí dva ročníky katalánské soutěže vyhrál a aktuálně ztrácí na lídra Ogiera 20,7 sekundy. O dalších 1,4 zpět je na třetí příčce nový šampion Fin Kalle Rovanperä (Toyota GR Yaris Rally1).

Stížnosti na hybridní pohon

Ještě než se začalo v sobotu závodit, proběhly zákulisím dvě příhody týkající se hybridního pohonu, kterými jsou vozy od letošního roku vybaveny. Se současným 1,6litrovým přeplňovaným spalovacím motorem jsou spojeny plug-in hybridní jednotky. Hybridní sada obsahuje 100 kW elektromotor namontovaný na 3,9 kWh baterii a může zvýšit kombinované úrovně výkonu na více než 368 kW (500 koní). Dodavatelem této jednotky pro všechny speciály kategorie Rally1 je společnost Compact Dynamics. Ve vozech Rally1 musí být dva páry rukavic, které jsou schopné odolat 1000 voltům. Jezdec i spolujezdec je musí mít při ruce pro případ, kdy musí opustit vůz.

Zpět však k situacím, ke kterým v pátek došlo. Estonec Ott Tänak (Hyundai i20 N Rally1) řešil dopoledne potíže s hybridním pohonem, který mu buď vysadil, nebo byl jeho výkon přerušovaný. Tänak naznačil odbornému webu Dirtfish.com, že to možná nebyl problém způsobený dodavatelem hybridních problémů. Podle jeho narážek byla chyba způsobena v týmu Hyundai.

„Určitě to není smůla. Zdá se, že je to problém, který se nám opakuje. Takže musí existovat něco, co ho způsobuje. Nejsem si jistý, zda má tým situaci pod kontrolou. Musíme se ještě hodně učit,“ prohlásil Tänak. Není překvapením, že zástupce ředitele týmu Hyundai Julien Moncet rychle odmítl názor, že tým je nějakým způsobem zodpovědný za problémy: „Řekl bych, že to vypadá, že je na naší straně v pořádku, ale nechci na nic poukazovat, dokud nebudeme mít úplnou analýzu od Compact Dynamics. Pak uvidíme.“

Na problémy s hybridem upozornil v sobotu ráno také vedoucí jezdec soutěže Sébastien Ogier. Podle svých slov musel mezi odpoledními zkouškami zastavit na dvanáct až patnáct minut, protože měl potíže s hybridním ústrojím vozu. „Byl to trochu děsivý okamžik, kdy se auto nějakou dobu nerestartovalo. Takže jsem rád, že nás tým na telefonu mohl podpořit a pomoci vyřešit problém,“ řek Ogier a dodal: „Nejsem si jistý co bylo příčinou, protože nejsem v týmu celou sezonu. Vypadalo to, že byla potíž se senzorem.“

Video se připravuje ...

Greensmith rozbil auto

V sobotu začal nejrychleji Belgičan Thierry Neuville (Hyundai i20 N Rally1), který ztrácel na vedoucího Ogiera 12,5 sekundy. „Mám pocit, že tlačím, ale necítím se pohodlně. Minulý rok jsem se cítil ve všem mnohem jistější a tady je to trochu zapnuté a vypnuté. Bylo těžké vnímat přilnavost a měl jsem potíže s nedotáčivostí, takže na tom zapracujeme,“ říkal jezdec, který je známý tím, že si neustále na něco stěžuje.

Ogier však kontroval na dalším měřeném testu a zvýšil svou převahu na 14,2 sekundy na Neuvilla a také vzdálil druhému v pořadí Kalle Rovanperemu na 9,7 sekundy. Následovala zkouška, která měřila 24,18 kilometru a byla nejdelší v letošním ročníku, musela být předčasně ukončena po havárii Guse Greensmitha (Ford Puma Rally1), který byl třetím vozem na trati. Brit bojoval s francouzským týmovým kolegou Adrienem Fourmauxem o deváté místo. V pravotočivé zatáčce však byl jeho vůz nedotáčivý. Greensmith ve snaze trefit vrchol zatáčky, zatáhl za ruční brzdu. Narazil do bariéry u silnice, poničil levou stranu své pumy a utrhl levé zadní kolo. Přestože se mu podařilo znovu nastartovat motor pumy, nebyl logicky schopen se pohnout. „Bylo to obtížné, protože pneumatiky se během etapy přehřívali a při brzdění ve vysoké rychlosti nezabíraly,“ komentoval situaci Gus Greensmith.

Nejlepší obrana je útok

V odpolední sekci rychlostních zkoušek se vedoucí Ogier řídil heslem, že nejlepší obrana je útok. Vyhrál dvě erzety po sobě a v té další, což byl opakovaný průjezd té nejdelší v soutěži (24,18 km) byl rovněž rychlejší než jeho nejbližší pronásledovatel Rovanperä. „Charakter a povrch dnešních zkoušek je bližší okruhovému charakteru a tady mám rozhodně více zkušeností než Kalle. Navíc tyhle úseky znám a užívám si je. Dokud se vyhneme problémům, mělo by to být v pořádku. Nikdy nevíte, co se může stát poslední den, takže musíme pokračovat v tom samém. Máme dobrý náskok, byla by škoda o něj přijít,“ konstatoval Ogier.

Neuville přeskočil Rovanperu v pořadí až na večerní městské speciálce v Salou. „Byl to náročný den. Ráno jsme měli trochu rychlosti a odpoledne trochu méně. To jsme ale zvolili tvrdé pneumatiky, což nebyla špatná volba, ale snažili jsme se upravovat nastavení auta, ale pořád to nebylo ono. Doufali jsme, že zůstaneme v boji o první místo, ale Ogier byl schopen zdvojnásobit svou výhodu z dnešního rána a nebylo toho moc, co bychom mohli dělat,“ řekl Neuville.

Rovanperä již před startem říkal, že se soustředí na zisk titulu pro značku Toyota. „Dopoledne to byla docela pěkná jízda, ale odpoledne jsme vypustili některé erzety. Můžu být docela spokojený a nepodstupuji riziko za každou cenu a ani netlačím, takže je to v pořádku. Na autě byla některá dobrá nastavení, která se pokazila na startovní čáře čtrnácté erzety, takže jsme ztráceli nějaký čas s hybridním systémem,“ prohlásil Rovanperä."

Video se připravuje ...

Každopádně členové továrního týmu Toyota mohou být spokojeni. K zisku titulu mistrů světa v hodnocení značek již tady ve Španělsku potřebují mít jedno auto na stupních vítězů a jedno do šestého místa. A to zatím bohatě splňují.

Černý je blízko titulu

V hodnocení WRC2 zatím vede s přehledem Fin Teemu Suninen (Hyundai i20 N Rally2). Další Fin Emil Lindholm (Škoda Fabia Rally2 evo), který měl ve druhé erzetě soutěže defekt a ztratil téměř minutu, se ze sedmnáctého místa vypracoval již na čtvrté. Šestý v Katalánsku je další adept na titul Polák Kajetan Kajetanowicz (Škoda Fabia Rally2 evo). V průběžné klasifikaci šampionátu WRC2 je stále první Nor Andreas Mikkelsen (Škoda Fabia Rally2 evo), který v tomto roce již absolvoval předepsaný počet soutěží a v šampionátu již bodovat nemůže. Pokud bychom brali aktuální pořadí Katalánské rallye ve WRC2 a promítli ho do bodového zisku v mistrovství světa, bylo by současné pořadí následující: 1. Mikkelsen 109 bodů, 2. Kajetanowicz 104, 3. Lindholm 101.

V kategorii WRC3 začínal Jan Černý (Ford Fiesta Rally3) se ztrátou 19,7 sekundy na vedoucího Fina Lauri Joona (Ford Fiesta Rally3). Během dvou zkoušek však toto manko vymazal a před městskou zkouškou v Salou byl český závodník na druhém místě o pouhou desetinu sekundy! Nakonec se Černý v poslední erzetě dne prosadil na první místo ve WRC3 Open a do závěrečného dne vstupuje s převahou 2,5 sekundy. Kdo z této dvojice bude v neděli v cíli lepší, stane se mistrem světa.

Zbývající program Katalánské rallye

Neděle 23. 10. – 7.00 RZ16 (12,15 km), 8.08 RZ17 (15,90 km), 10.29 RZ18 (12,15 km), 12.18 RZ19 (15,90 km). Celkem 56,10 km.

Průběžné pořadí (po 15 z 19 RZ):

1. Ogier, Veillas (Fr./Toyota GR Yaris Rally1) 2:10:18,5; 2. Neuville, Wydaeghe (Bel./Hyundai i20 N Rally1) +20,7; 3. Rovanperä, Huttunen (Fin./Toyota GR Yaris Rally1) +22,1; 4. Tänak, Järveoja (Est./Hyundai i20 N Rally1) +36,6; 5. Sordó, Carrera (Šp./Hyundai i20 N Rally2) +1:13,2; 6. Evans, Martin (Brit./Toyota GR Yaris Rally1) +1:27,6; 7. Breen, Nagle (Irl./Ford Puma Rally1) +1:39,7; 8. Katsuta, Johnston (Jap., Irl./Toyota GR Yaris Rally1) +1:58,6; 9. Fourmaux, Coria (Fr./Ford Puma Rally1) +2:13,7; 10. Loubet, Landais (Fr./Ford Puma Rally1) +2:59,2; 11. Suninen, Markkula (Fin./Hyundai i20 N Rally2) +7:57,3 (1. ve WRC2 Open); 12. Rossel, Dunand (Fr./Citroën C3 Rally2) +8:23,9; 13. Grjazin, Aleksandrov (Rus./Škoda Fabia Rally2 evo) +8:46,7; 14. Lindholm, Hämäläinenová (Fin./Škoda Fabia Rally2) +9:17,0; 15. Huttunen, Lukka (Fin./Ford Fiesta Rally2) +9:31,1; 16. Kajetanowicz, Scczepaniak (Pol./Škoda Fabia Rally2 evo) +9:47,5; 17. Pajari, Mälkönen (Fin./Škoda Fabis Rally2 evo) 10:28,9; 18. Zaldivar, Der Ohannesian (Par., Arg./Hyundai i20 N Rally2) +10:37,3; 19. Solans, Sanjuan (Šp./Citroën CE Rally2) +10:51,1; 20. McErlean, Fulton (Irl./Hyundai i20 N Rally2) +10:58,2; … 30. Černý, Černohorský (ČR/Ford Fiesta Rally3) +16:08,6 (1. ve WRC3 Open); 32. Joona, Korhonen (Fin./Ford Fiesta Rally3) +16:11,1.

Výsledky jsou neoficiální.

Foto: Redbullcontentpool.com, Facebook Sebastiena Ogiera, Kalleho Rovanpery, Daniho Sorda, Ott Tänaka a Craiga Breena