Start Katalánské rallye: Šampiona máme, kdo bude na stupních?

Vedle titulu v hodnocení jezdců usiluje Toyota také celkové prvenství v klasifikaci značek. Aktuálně má náskok 81 bodů a vzhledem k tomu, že ve hře je do konce šampionátu maximálně 104 bodů, chybí jí opravdu málo. Navázala by tak na svá vítězství z let 2018 a 2021.

Nechybí kruhové objezdy

Centrum Rally de España se nachází v Salou na Costa Daurada asi hodinu jižně od Barcelony. Po deseti ročnících, kde se jednalo o soutěž se smíšeným povrchem, se v loňském roce rallye vrátila výhradně na hladké asfaltové silnice regionu Katalánska, který dal této soutěži jedno ze jmen. Velká část itineráře je podobná jako v loňském roce, ale rallye začíná dvěma novými rychlostními zkouškami přímo na sever od Salou. Dvě známější erzety uzavírají smyčku čtyř testů, které se opakují odpoledne po servisu. Sobota je téměř identická s předchozími roky s trojicí zkoušek na severovýchod od centra soutěže, kde se pojede dvakrát, následuje erzeta na nábřeží v Salou, která celý den zakončí.

Měřené úseky Pratdip a Riudecanyes se pojedou závěrečný den dvakrát. Druhý průjezd posledně jmenovaného testu – známého svými kruhovými objezdy, které potěší davy – bude hostit závěrečnou Power Stage. Na této erzetě získává pět nejrychlejších od pěti do jednoho bonusového bodu, které se připočítají ke klasickým bodům. Celkem je naplánováno 293,77 kilometrů rozdělených do 19 rychlostních zkoušek.

Toyotě chybí k titulu málo

Jak již bylo řečeno, Toyota má v hodnocení výrobců náskok 81 bodů. Znamená to, že zisk 23 bodů ve Španělsku, což odpovídá umístění jednoho vozu na stupních vítězů a dalšího mezi prvními šesti, by stačilo k získání titulu před závěrečným podnikem sezony v Japonsku. Vedle šampiona Rovanpery se představí jako obvykle Velšan Elfyn Evans, který zde skončil před rokem druhý, a také Francouz Sébastien Ogier, předchozí trojnásobný vítěz této rallye. Japonec Takamoto Katsuta bude startovat ve Španělsku popáté, přičemž potřetí s vozem nejvyšší technické specifikace.

Jari-Matti Latvala (šéf týmu): „Po neuvěřitelném úspěchu Kalleho a Jonneho na Novém Zélandu nám nyní zbývá jeden cíl, a to vyhrát šampionát výrobců. Nejsme od toho daleko a nejdůležitější ve Španělsku bude přivést dva vozy do cíle a získat body, které potřebujeme. To je hlavní cíl, samozřejmě také doufáme, že budeme mít rychlost, abychom mohli bojovat o vítězství. Náš vůz byl v této sezoně konkurenceschopný na všech asfaltových soutěžích a jsme si jisti, že tomu tak může být i ve Španělsku. Toto je rallye, kde jsou silnice svým charakterem nejblíže závodní dráze: Je to taková, kterou si jezdci mohou opravdu užít a soustředit se jen na čistou stopu a na brzdění co nejpozději.“

Sébastien Ogier: „Nový Zéland byl pro mě po několika měsících velmi příjemný návrat a byl to opravdu výjimečný víkend, jehož jsem se mohl zúčastnit. Naše umístění nás také posunulo o dobrý krok blíže k vítězství šampionátu výrobců. To je nyní cíl pro Španělsko. Pro mě bude dobré mít dva závody na asfaltu, dává mi to příležitost vrátit se na tomto povrchu do rytmu a být co připravený na Japonsko. Na silnicích se vždy skvěle jezdí a jsem si jistý. Bude to silný boj o vítězství.“

Elfyn Evans: „Španělsko je opravdu příjemná soutěž. Etapy budou zdaleka nejdramatičtějšími asfaltovými silnicemi, jaké jsme s tímto vozem potkali. Na posledním asfaltovém podniku v Belgii jsme byli silní, ale Španělsko těžko může být charakterově odlišnější. Nejpodobnější je pravděpodobně Monte Carlo, ale teploty a podmínky budou ve Španělsku zjevně úplně jiné. Je to rallye, kde jsou časové rozdíly poměrně těsné, takže můžeme očekávat, že to bude těžký víkend. Mistrovství výrobců je pro tým důležitým cílem a nejsnadnější způsob, jak toho dosáhnout, bude s dobrými výsledky. Doufejme, že se nám podaří uhrát pro tým jedničku.“

Kalle Rovanperä: „Bylo hezké mít pár dní na to, abychom ocenili, čeho jsme na Novém Zélandu dosáhli, ale stále nás čekají dvě rallye, kde chceme předvést co nejlepší výkon, takže práce nekončí. Již minulý týden, když jsme se vrátili do Evropy, jsme byli rovnou zpátky v autě na našem předsoutěžním testu ve Španělsku. Velkým cílem je nyní vyhrát šampionát výrobců a bylo by skvělé, kdybychom to dokázali zajistit už teď. Je to opravdu pěkná soutěž s rychlými a plynulými silnicemi a etapy jsou to nejblíže závodnímu okruhu. To znamená, že musíme být s řízením docela přesní, ale když to uděláte správně, je to opravdu příjemné.“

Poperou se hyundaie o bednu?

Druhé a třetí místo patří v průběžném pořadí světového šampionátu Estonci Ott Tänakovi a Belgičanovi Thierry Neuvillovi, jezdcům tovární stáje Hyundai, kteří řídí speciál i20 N Rally1. Tänak, který letos vyhrál tři soutěže, je aktuálně druhý s náskokem 29 bodů na Neuvilla. Španělská soutěž je diametrálně odlišná od všech asfaltových rallye v letošním mistrovství. „Ještě jsme nejeli s vozem současné generace na tak čistokrevném asfaltovém povrchu, jako je tady. Na rychlostních zkouškách je hodně dlouhých rychlých zatáček, které vás nutí bojovat s nedotáčivostí, což je něco, co budeme řešit v průběhu soutěže,“ říká Tänak, kterému bylo začátkem tohoto týdne pětatřicet let.

Jeho o rok mladší kolega Neuville byl již čtyřikrát vicemistrem světa a letos nemůže dosáhnout výše. „V Chorvatsku a v Belgii jsme ukázali, že náš asfaltový balíček je dobrý natolik, abychom se postavili soupeřům. Španělský asfalt je sice jiný, ale umíme to zvládnout,“ domnívá se Neuville. Pokud jde o tovární tým Hyundai, ten oznámil, že neprodlouží smlouvu s norským jezdcem se švédskou licencí Oliverem Solbergem. Syn mistra světa v rallye v roce 2003 Pettera Solberga však nemusí přijít o angažmá. Šéf tovární stáje Ford Richard Millener se totiž baví o angažmá mladého Solberga v týmu modrého oválu pro příští rok.

Škoda má tři karty

Boj o mistrovský titul v kategorii WRC2 v roce 2022 svádějí tři jezdci vozu Škoda Fabia Rally2 evo. Pouze dva z nich se mohou zúčastnit nadcházející rallye. Současný vedoucí muž celkového pořadí kategorie WRC2, Andreas Mikkelsen bude chybět, protože norský jezdec již absolvoval maximální počet sedmi soutěží. V závěrečné fázi své obhajoby mistrovského titulu musí přijmout roli diváka. Naopak Kajetan Kajetanowicz z Polska a Fin Emil Lindholm mohou ještě získat body do hodnocení jezdců kategorie WRC2. Vzhledem k tomu, že španělská rallye je pro oba teprve šestým podnikem sezony, mají dobré šance Mikkelsena předstihnout. Kajetanowicz, který může získat celkem až 56 bodů, ztrácí na Mikkelsena v celkovém hodnocení kategorie WRC2 13 bodů. Lindholm je zpět o dalších sedm bodů.

Kajetanowicz, který vůz Škoda Fabia Rally2 evo týmu ORLEN jako obvykle sdílí se spolujezdcem Maciejem Szczepaniakem, přijíždí do Španělska potom, co vybojoval druhé místo na Rallye Nový Zéland. V kategorii WRC2 zvítězili také na Safari Rally v Keni a další druhé místo si připsali na Chorvatské rallye, která je stejně jako ta španělská čistě asfaltovou soutěží. Finská posádka Emil Lindholm aReeta Hämäläinen, kterou přihlásil tým Toksport WRT, se v poslední době představuje ve špičkové formě. Ve WRC2 vyhrála poslední dvě soutěže, do kterých nastoupila – ve Finsku a Řecku, obě na šotolině.

Díky těmto výsledkům si Lindholm zajistil titul pro rok 2022 v kategorii WRC2 Junior pro jezdce do 30 let. Druhý Chris Ingram z Velké Británie, jediný jezdec, který mohl Lindholma matematicky předstihnout, se zbývajících dvou rallye sezony nezúčastní. V kategorii WRC2 Masters pro jezdce nad 50 let se na asfaltových rychlostních zkouškách Katalánska střetnou jezdci na prvním a druhém místě. Němec Armin Kremer, který usedá do vozu Škoda Fabia Rally2 evo od společnosti Baumschlager Rallye&Racing se svou dcerou Ellou, vede před Maurem Mielem o 14 bodů. Ital startuje společně s navigátorem Lucou Beltramem s vozem Škoda Fabia Rally2 evo týmu Dream One Racing. Na startu se ve WRC2 očekává 33 posádek, nejvíce z nich (15) pojede s vozy Škoda Fabia Rally2 nebo Škoda Fabia Rally2 evo.

Věděli jste, že…

První Španělská rallye se pod jménem RallyRACC Rally de España poprvé jela v roce 1957, součástí mistrovství Evropy se stala v roce 1975. V roce 1991 se poprvé jela jako součást FIA mistrovství světa?

Španělská rallye byla do roku 2019 jediným podnikem FIA mistrovství světa, který se jel na kombinaci šotolinového a asfaltového povrchu. Během rallye bylo nutné měnit nastavení vozu. Od loňského ročníku se celá rallye jede na asfaltu.

Servisní zóna je umístěna v parku PortAventura World Theme Park, jehož součástí je kromě jiného pozoruhodná horská dráha Dragon Khan s osmi loopingy a nejvyšší rychlostí 110 km/h?

Program Katalánské rallye

Pátek 21. 10. – 8.33 RZ1 (11,05 km), 9.33 RZ2 (11,79 km), 10.26 RZ3 (22,64 km), 11.26 RZ4 (13,98 km), 15.09 RZ5 (11,05 km), 16.09 RZ6 (11,79 km), 17.02 RZ7 (22,64 km), 18.02 (13,98 km). Celkem 118,92 km.

Sobota 22. 10. – 8.44 RZ9 (13,93 km), 9.37 RZ10 (20,19 km), 10.38 RZ11 (24,18 km), 14.14 RZ12 (13,93 km), 15.07 RZ13 (20,19 km), 16.08 RZ14 (24,18 km), 18.40 RZ15 (2,15 km). Celkem 118,75 km.

Neděle 23. 10. – 7.00 RZ16 (12,15 km), 8.08 RZ17 (15,90 km), 10.29 RZ18 (12,15 km), 12.18 RZ19 (15,90 km). Celkem 56,10 km.

Průběžné pořadí MS (po 11 z 13 soutěží)

Jezdci: 1. Rovanperä (Fin./Toyota GR Yaris Rally1) 237 bodů; 2. Tänak (Est./Hyundai i20 N Rally1) 173; 3. Neuville (Bel./Hyundai i20 N Rally1) 144; 4. Evans (Brit./Toyota GR Yaris Rally1) 116; 5. Katsuta (Jap./Toyota GR Yaris Rally1) 100; 6. Breen (Irl./Ford Puma Rally1) 77; 7. Lappi (Fin./Toyota GR Yaris Rally1) 58; 8. Ogier (Fr./Toyota GR Yaris Rally1) 55; 9. Sordó (Šp./Hyundai i20 N Rally2) 49; 10. Greensmith (Brit./Ford Puma Rally1) 36; 11. Loeb (Fr./Ford Puma Rally1) 35; 12. Solberg (Švéd./Hyundai i20 N Rally) 33; 13. Loubet (Fr./Ford Puma Rally1) 30; 14. Mikkelsen (Nor./Škoda Fabia Rally2 evo) 25; 15. Lindholm (Fin./Škoda Fabia Rally2) 14; 16. Rossel (Fr./Citroën C3 Rally2) 11; 17. Grjazin (Rus./Škoda Fabia Rally2 evo) 11; 18. Kajetanowicz (Pol./Škoda Fabia Rally2 evo) 10; 19. Fourmaux (Fr./Ford Puma Rally1) 9; 20. Paddon (N. Zél./Hyundai i20 N Rally2) 8; 21. Lefebvre (Fr./Citroën C3 Rally2) 8; 22. Serderidis (Řec./Ford Puma Rally1) 6; 23. Bertelli (It./Ford Puma Rally1) 6; 24. Huttunen (Fin./Ford Fiesta Rally2 MkII) 5; 25. Veiby (Nor./Volkswagen Polo Gti R5) 4; 26. Van Ginsbergen (N. Zél./Škoda Fabia R5) 2; 27. Cais (ČR/Ford Fiesta Rally2) 2; 28. Solans (Šp./Citroën C3 Rally2) 2; 29. Suninen (Fin./Hyundai i20 N Rally2) 2; 30. Ingram (Brit. Škoda Fabia Rally2 evo) 2; 31. Tsouloftas (Kypr/Volkswagen Polo GTI R5) 2; 32. Kaur (Est./Volkswagen Polo Gti R5) 2; 33. Bates (Škoda Fabia Rally2 evo) 1; 34, Brynildseń (Nor./Škoda Fabia Rally2 evo) 1.

Značky: 1. Toyota 455 bodů; 2. Hyundai 374; 3. Ford 224; 4. Toyota NG 112.

Vedení v soutěži: Rovanperä 75, Tänak 48, Evans 30, Neuville 19, Ogier 17, Loeb 14, Breen 3, Lappi 3, Loubet 2.

Vyhrané RZ: Rovanperä 73, Tänak 40, Neuville 28, Evans 27, Loeb 14, Lappi 14, Ogier 12, Breen 6, Sordó 4, Fourmaux 2, Loubet 2, Greensmith 2, McErlean 1, Katsuta 1.