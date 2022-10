Katalánská rallye po 1. dnu: Ogier vede, toyoty míří k titulu

Centrum soutěže se nachází ve městě Salou asi hodinu jižně od Barcelony. Rallye začala v pátek dvěma novými rychlostními zkouškami přímo na sever od Salou. Dvě známější erzety z minulých let uzavřely smyčku čtyř testů, které se opakovaly odpoledne po servisní přestávce. Celkem absolvovaly posádky 118,92 měřených kilometrů.

Kolotoč na prvním místě

Nejrychleji se zorientoval na začátku soutěže Rovanperä, který využil podmínek na trati. Silnice byly po nočním dešti vlhké, což zvýhodňovalo jezdce, kteří startovali vepředu. Z krajnic zatáček totiž vytahovaly vozy bláto na asfalt, což zhoršovalo podmínky pro závodníky startující později. „Není to tak špatné, ale bylo tam pár zatáček se spoustou bláta,“ řekl Sébastien Ogier, který vyrážel na trať jako sedmý.

Rovanperä, jenž startoval první den jako vedoucí jezdec mistrovství nejdříve, využil situace také na druhé erzetě, kde bylo více vody než na první zkoušce. „Tenhle úsek byl zrádnější než ty předtím. Na začátku nám chyběl grip, na konci bylo auto přetáčivé,“ říkal v cíli zkoušky. Pořadí na prvním místě se měnilo jako na kolotoči, protože po třetí zkoušce se ujal vedení Ogier a po další RZ ho vystřídal Belgičan Thierry Neuville (Hyundai i20 N Rally1). Když se posádky vydaly na odpolední sekci čtyř měřených úseků, vrátil se na první místo Ogier a vydržel tam až do konce úvodního dne soutěže.

Rovanperä mohl jet rychleji

Osmatřicetiletý Ogier startuje letos na páté soutěži a na stupně vítězů se vešel v Monte Carlu a na Novém Zélandu, kde byl shodně druhý. Z výhry se naposledy radoval loni ve druhé polovině listopadu v italské Monze. V pátek zajel nejrychlejší čas ve zkoušce třikrát. „Tlačili jsme a užívali si podmínky s dobrou přilnavostí. Byl to dobrý den a jsem opravdu šťastný. Trochu jsem se bál startovat jako sedmý do etapy, protože na silnici bylo na některých místech hodně nečistoty, ale celý den jsme měli v autě opravdu dobrý pocit. Náskok 4,8 sekundy není mnoho, takže v sobotu budeme muset tvrdě makat,“ konstatoval Ogier.

Čtyřikrát dosáhl Rovanperä na pátečních erzetách nejrychlejšího času a je na „dostřel“ týmovému kolegovi Ogierovi. Oba pracují ukázkově pro stáj Toyota Gazoo Racing, která by za této konstelace výsledků dosáhla na titul v hodnocení značek. „Možná jsme mohli jet rychleji a vím o několika místech, kde jsem nechal nějaký čas. V autě jsem se cítil pohodlně a zvláště odpoledne, než při prvních průjezdech. Ke konci poslední zkoušky jsem začal trochu bojovat s brzdami. Vypadá to však, že by všechno mělo být v pořádku,“ zhodnotil Rovanperä situaci.

Tänaka zlobí hybrid

Z dvojice jezdců továrního týmu Hyundai, kteří bojují o místa na stupních vítězů v konečném pořadí, je na tom lépe Neuville. V pátek vyhrál jednu erzetu a třetí místo mu patří na Katalánské rallye i v šampionátu. „V poznámkách jsem měl označeno na trati mnohem víc špíny, než ve skutečnosti bylo. Kdybych jim nevěřil, mohl jsem být možná lepší. Jedu rychle, ale nemůžu jít do útoku v každé zatáčce, protože si nejsem jistý, že udržím přilnavost. Auto začalo postupně klouzat, protože jsme udělali změny kvůli dešti, který měl podle našich informací přijít,“ komentoval Neuville situaci.

V šampionátu druhý Tänak od začátku ztrácel, protože ho zlobil alternátor a nefungoval hybridní pohon jeho motoru. „Museli jsme opravovat a nějak ho zprovoznili, ale ne úplně. Chybí mi sebedůvěra jet na některých místech naplno. Jedu tak, jak to jde,“ vysvětloval Estonec. Problémy s hybridním pohonem ho pronásledovaly také odpoledne. „Ve vlhkém počasí jsem se o něj bál a bohužel to přišlo. Nemohu najít způsob, jak zajistit, aby auto fungovalo, nebo dokonce pochopit, co musíme udělat. Je to složité,“ kroutil hlavou Tänak.

Tři defekty na jedné erzetě

Problémy na domácí trati měl místní matador Dani Sordó (Hyundai i20 N Rally1). „Nebylo to snadné vybrat správné pneumatiky, zejména dopoledne. Na mokrá místa jsem zvolil měkkou směs, ale guma se opotřebovávala na můj vkus až příliš. Na další úsek dostalo auto dvě tvrdé pneu, ale zase nebylo natolik sucho, aby fungovaly správně,“ říkal Španěl v servisu.

Na sedmé erzetě byl účastníkem paradoxní situace, neboť tři jezdci světové špičky měli defekt levé přední pneumatiky. Dvojice Toyoty Velšan Elfyn Evans a Japonec Takamoto Katsuta hlásili defekty čtyři a půl kilometru před cílem zkoušky, která měřila 22,64 km. „Přišlo to téměř okamžitě bez varování, takže nevím, co jsem udělal špatně,“ zlobil se Evans. Katsuta to měl ještě horší. Nejenže díky defektu ztratil čas, ale jeho hybridní systém přestal fungovat a vůz nešel nastartovat. „Zahnul jsem doprava, přišla rána a ztratili jsme hybrid. Tahle erzeta byla velká katastrofa,“ řekl Katsuta.

Pro Sorda to byla menší katastrofa. Navzdory defektu, který přišel dva kilometry před cílem, ztratil 18,5 sekundy, ale ve skutečnosti skočil na páté místo právě před Evanse. „Slyšel jsem nějaký klapot a vypadalo to, že jsme trefili nějaké kameny. Ztratili jsme sice čas, ale mohlo by to být horší,“ uzavřel situaci Sordó.

Dosáhne Černý na titul?

Zajímavé bitvy se odehrávají nejen v absolutní špičce, ale také v kategoriích WRC2 a WRC3. V klasifikaci WRC2 jsou ve hře o titul tři jezdci, všichni na vozech Škoda Fabia Rally2 evo. Obhájce titulu a stále lídr tohoto hodnocení Nor Andreas Mikkelsen už nemůže podle pravidel startovat a bodovat. Ve hře o titul zůstávají také Fin Emil Lindholm a Polák Kajetan Kajetan Kajetanowicz, kteří v Katalánsku jedou. Lindholm vyhrál úvodní erzetu, ale na další měl defekt. Místo výměny kola se rozhodl pokračovat. Udělal hodiny, ztratil 58,5 sekundy a propadl se na osmnácté místo ve WRC2. Během dne si připsal další výhru na erzetě a propracoval se až na páté místo. Za vedoucího krajana Teemu Suninena (Hyundai i20 N Rally2) však ztrácí Lindholm minutu. Pouhých jedenáct sekund za ním je Kajetanowicz, takže souboj o titul se začíná pořádně dramatizovat.

Ve WRC3 je ve hře o titul český pilot Jan Černý (Ford Fiesta Rally3), který startuje v barvách slovenského Jantar Teamu. Má stejně bodů jako finský soupeř Lauri Joona (Ford Fiesta Rally3). Kdo z nich bude v neděli v cíli lepší, stane se šampionem. Černý byl nejrychlejší v úvodní zkoušce o šestnáct sekund, ale v dalších šesti byl rychlejší Fin. Ovšem v závěrečném měřeném testu šel dopředu Černý, jenž má k dobru zatím 39,7 sekundy.

Zbývající program Katalánské rallye

Sobota 22. 10. – 8.44 RZ9 (13,93 km), 9.37 RZ10 (20,19 km), 10.38 RZ11 (24,18 km), 14.14 RZ12 (13,93 km), 15.07 RZ13 (20,19 km), 16.08 RZ14 (24,18 km), 18.40 RZ15 (2,15 km). Celkem 118,75 km.

Neděle 23. 10. – 7.00 RZ16 (12,15 km), 8.08 RZ17 (15,90 km), 10.29 RZ18 (12,15 km), 12.18 RZ19 (15,90 km). Celkem 56,10 km.

Průběžné pořadí (po 8 z 19 RZ):

1. Ogier, Veillas (Fr./Toyota GR Yaris Rally1) 1:06:07,9; 2. Rovanperä, Huttunen (Fin./Toyota GR Yaris Rally1) +4,8; 3. Neuville, Wydaeghe (Bel./Hyundai i20 N Rally1) +12,5; 4. Tänak, Järveoja (Est./Hyundai i20 N Rally1) +20,0; 5. Sordó, Carrera (Šp./Hyundai i20 N Rally2) +50,9; 6. Evans, Martin (Brit./Toyota GR Yaris Rally1) +1:01,2; 7. Breen, Nagle (Irl./Ford Puma Rally1) +1:03,7; 8. Katsuta, Johnston (Jap., Irl./Toyota GR Yaris Rally1) +1:28,6; 9. Fourmaux, Coria (Fr./Ford Puma Rally1) +1:31,3; 10. Greensmith, J. Andersson (Brit., Švéd./Ford Puma Rally1) +1:38,8; 11. Loubet, Landais (Fr./Ford Puma Rally1) +1:48,7; 12. Suninen, Markkula (Fin./Hyundai i20 N Rally2) +3:56,2 (1. ve WRC Open); 13. Grjazin, Aleksandrov (Rus./Škoda Fabia Rally2 evo) +4:08,9; 14. Rossel, Dunand (Fr./Citroën C3 Rally2) +4:12,9; 15. Huttunen, Lukka (Fin./Ford Fiesta Rally2) +4:34,9; 16. Lindholm, Hämäläinen (Fin./Škoda Fabia Rally2) +4:56,7; 17. Kajetanowicz, Scczepaniak (Pol./Škoda Fabia Rally2 evo) +5:07,7; 18. Munster, Louka (Bel./Hyundai i20 N Rally2) +5:35,3; 19. Pajari, Mälkönen (Fin./Škoda Fabis Rally2 evo) +5:44,6; 20. McErlean, Fulton (Irl./Hyundai i20 N Rally2) +5:56,6; … 32. Černý, Černohorský (ČR/Ford Fiesta Rally3) +8:39,6 (1. ve WRC3 Open); 34. Joona, Korhonen (Fin./Ford Fiesta Rally3) +9:19,3.

