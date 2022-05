Nepřehlédnutelný Hyundai Staria je v Česku! První svezení ukazuje, že Multivan má problém

Možná vás to překvapí, ale když bych měl na základě čtenosti z poslední doby vypsat auta, o která byl na Auto.cz největší zájem, MPV Hyundai Staria by se pohodlně vešlo do první pětky. Může to zaskočit, vždyť vedle vozů zaměřených na řidičský požitek a nejrůznějších specialit je u nás užitková kategorie spíše upozaděna. Když ale postavíte velké rodinné auto s originálním kosmickým designem, luxusním interiérem, technikou velkého SUV a až devíti místy, je těžké nevyvolat rozruch.

Fotky neklamou

Zdali Staria taková skutečně je jsme tento týden prozkoumali naživo v rámci české premiéry. Načekali jsme se, vždyť vůz se oficiálně představil v dubnu loňského roku a až nyní si jej můžeme osobně osahat. Tajemstvím už nejsou ani české ceny (viz tabulka níže), přičemž první kusy se mají u tuzemských zákazníků objevit ještě před koncem roku.

Já jsem se společně s dalšími novináři mohl seznámit se dvěma kusy. Černým staticky, stříbrným přímo na silnici. Oba se liší jen a pouze barvou. Auta, která si můžete dopodrobna prohlédnout v přiložené fotogalerii, jsou v nejvyšší výbavě Luxury a rozmazlují sedm cestujících (2+2+3). Nižší výbavové verze pojmou až devět osob (3+3+3).

A první setkání ukazuje, že loňské fotografie nikterak nelžou. Staria vypadá i naživo jako zjevení, které na naší planetě přistálo tak nějak omylem. Varianta Luxury má vpředu úzkou světelnou linku, na níž ve spodní části navazují hlavní světlomety usazené do výrazné masky chladiče. Ta je, podobně jako kryty zrcátek, emblémy automobilky či detaily na klikách a kolech, zbarvena do odstínu mosazi, což se mi zejména u černě lakovaného kousku moc líbí.

Je to pořádný kus auta, i bez přímého srovnání je patrné, že oproti Multivanu T7 má několik čísel k dobru ve všech směrech. S vnějšími rozměry 5253 x 1997 x 1990 milimetrů je o 280 mm delší, 56 mm širší a 83 mm vyšší. Ve prospěch korejské novinky hraje i rozvor (3273 vs. 3124 milimetrů). Luxusní verze má objem zavazadelníku 117 až 431 litrů, přičemž zadní řadu lze posouvat a v případě potřeby zcela sklopit. Ostatní varianty jsou na tom samozřejmě lépe.

Posuvné dveře má Staria na obou stranách ve standardu, u verze Luxury otevírání zajišťuje elektrická výpomoc. Po prvním usednutí dovnitř překvapí nejen porce vnitřního prostoru, ale i rozmazlující prvky, kterých se cestujícím v prostřední řadě dostává. Sedačky mají nejen vyhřívání, ale i ventilaci, pro každé místo je k dispozici USB-A a sedadlo lze sklopit do relaxační polohy po vzoru Ioniqu 5 (tady však i za jízdy). A aby bylo nastupování do zadní řady snazší, disponují prostřední dvě křesla posuvem nejen podélným, ale i příčným. Tím si je vlastně „uhnete“ do strany a uprostřed vznikne prostorná ulička na projití. Cestujícím tu nechybí tlačítka pro zavření posuvných dveří, ale třeba i posun předního opěradla.

Slovíčko Luxury v názvu výbavového stupně rozhodně nepřehání. Ve všech řadách na vás dýchne pocit prémiovosti, což umocňuje semišové obložení stropu a sloupků, stejně jako sedačky v kůži Napa. Chybět pochopitelně nesmějí ani roletky a potěší i poměrně velká boční okénka ve druhé řadě. Staria boduje i po stránce využitelnosti, uvnitř totiž nabízí nespočet odkládacích prostor. Na napočítání všemožných přihrádek a šuplíků mi nestačí prsty na rukou. Drobnou nevýhodou je nemožnost snadného vyjmutí zadních sedaček, tady budete potřebovat nejen sadu nářadí, ale i více času.

Jako v SUV

Novinka je posazena na platformě N3, jíž sdílí například se sourozeneckým SUV Santa Fe. Právě díky tomu může být vybavena plejádou bezpečnostních a asistenčních systémů, stejně jako moderními technologiemi, které dobře známe z osobních automobilů.

Stačí se podívat na pracoviště řidiče. Za volantem je digitální přístrojový štít, který doplňuje obrazovka multimediálního systému uprostřed. Volič samočinné převodovky je tlačítkový. Nastavování teploty či intenzity je sice dotykové (stále nedáme dopustit na stará dobrá tlačítka), ale alespoň zůstává odděleno od samotného displeje a jsou mu věnovány dotykové plochy. Uvidíme, jaká bude realita všedních dní, ale položky se mi zdají poměrně blízko u sebe, což by za jízdy nemuselo být zrovna ideální.

Absence středového tunelu dovoluje za volantem pohodlné rozvalení, samotná křesla jsou měkčí a komfortní. Uprostřed najdeme konzolu s další porcí odkládacích prostor. Bezdrátová nabíječka telefonu je ukryta vedle voliče převodovky. A když chcete, můžete si na displeji uprostřed spustit kameru snímající cestující vzadu. Stejně tak je k dispozici i mikrofon, aby vás bylo dobře slyšet i zcela vzadu. Interkom je na rozdíl od kamery možné využít i při jízdě.

Veškeré tyto položky znamenají, že v případě varianty Luxury už si nemáte za co dalšího připlácet. Tedy skoro. Vyjma 23.900 Kč za metalický lak můžete investovat ještě 40.000 Kč do panoramatického střešního okna – dvoudílného s elektrickým posuvem.

První kilometry

Hned na začátek bych chtěl říct, že jsme se se Starií sice poprvé svezli, ale nešlo o klasické jízdní dojmy. Tentokrát jsem měl auto k dispozici jen na několik desítek minut, což mi nedovolovalo vzdálit se od Prahy příliš daleko. I tak mi ale stačilo k tomu, abych si o korejské novince dokázal vykreslit alespoň první náčrt jízdních vlastností.

Staria je k dispozici s jediným motorem, a sice turbodieselem 2.2 CRDi s výkonem 130 kW (177 k) a 430 newtonmetry točivého momentu od 1500 otáček. Zkoušený kus má osmistupňovou samočinnou převodovku a pohon všech kol (Staria však umí být i předokolkou se šestistupňovým manuálem, ale ne v nejvyšší výbavě), což jej na stovku rozpohybuje za 13,5 sekundy. Jediný motor v nabídce se oproti rozmanité nabídce Multivanu T7 může zdát jako značná nevýhoda, ale připomeňme, že na takto silný diesel nemají ve Volkswagenu odpověď, což platí i pro pohon všech kol.

Podrobnosti o technice si necháme na tradiční test, dovolte mi tedy alespoň vstupní okénko. Turbodmychadlo pracuje s vysokou účinností, mimo jiné i díky zdokonaleným vlastnostem oběhových kol kompresoru a turbíny. Tím se podařilo zvýšit průběh krouťáku v nízkých otáčkách. Zapracovalo se i na charakteristice řazení – zdokonalení se dočkaly třeba ventily přímého ovládání řazení, které zvyšují účinnost hydraulického systému a tím i celé převodovky. Optimalizované olejové čerpadlo přispívá ke snížení spotřeby a vícelamelový měnič točivého momentu zlepšuje ovládání převodovky a zvyšuje hospodárnost. Zlepšení však přišlo i v oblasti podvozku, kterému pomáhá vzpřímená poloha tlumičů a optimalizovaná geometrie zavěšení kol. Jen dodejme, že osobní verze mají vzadu víceprvek, ty užitkové pak tuhou nápravu s listovými pery.

Jak jsem avizoval, úvodní svezení nabídlo opravdu jen prvních pár kilometrů. Během těch zaujalo solidní odhlučnění podvozku i motoru, ale také jízdní komfort, který není příliš vzdálený vlastnostem velkého SUV. Menší nerovnosti podvozek na osmnáctkách s přehledem vyžehlí, na těch větších se ozývá jen nenápadné podusávání. A to jsem v autě cestoval sám, což by nemělo být jeho tradiční využití. Dynamika odpovídá kombinaci 130 kilowattů a vysoké stavbě karoserie. Silnější motor by se určitě neztratil, na druhou stranu buďme v dnešní době rádi alespoň za tuto možnost. Akcelerace je spíše pozvolná, zase má ale agregát dostatek newtonmetrů, aby zabral, kdykoliv je to potřeba. Klidnějšímu tempu odpovídá i citelně posílené řízení s delším převodem.

Závěr

První seznámení s novým modelem Hyundai Staria bylo plné milých překvapení. Auto dle mého nejen skvěle vypadá, ale uvnitř působí luxusním dojmem a řídí se skoro jako velké SUV. O pověstném užitkovém natřásání tady opravdu nemůže být řeč. To všechno v kombinaci se sympatickou cenovkou znamená, že nový Multivan T7 by se měl mít na pozoru. Zkoušené provedení „v plné palbě“ se i s metalickým lakem vejde pod 1,5 milionu. Jasně, naftová té-sedmička stojí 1,3 milionu, je však slabší (2.0 TDI/110 kW DSG) a neumí pohon všech kol. A co víc, pořád je to cena jen za vstupní výbavu…