Před dvěma lety ukázala italská společnost Kimera Automobili světu projekt s názvem Evo37, který se stal restomodem slavného modelu Lancia 037. 37 kusů Evo37 se rychle rozprodalo, ale milovníci těchto projektů nemusejí smutnit. Kimera Automobili pracuje na dalších dvou projektech, na které se nebude dlouho čekat.

Před jejich představením si ještě připomeňme, jak to vypadá po technické stránce u modelu Evo37. V útrobách zůstává 2,1litrový přeplňovaný čtyřválec. Místo kompresoru je to turbodmychadlo, díky němuž je výkon 377 kW (513 k) a 550 N.m točivého momentu. Zachován byl také pohon zadních kol a manuální převodovka.

Italská společnost odhalila siluety modelů Evo38 a K-39. Prvně jmenovaný model má mít premiéru v první polovině příštího roku a inspirací mu je model SE038, nebo-li Lancia Delta S4. Jelikož začal model 037 s pohonem zadních kol zaostávat za konkurencí, Lancia připravila speciál s pohonem všech kol. Kimera neodtajnila technické údaje, od originálu však má převzít několik řešení, která má kombinovat s moderní technikou.

Model K-39 si premiéru odbude taktéž v roce 2024. Podle siluety, kterou Kimera odhalila, se K-39 bude pravděpodobně inspirovat vozem Lancia Beta Montecarlo z druhé poloviny sedmdesátých let. Spekuluje se, že by tento projekt mohl být určen pro využití v motorsportu, nikoliv pro zákazníky. Překvapující by to rozhodně nebylo, Kimera je původně závodním týmem, jejímž zakladatelem je bývalý rallyeový jezdec Luca Betti.

Na restomod Evo37 je nejen radost pohledět, ale také krásně zní. V době, kdy většina historických modelů ožívá v elektrickém pohonu, jsou projekty od Kimera Automobili příjemnou změnou. A jsme rádi, že v tom hodlají aktivně pokračovat.