Knaus představil dva parádní obytné vozy se základy z Volkswagenů

Německý specialista na obytné vozy si pro letošní rok připravil několik novinek. Mezi ně patří nový model Tourer Van (VW T6.1) a upravená podoba modelu Van TI Plus (nově VW Crafter).

Poslední roky přinesly mimořádnou oblibu obytných vozů, která, zdá se, zatím neopadá. Do přestaveb užitkových vozů se někdy pouští samy automobilky, ale často jde o díla nezávislých společností. Mezi takové patří například německá firma Knaus Tabbert AG, jejíž historie začala v roce 1960, kdy zakladatel Helmut Knaus postavil první vlastní karavan.

Německá společnost disponuje širokou nabídkou modelů, od přestavěných dodávek až po specifické konstrukce. Technické základy většinou poskytují nejnovější modely značek Volkswagen, Man nebo Fiat, přičemž k dispozici jsou obytné vozy s místem pro přespání od dvou až do šesti osob. Novinkou v nabídce jsou modely Tourer Van a Van TI Plus, stojící na základech Volkswagenů Transporter 6.1 a Crafter.

Knaus design nového Tourer Van na základech VW T6.1 popisuje jako sportovní, což je poplatné dnešní době, ale jinak máme o sportovnosti obytného vozu pochybnosti. S čím už souhlasíme, je označení interiéru vozu za moderní. Výrobce uvnitř použil světlé dřevo a snažil se co nejlépe využít obestavěný prostor, avšak takovým způsobem, aby vnitřek nepůsobil klaustrofobicky.

Na výběr je ze dvou uspořádání interiéru (500 MQ a 500 LT), kde se standardně vyspí dvě osoby, ale za příplatek je možné nahradit úložné prostory až dvěma dalšími lůžky. Knaus Tourer Van na délku měří 5.890 milimetrů, na šířku 2.160 mm a na výšku 2.800 mm, přičemž obytná část je široká 2.000 mm a vysoká 1.990 mm. Ve výbavě nechybí zásobníky na čistou i odpadní vodu, baterie pro obytný prostor, toaleta se sprchou i kuchyňka s vybavením.

O pohon se stará známý dvoulitrový čtyřválec TDI (110 kW) spolupracující s šestistupňovou manuální převodovkou. Stylovku v nabídce Toureru Van představuje provedení Vansation, které slibuje více výbavy a exkluzivní doplňky vzhledu. Mezi ně patří například LED světlomety, 17palcová slitinová kola nebo nahrazení manuálu sedmistupňovou automatickou převodovkou DSG. Tourer Van v provedení 500 MQ i 500 LT přijde bez příplatků na 72.390 euro vč. DPH (cca 1,7 milionu korun), a to na sousedním německém trhu.

Pouze částečnou novinkou v nabídce výrobce je Van TI Plus. Obytný vůz s tímto názvem již Knaus nabízel, ovšem s jiným technickým základem. Nyní je výchozím vozem Volkswagen Crafter poháněný dvoulitrovým vznětovým čtyřválcem TDI o maximálním výkonu 103 kW, který spolupracuje s šestistupňovou manuální převodovkou. Motor je na přání dostupný i v silnější verzi se 130 kW a osmistupňovým automatem.

Oproti předchozímu provedení je prý Van TI Plus díky základu v Crafteru kratší, ale nabízí stejný obytný prostor. Stejně jako v případě Toureru Van, také Van TI Plus je dostupný ve dvou konfiguracích, ovšem v tomto případě se už liší svou celkovou délkou. Provedení 650 MEG na délku měří 6.990 milimetrů, na šířku 2.200 mm a na výšku 2.900 mm. Obytný prostor uvnitř pak nabízí 2.050 mm na šířku a 1.960 mm na výšku. Větší Van TI Plus 700 LF nabídne délku 7.470 milimetrů, přičemž vnější i vnitřní šířka a výška je shodná s 650 MEG.

Novou verzi modelu Van TI Plus je možné rozšířit o cenově zvýhodněný balíček výbavy Platinum, který zahrnuje například 17palcová slitinová kola, otočné sedadlo řidiče, tempomat s omezovačem rychlosti, infotainment VW Discover Media nebo 32palcovou televizi. Ceny modelu Van TI Plus v Německu začínají na 78.690 eurech za provedení 650 MEG (cca 1,86 milionu korun), potažmo na 81.150 eurech za 700 LF (cca 1,91 milionu korun).