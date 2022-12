Kolik stojí havárie ve formuli 1: Když bourají miliardy!

Svět F1 je považován za královnu motoristického sportu z hlediska sledovanosti i marketingového zásahu. A samozřejmě také z pohledu peněz včetně těch za škody.

Volant za čtyři mega

Závodní vůz formule 1 stojí v přepočtu kolem 350 milionů korun českých. „Tahle částka plus minus odpovídá, ale je to pouze součet ceny všech součástek auta,“ říká úspěšný automobilový jezdec Josef Král, jehož jednou ze současných aktivit jsou komentáře o formuli 1 pro Svět motorů. „Skutečná cena by výrazně vzrostla, pokud by byl do ceny auta započítán také vývoj jednotlivých dílů. Totéž platí, jestliže budeme vypočítávat, na kolik milionů havárie přišla,“ připomíná Král.

Nejdražší je pohonná jednotka se všemi komponenty – stojí téměř čtvrt miliardy korun. Samotný monokok, tedy karbonová skořepina, v níž sedí jezdec, přijde bezmála na sedmnáct milionů. Volant stojí čtyři miliony, ochranný rám nad hlavou jezdce HALO dalších 400.000 Kč. Nejlacinější je jedna pneumatika na ráfku, která stojí téměř padesát tisíc. Když například vidíte mechaniky měnit přední křídlo monopostu, vězte, že drží v ruce kus karbonu v ceně dvou milionů korun.