Halo v akci! Nehody, při nichž svatozář zachraňovala životy!

Za poslední roky ušla formule 1 obrovskou cestu směrem k bezpečnosti pilotů. Od tragické smrti Ayrtona Senny a Rolanda Ratzenbergera o závodním víkendu v Imole 1994 došlo ve formuli 1 ke smrtící havárii u tehdejšího pilota týmu Marussia Julese Bianchiho při Velké ceně Japonska v roce 2014.

Jednalo se o velmi bizarní havárii, kdy francouzský pilot pod dvojitými žlutými vlajkami ztratil kontrolu nad svým monopostem a narazil do jeřábu odklízející odstavený monopost Adriana Sutila. Přetížení v době nárazu mělo hodnotu neuvěřitelných 254 G. Jules Bianchi se již z komatu neprobral a v červenci příštího roku zemřel.

Právě tragická nehoda Julese Bianchiho se zasloužila o to, že v roce 2018 byl zaveden systém Halo (také se mu přezdívá svatozář), který chrání hlavu pilotů. Již od prvních testů se nový bezpečnostní systém setkával s negativními komentáři zejména kvůli narušení DNA formulových závodů. Ano, i já jsem byl jeden z nich. Myslím, že se v té době nenašlo mnoho lidí, ať už fanoušků, novinářů, expertů nebo samotných pilotů, kterým by se tento systém minimálně po designové stránce zamlouval.

Svatozář však již v několika případech ukázala, jak moc důležitým bezpečnostním prvkem moderních monopostů je. Během dosavadních pěti ročníků, v nichž je svatozář zavedena, jsme se dočkali již několika nebezpečných nehod, které bez systému Halo mohly dopadnout přinejmenším nepříjemným zraněním.

Pojďme se tedy podívat na nehody, kde systém Halo zachraňoval životy.

GP Belgie 2018 - Charles Leclerc (F1)

První nehoda, kde Halo ukázalo naplno svoji práci, a to již v prvním roce jeho zavedení. Nehoda velmi podobná té, která se stala na stejném okruhu v roce 2012. Nico Hülkenberg po startu při nájezdu do první zatáčky zablokoval přední kola a narazil do Fernanda Alonsa. Tento náraz katapultoval Alonsa nad monopost Charlese Leclerca. Nad hlavou Leclerca se proletěl 730 kilogramů vážící monopost McLaren, který se svezl právě po svatozáři, což ukazovaly stopy na samotné svatozáři a také závěrečná zpráva od FIA k této nehodě.

GP Itálie 2019 - Alex Peroni (F3)

Týden po smrtelné nehodě Anthoine Huberta ve formuli 2 ve Velké ceně Belgie jsme byli svědky další šílené nehody, která tentokrát dopadla naštěstí i díky systému Halo dobře. Australský pilot formule 3 Alex Peroni najel v zatáčce Parabolica na obrubník, který jeho monopost vymrštil do vzduchu. Peroni dopadl svatozáří přímo na hranu ochranné bariéry. Byť z místa nehody odešel Peroni po svých, následná vyšetření odhalila zlomený obratel.

GP Bahrajnu 2020 - Romain Grosjean (F1)

Při této nehodě i poslední pochybující o systému Halo musel uznat, že jeho zavedení mělo smysl. Nehoda, při níž samozřejmě hrálo roli mnohem více bezpečnostních faktorů, je jednou z nejděsivějších za poslední roky. Francouzský pilot po vlastní chybě a kontaktu s Daniilem Kvjatem vletěl do svodidel v rychlosti 192 km/h. Monopost Haas se rozpůlil a začal ihned hořet. Francouzskému pilotovi trvalo dlouhých 27 vteřin, než se z hořícího monopostu dostal. Výsledkem byly popáleniny na rukou, nohou a zvrtnutý kotník. V případě této nehody je v podstatě jasné, že svodidla by Grosjeanovi bez svatozáře v podstatě uťala hlavu.

GP Itálie 2021 - Lewis Hamilton (F1)

Další rok a další nehoda, kde svatozář odvedla svoji práci. Velkolepá bitva o titul mezi Lewisem Hamiltonem a Maxem Verstappenem pokračovala na slavném okruhu v Monze. Jako by tomu osud chtěl, nejdříve měl pomalou zastávku Verstappen a nakonec i samotný Hamilton. Po výjezdu z boxů se Hamilton objevil po boku Verstappena v nájezdu do prvních dvou zatáček. Verstappen byl při snaze objet Hamiltona dlouhý a při přejezdu přes obrubníky se jeho pravé zadní kolo svezlo po svatozáři konkurenčního Mercedesu. Pro oba piloty to znamenalo okamžitý konec v závodu. V tomto případě svatozář Lewise Hamiltona zachránila minimálně od vážnějších zdravotních komplikací. Po závodě se kromě poškozeného monopostu ukázala také přilba sedminásobného mistra světa, na které byly viditelné stopy od pneumatiky Verstappena.

GP Velké Británie - Roy Nissany (F2)

O uplynulém víkendu jsme byli ve formuli 2 svědky nepříjemné nehody a možná i jakési “karmy”, která postihla Roye Nissanyho. Ten dosti nevybíravým způsobem v hlavním závodě vytlačil na trávu Dennise Haugera, který už samozřejmě nebyl schopný svůj monopost kontrolovat a v další zatáčce se přes obrubníky vymrštil přímo do prostoru svatozáře jiného monopostu, který řídil… ano, Roy Nissany! Nissany tak doplatil na svoji vlastní agresi a může děkovat svatozáři, že platil pouze nedokončeným závodem…

GP Velké Británie - Čou Kuan-jü (F1)

Aby toho nebylo málo, ještě ten den přišla další nepříjemná nehoda. V závodě formule 1 čínský závodník Čou Kuan-jü doplatil na skrumáž po startu, kdy se jeho monopost přetočil vzhůru nohama a přes kačírek mířil do bariér. Monopost nakonec skončil mezi ochranným plotem a bariérou. Trvalo několik minut, než se místním maršálům podařilo pilota vyprostit ze zničeného monopostu. Čou Kuan-jü naštěstí vyvázl bez zranění. Těžko však domýšlet, jaké dopady by nehoda měla, pokud by svatozář neexistovala. Ochranný oblouk, který je nad hlavou pilota, byl totiž při cestě vzhůru nohama zcela zničen.