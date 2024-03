Komfortní kempování zajištěno: Rivian R2 má střešní stan i kuchyňku

Novinku, se kterou se Rivian chystá i do Evropy, půjde vybavit praktickým příslušenstvím pro volnočasové i pracovní využití.

Americká značka Rivian minulý týden strhla svými nejnovějšími modely R2 a R3 mnoho pozornosti. Na menší a dostupnější elektromobily, mířící rovněž na starý kontinent, si sice počkáme (do Evropy dorazí až v roce 2027), do té doby mohou nicméně zájemci přemýšlet, jaké prvky by zaškrtli v nabídce příslušenství.

Po vzoru vlajkového pick-upu R1T totiž Rivian plánuje i pro nejnovější R2 hromadu doplňků, které rozšíří využitelnost elektrického SUV. Určitě nepřekvapí, že model chce značka přiblížit i nadšencům do kempování. Takřka samozřejmostí je tedy rozkládací střešní stan s moskytiérou, zabudovaným osvětlením a vysouvacím žebříkem.

Do nabídky míří například i cestovní kuchyňka, umístěná v rámci boxu na tažném zařízení, která zajistí indukční sporák, sadu nádobí, nádrž na vodu, ledničku i osvětlení pro možnost vaření v noci. Samostatný box bez kuchyňského náčiní pak může fungovat jako dodatečný úložný prostor – lze jej přitom snadno odejmout a přesouvat, nechybí mu totiž madla a kolečka. Rychlou instalaci bez použití nářadí slibuje Rivian taky u dvojitého zadního nosiče jízdních kol.

Ze standardních praktických řešení Rivianu R2 lze zmínit třeba přenosnou LED baterku umístěnou v bočnici dveří, dvojitou přihrádku pod palubní deskou nebo hluboké úložné přihrádky mezi sedadly. Ani nocování uvnitř SUV nakonec nebude problém, jelikož přední a zadní sedačky lze sklopit do roviny – dobrodruhům tak už stačí minimálně karimatka a spacák.