Vstup Rivianu do Evropy má podobu SUV R2. Ještě si na něj ale počkáme

Americká značka Rivian svůj pick-up a SUV řady R1 prodává jen v Severní Americe. Chystá se však i do Evropy, a to s modelem R2, který se čerstvě odhalil coby menší a dostupnější vůz v nabídce. Menší než R1S skutečně je – s délkou 4.715 mm, výškou 1.700 mm a rozvorem náprav 2.935 mm je R2 menší o 385, resp. 137 a 140 mm.

Rivian plánuje nabídnout verzi s jedním, dvěma nebo třemi elektromotory. Všechny mají díky nové baterii, která ve verzi s větší kapacitou obsahuje 4.695 cylindrických článků, ujet až přes 300 mil (483 km) na jedno nabití. Jaký bude dojezd na menší baterii, zatím není známo. Na americkém trhu dostanou vozy přímo z výroby nabíjecí konektor NACS, s nímž přišla Tesla a který v posledních měsících řada automobilek přijímá za svůj.

Baterie, jejíž kapacita zatím není známá, se má být schopna na dostatečně výkonné nabíječce dobít z 10 na 80 % do 30 minut. Nejvyšší nabíjecí výkon však také zatím není znám, natož nabíjecí křivka.

Po stránce asistenční elektroniky má být R2 lépe vybavena oproti vozům řady R1. Vůz dostane 11 kamer a 5 radarů a podle generálního ředitele Rivianu RJ Scaringe bude řidič moci pustit volant a přestat sledovat silnici, což by mohlo znamenat autonomní jízdu nejméně úrovně 3.

Interiér dle fotografií nabídne velký, na šířku orientovaný displej coby středovou konzoli; žádná tlačítka kolem něj nejsou vidět. Druhý, menší displej zastává funkci přístrojového štítu. Kromě odkládacích prostor na středovém tunelu a na konzoli mezi sedačkami tu jsou podle automobilky také dvě přihrádky před spolujezdcem.

Vůz nabídne prosklenou střechu a kromě běžných otvíracích dveřních oken také stahovací sklo pátých dveří a výklopná okna mezi sloupky C a D. Druhá řada sedadel se sklápí do roviny s podlahou kufru. Sklopné jsou také přední sedačky, což usnadní spaní v autě. V budoucnu má být k mání i příslušenství typu střešního stanu či kuchyňské vložky do zavazadelníku.

Konečně, jak na tom bude s onou dostupností? Rivian již otevřel možnost předobjednávek s rezervačním poplatkem ve výši 100 dolarů (cca 2.300 korun) a předpokládá cenu od 45 tisíc dolarů, tedy 1,05 milionu korun. To samo o sobě kdovíjakou dostupnost neslibuje, vůz však má přijít na trh americký až v roce 2026 a do té doby se toho může hodně změnit – s jakýmkoliv vlivem na cenu. Britská mutace webu Rivianu hovoří o příchodu na tamní trh v roce 2027, ve zbytku Evropy tedy snad můžeme počítat s podobným datem.

Kromě modelu R2 ukázal Rivian také menší crossover R3 včetně vysokovýkonné verze R3X. Ten má být oproti R2 levnější, techniku však budou spolu do značné míry sdílet. Kdy tato verze přijde na trh – má být i v Evropě – však zatím není známo.