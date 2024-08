Koncept sportovní sedačky BMW je tak udržitelný, že dostal ocenění

Když se mluví o snižování uhlíkové stopy automobilů, většinou jde o přechod z pohonu na benzín či naftu k elektrickému. Není to ale jediná oblast, kde je možné ušetřit nějaký ten gram uhlíkatých emisí, jak ukazuje automobilka BMW. Představila novou sedačku nazvanou „M Visionary Materials Seat“.

Světu ji ukázala rovnou se zprávou, že za ni získala ocenění Altair Enlighten v kategorii „Udržitelný proces“. Toto ocenění každý rok dostávají ty nejlepší inovace v ultralehkých konstrukcích a snižování emisí i spotřeby materiálů a energie zároveň s maximalizací recyklace.

Nová sedačka „ztělesňuje tyto požadavky skrz výběr materiálů a specifický koncept výroby“, uvádí automobilka. A podle poroty byla tentokrát nejinovativnější v rámci celého světa. Franciscus van Meel, šéf BMW M, se nechal slyšet, že jeho divize má za cíl také „překvapování fanoušků a zákazníků inovativními kroky v oblasti udržitelnosti“. „Tyto produkty také posunou naši DNA z motosportu do budoucnosti,“ dodal van Meel.

Sedačka BMW M Visionary Materials

Konkrétně u nového sedadla jde o použití materiálů s rostlinnými základy, a to jak nových, tak i recyklovaných, a také o možnost recyklace sedačky poté, co doslouží, do co nejvyšší míry. Zároveň měl být produkt atraktivní, lehký a dobře funkční ve svém účelu.

Minimalistický design se pojí s nízkou hmotností ve faktu, že je značná část konstrukce sedačky viditelná. Potahy, polstrování ani konstrukce nepoužívají ropné produkty a samozřejmě zapomeňte na skutečnou kůži. Výsledkem je 90% snížení emisí CO 2 ve srovnání s dnešní produkční karbonovou sedačkou BMW M.

Není to sedačka, kterou by bylo možné dnes objednat do nějakého „emka“, a možná ji takhle, jak ji ukazují fotografie, koupit ani nikdy nepůjde. Je to koncept, který má ukázat cestu do budoucnosti a na kterém se vývojáři i designéři naučili novým přístupům k existujícím otázkám ve vývoji sedaček.

„Ukazujeme, co bude v budoucnu možné s existujícími technologiemi a materiály při snaze posunout naše úsilí snížit emise a šetřit zdroji na další úroveň. Není to jen o nahrazování materiálů, především jde o navrhování pro recyklaci,“ nechal se slyšet Falco Hollmann, manažer inovací v oblasti odlehčování a udržitelnosti u BMW M.