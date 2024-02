Kubica ve žlutém Ferrari, Schumacher s Alpine. Na jaká jména se můžeme těšit v letošním Le Mans?

Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

Únor bývá ve světě motorsportu měsícem, ve kterém vrcholí přípravy na nové ročníky u většiny šampionátů. Nejinak je tomu u vytrvalostního šampionátu WEC, který je rok od roku populárnější a přitahuje čím dál více automobilek a slavných závodních pilotů.

Šampionát WEC 2024 startuje o prvním březnovém víkendu závodem Qatar 1812 km. Premiérový ročník závodu na okruhu v Losailu má 10hodinový limit. Dále zavítáme na slavné okruhy do italské Imoly a belgického Spa-Francorchamps. V půlce června se šampionát přesune do Le Mans na nejslavnější vytrvalostní závod světa. V druhé polovině ročníku zamíří účastníci WEC do Brazílie, USA, Japonska a Bahrajnu.

Sestava automobilek je nabitější než v minulém roce. Porsche, Peugeot, Toyotu, Cadillac a Ferrari nově doplní BMW, Alpine a Lamborghini. To už je více než důstojná sestava, o které se šampionátu vytrvalostních závodů ještě před třemi lety ani nezdálo.

Mistrovská Toyota opět nasadí dva speciály. Novým jezdcem japonské automobilky je Nyck de Vries, který se minulý rok neúspěšně prezentoval ve formuli 1 pod stájí Alpha Tauri.

Ferrari, které minulý rok vyhrálo 24 hodin Le Mans poprvé od roku 1965, nastupuje do nového ročníku v nezměněné sestavě, a dokonce bude doplněné o třetí sestavu pilotující žlutý speciál 499P. V něm se budou střídat Yifei Ye, Robert Schwartzman a vítěz závodu formule 1 Robert Kubica.

Polský závodník není jediným slavným jménem, které v sestavě nejvyšší kategorie Hypercar pro rok 2024 nově vidíme. Za tovární tým Alpine bude startovat syn sedminásobného mistra světa a současný testovací jezdec týmu Mercedes AMG-Petronas F1 Mick Schumacher.

V týmu JOTA, který provozuje speciál Porsche 963, bude startovat mistr světa formule 1 z roku 2009 Jenson Button. Z bývalých pilotů formule 1 jsou dalšími nováčky v nejvyšší kategorii Daniil Kvyat v Lamborghini a Paul di Resta se Stoffelem Vandoornem v Peugeotu.

Minulý rok nabídl zajímavou a napínavou sezonu, jejíž highlightem byl zejména závod 24 hodin Le Mans, který oslavil 100 let a fanoušci byli svědky vyrovnané bitvy o vítězství mezi Ferrari a Toyotou. Díky většímu zastoupení značek by mohl získat na popularitě a celkové sledovanosti celý šampionát, který startuje již příští víkend.