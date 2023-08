Kultovní Honda Prelude by se mohla vrátit. Bude to ještě sporťák, nebo elektrické SUV?

Byla to populární zábavná Honda, která postupem času bohužel upadla v zapomnění. V minulosti byla Honda Prelude ikonickým dostupným sportovním kupé z Japonska a jedním z nejslavnějších modelů značky své éry. Od ukončení výroby v roce 2001 však marně čeká na duchovního nástupce. Ten by se podle nejnovějších informací a spekulací mohl skutečně vrátit, ale bude to ještě kupé? A bude vůbec mít spalovací srdce?

Nová patentová přihláška Hondy z letošního 15. srpna mám naznačuje potenciální návrat kultovního jména. Značka už v minulosti zažádala o ochrannou známku zakazující používání názvu Prelude na zboží. A nově brání i konkurentům v aplikování jména Prelude na své modely. Pokud se na to podíváme s jistým optimismem, můžeme začít přemýšlet, zda automobilka nepřipravuje návrat modelu.

S dnešními automobilovými trendy však současně musíme přemýšlet, zda a v jaké podobně by se Honda Prelude mohla vrátit na světové trhy. Bude vůbec ještě čistě spalovacím sportovním kupé? Teoreticky je nadějné, že Honda v budoucnu skutečně znovuzrodí Prelude, ale může být elektrickým sporťákem nebo elektrickým SUV.

Už v minulosti se Honda vyjádřila, že nemá žádné zábrany pro vývoj a zahájení prodeje elektrického sportovního modelu, třeba z rodiny Type-R. To je vize, s jakou se automobilka může vrhnout do konkurenčního boje s připravovanými novými elektrickými Porsche Boxster a Cayman. Bohužel, ještě reálnější je návrat Prelude jako crossoveru nebo SUV. Slavná jména se zkrátka dobře prodávají.

Zda se Honda Prelude skutečně vrátí je zatím ve hvězdách, protože nové změny v ochranných známkách nemusejí nic znamenat. Na závěr už jen připomeneme, že původní Honda Prelude se vyráběla v pěti generacích v letech 1978 až 2001 a byla charakteristická pohonem předních kol a později i inovativním řízením všech kol s obchodním označením 4WS.