La Voiture Noire: Legenda o ztraceném Bugatti Atlantic za více než 2,6 miliardy

Znáte legendu o ztraceném Bugatti Type 57SC Atlantic s přezdívkou „La Voiture Noire“? Dnes by mohlo být nejdražším autem na světě.

Když Bugatti na autosalonu v Ženevě roku 2019 poprvé odhalilo hypersport La Voiture Noire, oživilo jednu z největších legend ze své minulosti. Novinka se inspirovala ztraceným Bugatti Type 57SC Atlantic zmizelým během německé okupace Francie za druhé světové války. Dodnes o jeho osudu spekulují nejbohatší sběratelé i nadšenci, a kdyby se dnes originální La Voiture Noire najednou objevilo, mohlo by být nejdražším autem na světě.

Legendární Bugatti Type 57SC Atlantic s přezdívkou „La Voiture Noire“, ve francouzštině „černé auto“, se začala psát 3. října 1936. Továrna v Molsheimu jej vyrobila jako druhý kus nejexkluzivnějšího modelu na šasi Type 57 a z historického hlediska je zajímavý i skutečností, že nikdy neměl právoplatného majitele. Navíc byl jediným Atlanticem s továrním kompresorem typu „C“.

S La Voiture Noire zpočátku jezdil sám Jean Bugatti, syn zakladatele automobilky Ettore Bugattiho a designér Bugatti, a následně s ním jezdil i automobilový závodník William Grover-Williams se svou ženou Yvonne. Druhý vyrobený Atlantic se sériovým číslem podvozku 57453 továrna využívala i při oficiálních prezentacích, když jej v roce 1937 vystavila na automobilových přehlídkách v Nice a Lyonu a otiskla jej i ve svém oficiálním katalogu.

Ještě během toho roku se La Voiture Noire vrátil do rukou Jeana Bugattiho a ten jej později daroval továrnímu jezdci Robertu Benoistovi jako odměnu za vítězství ve vytrvalostním závodě 24 hodin Le Mans 1937. Benoist si jej užíval až do roku 1940, kdy se rozhodl uprchnout do Anglie a vrátil jej molsheimské továrně.

Historicky poslední známá zmínka o jedinečném originálním La Voiture Noire je z 18. února 1941, když mělo být naloženo na vlak a odesláno do bezpečnějšího města Bordeaux ve Francii. V přepravních dokumentech bylo uvedeno číslo registrační značky 1244 W5 a jiné číslo podvozku 57454. Historicky významné Bugatti však do svého cíle asi nikdy nedorazilo.

Jean Bugatti, který zemřel v roce 1939 při dopravní nehodě ve věku pouhých 30 let, o tehdy říkal, že La Voiture Noire, vůz s číslem podvozku 57453, byl jeho technicky nejpokročilejším a nejhodnotnějším počinem. Automobiloví odborníci v minulém desetiletí uváděli, že kdyby se ztracený Atlantic nakonec našel, mohl by mít hodnotu přesahující 2,6 miliardy korun. Dnes by nepochybně byla ještě vyšší. Aktuálně se však světu připomíná jen na dvou černobílých fotografiích.