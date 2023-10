Lancia neumírá, naopak ji čeká pořádné oživení

Italskou automobilku, jež v současné době žije pouze z modelu Ypsilon, s nadcházející elektrickou érou čeká oživení. To je pro fanoušky jedné z nejvíce inovativních značek historie skvělá zpráva.

Problémy koncernu Fiat se táhnou až do doby ekonomické krize z konce roku 2008. Italové se tehdy rozhodli šetřit, což se ovšem negativně projevilo na vývoji nových modelů. Také proto portfolio kdysi významného evropského výrobce dodnes stojí na znovuzrozeném městském modelu 500 z roku 2007 a o čtyři roky mladší pandě. V případě sesterské Lancie je pohled ještě tristnější, byť pád téhle značky trvá už několik desítek let. Automobilka s velmi silnou rallyeovou historií a pověstí technického inovátora (jako první například začala vyrábět vůz se samonosnou karoserií – Lancia Lambda z roku 1922) se od začátku 90. let, kdy prodávala 300 tisíc aut ročně (1990), postupně propadla na loňských zhruba 41 000 kusů jediného modelu v podobě malého hatchbacku Ypsilon, který je navíc dostupný pouze v domovské Itálii.

Spojení koncernu FCA s francouzským PSA ovšem nejen Lancii vlévá čerstvou krev do žil. Velkou měrou se na tom ovšem podílí též nastupující elektromobilita. Právě díky novým impulsům se můžeme těšit na další generaci ypsilonu, jehož aktuální provedení je na trhu již dvanáct let. Nástupce dostane výrazně modernější platformu CMP a hybridní pohon. Vedle toho se na architektuře e-CMP chystá též čistě elektrické provedení, jež převezme techniku současných malých bezemisních aut koncernu Stellantis. To znamená vpředu umístěný elektromotor se 115 kilowatty a akumulátor s kapacitou 54 kWh.

Další novinkou má být podstatně zajímavější Lancia Gamma. Budoucí vlajková loď bude stát na nové platformě STLA Medium, jakou dostal nový Peugeot 3008. Nepřekvapivě se tedy bude jednat o elektromobil, ovšem kupodivu ne o SUV. Okolo 4,7 metru dlouhý vůz dostane nízkou siluetu a bude se podobat například Audi A5 Sportback či BMW 4 Gran Coupé. Po stránce designu by novinka mohla vycházet z konceptu Pu+Ra HPE z letošního roku. K dispozici budou verze s jedním elektromotorem vpředu i dvěma jednotkami, přičemž díky nejnovějším akumulátorům by gamma měla na jedno nabití zvládnout až 700 kilometrů.

Třetí novou lancií má být nástupce legendárního modelu Delta. Plně bezemisní vůz je zatím naplánován na rok 2028 a měl by představovat sportovního pokračovatele Lancií Delta Integrale, Delta S4 a 037, pravděpodobně ve formě nějakého crossoveru.

Na rozdíl od dneška, kdy Lancia funguje prakticky jen v Itálii, plánuje automobilka výrazně rozšířit prodejní aktivity v zahraničí, odkud má pocházet až polovina objednávek. Jestli zamíří i mimo Evropu, je ale zatím ve hvězdách. Současné plány se totiž mohou velmi rychle změnit.