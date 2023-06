TEST Peugeot 3008 BlueHDi 130 EAT8 GT – Pohodář s dobrým srdcem

Výbava základní sestavy

Pack Driver Assist Plus (adaptivní tempomat s funkcí Stop & Go, udržování vozu v jízdním pruhu, automatické nouzové brzdění, sledování mrtvého úhlu, automatické přepínání dálkových světel, rozpoznání vybraných dopravních značek a další), 18palcová hliníková kola, Peugeot Full LED Technology, Driver Sport Pack, Hands-free otevírání víka zavazadlového prostoru, kombinované látkové čalounění Belomka černá, výškově nastavitelné sedadlo spolujezdce - sklopné do polohy stolku, 2x USB-A pro dobíjení ve druhé řadě, dekor palubní desky a panelů dveří Alcantara, hliníkové pedály a opěrka nohy, podélné hliníkové střešní nosiče, střecha Black Diamond, Pack Look GT, výškově nastavitelné opěrky hlavy pro všechna sedadla, Isofix na sedadle spolujezdce a na krajních sedadlech ve druhé řadě, palubní počítač, couvací kamera, přední a zadní parkovací senzory, ambientní osvětlení, zatmavená skla zadních oken, Peugeot i-Cockpit (digitální sdružený přístroj 12,3", multifunkční kožený volant, barevný dotykový 10" HD displej), automatická dvouzónová klimatizace s výdechy pro druhou řadu sedadel, Hands-free přístup a startování vozu, elektricky ovládaná, vyhřívaná a sklopná vnější zpětná zrcátka s integrovanými LED směrovými světly, boční osvětlení karoserie, lavice ve druhé řadě dělená v poměru 2/3:1/3 s možností sklopit opěradla ze zavazadlového prostoru do roviny, výškově nastavitelné sedadlo řidiče s bederní opěrkou, středová loketní opěrka vzadu s držáky na nápoje a otvorem na lyže, dvoupolohová podlaha v zavazadlovém prostoru, 3x zásuvka 12V, on-line 3D navigace, rádio DAB, audio s 6 reproduktory, Mirror Screen (Apple CarPlay, Android Auto), sada na opravu pneumatiky a další. Kč