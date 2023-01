Lancia Ypsilon navzdory věku vládne italskému trhu, má za sebou rekordní rok

Malý stylový hatchback Lancia Ypsilon je v prodeji od roku 2011, a to na jediném trhu. Navzdory tomu je o něj zájem a loňský rok pro něj byl rekordní.

První generace malého italského hatchbacku Lancia Ypsilon se objevila v roce 1995 a společně s nástupcem měli každý zhruba osmiletý životní cyklus. Stávající třetí generace (čtvrtá, počítáme-li model Y10 z roku 1985) je svým věkem překonává. Představila se na ženevském autosalonu v roce 2011 a po dvou faceliftech a nespočtu speciálních edic zůstává v prodeji dodnes. Sice jen na domácím trhu, ale tam je velmi úspěšná.

Konfigurátor na italských stránkách Lancie prozrazuje, že je malý hatchback dostupný ve dvou motorizacích. Obě dvě sází na zážehový motor, jedna však o objemu 1,0 l v rámci mild-hybridní soustavy o maximálním výkonu 70 koní, druhá o objemu 1,2 l, který umí jezdit na LPG a poskytuje maximálně 69 koní. Při objednání online stojí mild hybrid 15.150 euro (364 tisíc korun) a Ypsilon spalující LPG přijde na 17.750 euro (427 tisíc korun).

Cenou se tedy malý Ypsilon úplně nepodbízí, ale on to vlastně ani nemá zapotřebí. Lancia model popisuje jako auto, u něhož je hlavním důvodem k nákupu jeho styl. A Italové na to zřejmě slyší, protože Ypsilon za sebou má na domácím trhu další rekordní rok. Luca Napolitano, šéf Lancie, říká, že jde o nejprodávanější model segmentu a zároveň druhý nejprodávanější vůz obecně.

Na vrcholu segmentu B přitom model Ypsilon stojí už čtyři roky. V loňském roce se v Itálii prodalo 40.991 kusů a s tržím podílem 15,3 % jde o druhý nejprodávanější vůz v zemi. Ve srovnání s rokem 2021 se jedná o nárůst o 1,2 %, přičemž stávající tržní podíl je nejvyšší, jakého kdy Ypsilon dosáhl. Značka Lancia si pak na trhu připsala podíl 3,1 %, což znamená nárůst o 0,1 % oproti roku 2021.

Na auto, které se prodává od roku 2011, a v posledních letech ke všemu jen na jediném trhu, to není vůbec špatný výsledek. Přítomnost na jediném trhu možná není s ohledem na historii značky ničím k chlubení, avšak Lancii čeká obrození. Koncem listopadu loňského roku představila aktualizované logo, nový designový jazyk a v roce 2024 dostane Ypsilon novou generaci. Následně se bude každé dva roky představovat nový model a Lancia se plánuje vrátit na evropské trhy mimo domovskou Itálii.