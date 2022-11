Lancia ožívá! Představila nové logo a designový jazyk

Značka Lancia patří k tradičním italským automobilkám, ostatně její historie se začala psát již před 116 lety. Pravdou však je, že v posledních letech se automobilce příliš nedaří. S jediným modelem se totiž drží už jen na svém domovském trhu, kde si ale stále dokáže podmanit řadu zájemců. O budoucnosti značky se přitom dlouho vedly divoké debaty.

Před sloučením skupin FCA a PSA do společnosti Stellantis se předpokládalo, že značka Lancia bude jednou z těch, které z trhu zmizí. K překvapením mnohých se však zástupci Stellantis rozhodli značku vzkřísit a pozvednout ji zpět k původní slávě. A nyní k tomu činí první kroky.

Lancia se totiž nedávno pochlubila novým logem a také zcela novým konceptem s poněkud zvláštními tvary i označením. Začněme od jména, které zní „Pu“+Ra“. Jde přitom o spojení výrazů „pure“ a „radical“, které by měly naznačovat další budoucnost značky. Tedy čistou a současně radikální.

Designéři automobilky tak naznačili svůj záměr kombinovat jemné a elegantní křivky modelů jako byly Aurelia a Flamina s výraznými a ostře řezanými křivkami sportovních modelů jako byla Delta či Stratos. To je ostatně patrné i na konceptu, tedy pardon – soše, která má k autu daleko. Přesto nabízí alespoň drobnou ochutnávku budoucích možností značky.

Na přední části konceptu Pu+Ra zaujmou výrazné osvětlené linky ve tvaru písmene Y, které mohou být náznakem tvarování přídě, případně světelného podpisu vozu. Samotná maska by přitom měla mít tvar označovaný „a calice“ – tedy kalichu. Vzadu pak vidíme jen elegantní a velmi decentní kulatá koncová světla, která měla být inspirována modelem Stratos.

Koncept Pu+Ra Zero má s běžnými koncepty automobilek skutečně pramálo společného, ostatně nemá ani interiér. Pokud by ho však měl, nesl by se podle automobilky v duchu italského nábytku. Společnost chce pracovat s jednoduchými tvary.

„Nová éra značky Lancia začíná dnes, s novým logem a jasnou vizí designu,“ uvedl Luca Napolitano, generální ředitel společnosti Lancia. „V očekávání nového Ypsilonu, prvního vozu nové Lancie, představujeme Lancii Pu+Ra Zero, sochu, trojrozměrný manifest, který inspiruje vozy, jež budou uvedeny na trh v letech 2024 až 2028.“

Nové logo společnosti se inspirovala u emblému z roku 1957. Nechybí tak celý název automobilky a jednodušší font. Logo si zachovalo tradiční tvary štítu a písmena jsou v kruhu, po levé straně však logem prochází rovná linka. Prvním vozem, který by měl toto nové logo dostat, pak bude právě již zmiňovaná nová generace modelu Ypsilon.

Lancia plánuje uvádět na trh každé dva roky nový model, přičemž začít by měla již v roce 2024 právě novým modelem Ypsilon, který by měl být dostupný jako hybrid i elektromobil. Od roku 2028 pak značka plánuje přejít na čistě elektrické vozy. V rámci své renesance navíc plánuje otevřít v Evropě až 100 nových showroomů a zavést také větší podporu pro on-line prodeje automobilů.