Legendární Karel Loprais zemřel. Připomeňte si jeho úspěšnou závodní kariéru

Předstartovní přípravy na 44. ročník Rallye Dakar zasáhla smutná zpráva. Do závodnického nebe odešel Karel Loprais, šestinásobný vítěz soutěže v kategorii kamionů. Zemřel po krátké těžké nemoci ve věku 72 let.

Před několika dny jsme zveřejnili ohlédnutí se slavným českým automobilovým závodníkem. Kdo mohl tušit, že za několik dní budeme psát vzpomínku na jeho život. Oficiální kondolenci zveřejnili na svém twitterovém účtu organizátoři Rallye Dakar. Poslední rozloučení s Karlem Lopraisem proběhne v sobotu 22. ledna ve Frenštátě pod Radhoštěm.

Drží historický rekord kamionů

Když v roce 1967 nastupoval do světoznámé automobilky Tatra osmnáctiletý Karel Loprais jako dělník, nikdo nemohl tušit, jak dokáže kopřivnickou značku proslavit v celém světě. Po několika letech v Tatrovce se stal automechanikem a začátkem sedmdesátých let minulého století z něj byl zkušební řidič. Když se Tatra rozhodla pro účast na Rallye Dakar, dostal se mezi vybrané zájemce. Měl za sebou dlouholetou praxi zkušebního řidiče, znalosti terénních automobilů a jedenáctiměsíční pobyt v africké Libyi.

Svůj první ročník v roce 1986 po pořadatelských zmatcích nedojel, ale o rok později už byl druhý a v lednu 1988 se radoval z prvního vítězství s vozem T815 4x4. „Vítězné auto stojí dodnes v kopřivnickém muzeu. Nezapomenutelné bylo prvenství 1994, kdy se poprvé a naposledy jelo z Paříže do Dakaru a zpět do Paříže. Tehdy se nám povedlo dokončit soutěž na šestém místě, což je dodnes nejlepší výsledek kamionu v absolutním pořadí v dějinách Dakaru,“ řekl Loprais při svých vzpomínkách na slavné roky.

Nepomohlo ani kafe

Na Dakaru ovšem zažil nejenom velké úspěchy, ale prožil také pocity neuvěřitelné marnosti a zklamání. Do poslední etapy ročníku 1991 nastupoval s náskokem dvou hodin a do cíle chybělo pouhých osmadvacet kilometrů. Ještě třicet minut před cílem byl první, motor však nevydržel. Na vině byl propálený píst. „Nalévali jsme tehdy do motoru všechno, co bylo v kabině i na korbě kamionu. Olej, pití, mleté kafe, ale stejně nám to nepomohlo. Dostali jsme penalizaci a nakonec byli čtvrtí. Od té doby vím lépe než kdokoliv jiný, že si můžete oddechnout až u cílové rampy,“ líčil smutné zkušenosti.

Pokud se jedná o příjemnější zážitky, musíme jmenovat výhry na Dakaru v letech 1994, 1995, 1998, 1999 a 2001. „Při posledním vítězství jsem řídil tatrovku s označením Puma. Z pocitu šoféra to byl jednoznačně nejlepší závodní kamion, který kdy Tatra vyrobila,“ tvrdí Karel. Poslední Dakar absolvoval v sezoně 2006, ale nedokončil ho pro velké bolesti zad. Jednalo se o následek havárie z roku 2003, kdy si zlomil několik obratlů. Tehdy s ním v kabině už seděl jeho synovec Aleš Loprais, který se stal důstojným nástupcem slavného jména. Můžeme ho vidět také na startu nadcházejícího ročníku.

Devatenáct startů na Rallye Dakar dokázal Karel Loprais proměnit v jedenáct umístění na stupních vítězů! Vyhrál šestnáct etap a počtem šesti celkových výher je třetím nejúspěšnějším závodníkem v dějinách Rallye Dakar.

Velkou životní ránu dostal v roce 2008, kdy vyhořel jeho rodinný dům v Tiché na předměstí Frenštátu pod Radhoštěm. Za pomoci rodiny a ohromného množství přátel, kteří neváhali Karla podpořit, dokázal postavit dům znovu. V květnu 2011 byl jmenován vládním zmocněncem pro oblast bezpečnosti silničního provozu. Dne 28. října 2017 převzal z rukou českého prezidenta Miloše Zemana státní vyznamenání, medaili za Zásluhy.

Vzpomíná Aleš Loprais

„Ve věku nedožitých 73 let nás po krátké nemoci opustil muž, který obecně šetřil slovy, a ještě méně mluvil sám o sobě. Přesto si svými činy, úspěchy, chováním, jednáním, vystupováním, přístupem k životu, ale i typickým plaše vypadajícím úsměvem získal úctu, respekt a srdce několika generací svých kolegů, soupeřů, fanoušků motoristického sportu i široké veřejnosti.

Jméno Karla Lopraise bude navždy spojeno s úspěchy kamionů Tatra na Rallye Dakar. Na slavné pouštní soutěži debutoval v roce 1986 a o dva roky později slavil na březích Růžového jezera první ze šesti triumfů. S africkou soutěží se rozloučil v roce 2006. Během dvou dekád absolvoval devatenáct dakarských ročníků, při nichž se celkem jedenáctkrát probojoval na stupně vítězů. V roce 2017 převzal z rukou prezidenta republiky státní vyznamenání, medaili za Zásluhy.

Odchod Karla Lopraise je bolestivou ranou pro celou rodinu i široký okruh přátel. Opustil nás naprosto originální člověk, jehož místo v našem světě nelze nikým a ničím zaplnit. V našich srdcích a paměti zůstává bezpočet krásných vzpomínek, za které nikdy nepřestaneme být vděční. Děkujeme, Karle!“

Vzpomíná Martin Prokop

„Smutná zpráva nejen pro dakarský svět dorazila sem k nám na start Dakaru 2022! Karel Loprais bude tenhle závod sledovat z nebe. Byl to první člověk, který mne k Dakaru přivedl! Na chatě jsem měl knížku s legendární červenou Tatrou, symbolem Dakaru. Chci mu poděkovat za to, že pro celou českou komunitu udělal mravenčí práci a udělal u nás Dakar slavným. Prošlápl tak všem nám závodníkům cestu k publiku a fanouškům. Jeho vystupování a jeho výkony ohromily spoustu českých a slovenských fanoušků. My je nyní jen následujeme! Čest Vaší památce, Monsieur Dakar!“

Vzpomíná Martin Macík

„Je to neskutečně smutná zpráva pro všechny Čechy. Jeho jméno bude neodmyslitelně patřit k dějinám Dakaru, na kterém zářilo řadu let, a on sám udělal naší republice ohromnou publicitu a proslavil ji. Přišli jsme o člověka, který byl průkopníkem téhle soutěže v České republice. Upřímnou soustrast celé rodině i týmu, který je tady na Dakaru a nese jméno Loprais. Na Dakaru 2022 budeme bojovat a doufám, že jeho odkazu neuděláme ostudu. R.I.P. - Karel Loprais.“

Karel Loprais

Narozen 4. 3. 1949

Zemřel 30. 12. 2021

Bydliště Frenštát pod Radhoštěm

Úspěchy – Vítěz Rallye Dakar (1988, 1994, 1995, 1998, 199, 2001) 10x na stupních vítězů Rallye Dakar Vítěz 16 etap na Rallye Dakar 2. v podniku Paříž - Peking (1992) 3. v podniku Paříž – Kapské Město (1992) Vítěz Ankety Zlatý volant (1992, 1995, 1996, 1999) Držitel Zlatého volantu za celoživotní přínos motorismu Automobilový závodník století ČR (2000)

Karel Loprais na Rallye Dakar

1986 Rallye Paříž–Alžír-Dakar (Karel Loprais, Jaroslav Krpec, Radomír Stachura) nedokončili

Rallye Paříž–Alžír-Dakar (Karel Loprais, Jaroslav Krpec, Radomír Stachura) nedokončili 1987 Rallye Paříž–Alžír-Dakar (Loprais, Krpec, Stachura) 2. místo.

Rallye Paříž–Alžír-Dakar (Loprais, Krpec, Stachura) 2. místo. 1988 Rallye Paříž–Alžír-Dakar (Loprais, Stachura, Tomáš Mück) 1. místo.

Rallye Paříž–Alžír-Dakar (Loprais, Stachura, Tomáš Mück) 1. místo. 1990 Rallye Paříž–Tripolis-Dakar (Loprais, Stachura, Mück) 4. místo.

Rallye Paříž–Tripolis-Dakar (Loprais, Stachura, Mück) 4. místo. 1991 Rallye Paříž–Tripolis-Dakar (Loprais, Stachura, Josef Kalina) 4. místo.

Rallye Paříž–Tripolis-Dakar (Loprais, Stachura, Josef Kalina) 4. místo. 1992 Rallye Paříž-Syrta-Le Cap (Loprais, Stachura, Kalina) 3. místo.

Rallye Paříž-Syrta-Le Cap (Loprais, Stachura, Kalina) 3. místo. 1994 Paříž-Dakar-Paříž (Loprais, Stachura, Kalina) 1. místo.

Paříž-Dakar-Paříž (Loprais, Stachura, Kalina) 1. místo. 1995 Granada–Dakar (Loprais, Stachura, Tomáš Tomeček) 1. místo.

Granada–Dakar (Loprais, Stachura, Tomáš Tomeček) 1. místo. 1996 Rallye Granada–Dakar (Loprais, Stachura, Tomeček) 2. místo.

Rallye Granada–Dakar (Loprais, Stachura, Tomeček) 2. místo. 1997 Rallye Dakar–Agadez–Dakar (Loprais, Stachura, Vlastimil Kučera) nedokončili.

Rallye Dakar–Agadez–Dakar (Loprais, Stachura, Vlastimil Kučera) nedokončili. 1998 Rallye Paris-Granada–Dakar (Loprais, Stachura, Jan Čermák) 1. místo.

Rallye Paris-Granada–Dakar (Loprais, Stachura, Jan Čermák) 1. místo. 1999 Rallye Granada–Dakar (Loprais, Stachura, Kalina) 1. místo.

Rallye Granada–Dakar (Loprais, Stachura, Kalina) 1. místo. 2000 Rallye Dakar–Káhira (Loprais, Stachura, Gilar) 2. místo.

Rallye Dakar–Káhira (Loprais, Stachura, Gilar) 2. místo. 2001 Rallye Paříž–Atar–Dakar (Loprais, Petr Hamerla, Kalina) 1. místo

Rallye Paříž–Atar–Dakar (Loprais, Petr Hamerla, Kalina) 1. místo 2002 Rallye Arras–Madrid–Dakar (Loprais, Hamerla, Kalina) 2. místo.

Rallye Arras–Madrid–Dakar (Loprais, Hamerla, Kalina) 2. místo. 2003 Rallye Dakar-Marseille–Šarm El-Šeikh (Loprais, Hamerla, Kalina) nedokončili

Rallye Dakar-Marseille–Šarm El-Šeikh (Loprais, Hamerla, Kalina) nedokončili 2004 Rallye Dakar (Loprais, Gilar, Kalina) 7. místo.

Rallye Dakar (Loprais, Gilar, Kalina) 7. místo. 2005 Rallye Dakar (Loprais, Gilar, Kalina) nedokončili.

Rallye Dakar (Loprais, Gilar, Kalina) nedokončili. 2006 Rallye Dakar (Loprais, Gilar, Aleš Loprais) nedokončili.

Nejčastější vítězové Dakaru

14 Stéphane Peterhansel (Francie), motocykly a automobily

Stéphane Peterhansel (Francie), motocykly a automobily 7 Viktor Čagin (Rusko), kamiony

Viktor Čagin (Rusko), kamiony 6 Karel Loprais (Česká republika), kamiony

Karel Loprais (Česká republika), kamiony 5 Cyril Neveu (Francie), motocykly

Cyril Neveu (Francie), motocykly 5 Cyril Despres (Francie), motocykly

Cyril Despres (Francie), motocykly 5 Marc Coma (Španělsko), motocykly

Marc Coma (Španělsko), motocykly 4 Ari Vatanen (Finsko), automobily)

Foto: Zdeněk Sluka