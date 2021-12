Rallye Dakar 2022: Monsieur Dakar vzpomíná

Všude kam přijde, bývá dodnes středem pozornosti. Má velkou zásluhu na tom, že se lidé o slavnou soutěž neustále zajímají. Stala se jeho životním osudem. Kráce před koncem roku ho provázely drobné zdravotní problémy, ale už je na tom lépe a chystá se sledovat Dakar a zejména synovce Aleše.

Spojený s Tatrou

V roce 1967 nemohl nikdo tušit, kdo nastupuje do tehdy již světoznámé automobilky Tatra v Kopřivnici. Osmnáctiletý Karel Loprais začal jako dělník, po pár letech byl automechanikem a začátkem sedmdesátých let se z něj stal zkušební řidič.

Když se Tatra rozhodla pro účast na Rallye Dakar, dostal se mezi vybrané zájemce. „Měl jsem za sebou dlouholetou praxi zkušebního řidiče, znalosti auta a jedenáctiměsíční pobyt v Libyi,“ vzpomíná. Značka tehdy nasadila dva kamiony 6x4, což byla tehdy už přežitá konstrukce. V rukou kopřivnických mužů však dokázala konkurovat. Paradoxně byl tehdy týmovou jedničkou Zdeněk Kahánek, Karel měl plnit roli dvojky.

Obě tatrovky bojovaly o vítězství, ale nakonec skončily v bažinách u vesnice N´Djago, kam je zavedla chyba pořadatelů v itineráři. S nimi tam tehdy zůstaly v bažině také oba liazy. Všechny kamiony však nakonec dojely do cíle, byť bohužel po časovém limitu. „Vzpomíná se nádherně. Dostali jsme se do vybrané společnosti včetně pilotů formule 1. Nikdo z nás netušil, do čeho jdeme. Skutečnost, že jsme se objevili v cíli, byla pro mnohé velké překvapením a pro nás ohromným úspěchem,“ vzpomíná Loprais.

O rok později už byl Loprais druhý a v závodě roku 1988 si dojel s vozem T815 4x4 pro první z šesti slavných vítězství. Jednalo se o jeho nejtěsnější vítězství ze všech. Druhý liaz za ním totiž dojel do cíle o pouhých 9:27 minuty. „Vítězné auto stojí dodnes v kopřivnickém muzeu. Nezapomenutelné bylo prvenství 1994, kdy se poprvé a naposledy jelo z Paříže do Dakaru a zpět do Paříže. Tehdy se nám povedlo dokončit soutěž na šestém místě, což je dodnes nejlepší výsledek kamionu v absolutním pořadí v dějinách Dakaru,“ říká Loprais.

Nepomohlo ani kafe

O tři roky později zažil nejmarnější chvíle na Rallye Dakar. Do poslední etapy ročníku 1991 nastupoval s náskokem dvou hodin a do cíle chybělo pouhých osmadvacet kilometrů. Ještě třicet minut před cílem byl první, motor však nevydržel. Na vině byl propálený píst. „Nalévali jsme tehdy do motoru všechno, co bylo v kabině i na korbě kamionu. Olej, pití, mleté kafe, ale stejně nám to nepomohlo. Dostali jsme penalizaci a nakonec byli čtvrtí. Od té doby vím lépe než kdokoliv jiný, že si můžete oddechnout až u cílové rampy,“ líčí Loprais smutné zkušenosti.

Pokud se jedná o příjemnější zážitky, může jmenovat další výhry na Dakaru v letech 1994, 1995, 1998, 1999 a 2001. „Při posledním vítězství jsem řídil tatrovku s označením Puma. Z pocitu šoféra to byl jednoznačně nejlepší závodní kamion, který kdy Tatra vyrobila,“ tvrdí Karel.

Osudná havárie deseti tun

O dva roky později přišly jeho nejtěžší, a jak se později ukázalo, fatální chvíle na slavné soutěži. V roce 2003 skočil na terénní nerovnosti. Desetitunový kamion se v rychlosti 100 km/h přetočil šestkrát. Loprais utrpěl zranění páteře, ale po třech letech se na Dakar vrátil. V ročníku 2006 mu dělal navigátora synovec Aleš (syn mladšího bratra Milana). V jedné etapě musel Karel tvrdě brzdit, aby zabránil střetu s nepozorným motocyklistou. Výsledkem byl tvrdý dopad na levé přední kolo a zranění obratlů se vrátilo. Posádka odstoupila čtyři etapy před cílem.

Naštěstí už ho to tolik nemrzelo. O pokračování dakarské tradice Lopraisů totiž bylo rozhodnuto. Aleš Loprais dokázal dojet na třetím místě v ročníku 2007, jenž jako poslední proběhl v Africe. Jeho strýc Karel mu po přestěhování se soutěže do Jižní Ameriky sekundoval několikrát jako řidič novinářského vozu. Radí synovci Aleši Lopraisovi, který po vás převzal rodinnou dakarskou štafetu? „Jel se mnou v roce 2006 jako navigátor. Tehdy jsme se do cíle nedostali, protože jsem utrpěl po jednom skoku kompresní zlomeninu obratle. Aleš je dnes jedním z nejlepších řidičů kamionů na světě. Má cit pro řízení, je dostatečně rychlý, skvěle se domluví anglicky a vybudoval si v rámci soutěže hodně důležitých kontaktů.“

S kluky se pořád vídám

Které přednosti mají kamiony Tatra v terénu a v závodech?

Když sedíte v autě téhle značky, víte, že máte nejlepší auto do složitých terénních podmínek. Výkyvné polonápravy a nezničitelný podvozek jsou zásadní přednosti těchto vozů. Vždyť v Rusku postavila Tatra v nejsložitějších terénech cesty a silnice. Teprve potom tam přijel zbytek světa.

Nevadí vám, že se soutěž přemístila z Afriky do Jižní Ameriky a potom na Střední Východ?

Dakar je firma a obchodní značka, která bude fungovat po celém světě. V Jižní Americe jsou krásné terény, písky a pouště především v oblasti Peru a Chile. Soutěž se teď posunula do jiného teritoria, uvidíme, kam se třetím rokem na zdejším území posune.

Co říkáte na dlouholetou převahu kamazů na Rallye Dakar?

Rusové nemusí moc řadit, stačí jim přidat plyn a situaci mají vyřešenou. V kategorii kamionů bohužel neexistují rovné podmínky pro všechny.

Vídáte se s bývalými kolegy z Dakaru?

Skoro se všemi. Mám na mysli Radka Stachuru, konstruktéra Slávu Krpce, Béďu Sklenovského, Otu Měřínského, Zdeňka Kahánka. Když přijede ze Šumavy, je vítán Pepík Kalina.

Čeho chcete v životě ještě dosáhnout?

Do závodního kamionu usednu už jenom při reklamních akcích, aktivní časy jsou už pryč. Dakar však sleduji pořád.

Mám vždycky nervy

Posledních deset let však už má dění pod kontrolou z rodinného domu ve Frenštátě pod Radhoštěm s manželkou Danuší. Synové Tomáš a Leo se věnují automobilům. „Rodina a zdraví znamenají hodně. Pokud jsou v pořádku, všechny problémy se řeší samy,“ říká Karel Loprais. „Řeknu vám, že je to mnohem více o nervy, než když je člověk na místě v akci. Na místě samotném vím, co se děje a jaká je situace. Dnes můžeme díky internetu a řadě technologických vymožeností sledovat pohyb aut po celé trase, ale také to stoprocentně nefunguje. Mám vždycky nervy, než kluci dojedou do cíle etapy.

Karel Loprais

Narozen – 4. 3. 1949

Stav – manželka Danuše, synové Tomáš (44) a Leo (38)

Bydliště – Frenštát pod Radhoštěm

Úspěchy – Vítěz Rallye Dakar (1988, 1994, 1995, 1998, 199, 2001) 10x na stupních vítězů Rallye Dakar Vítěz 20 etap na Rallye Dakar 2. v podniku Paříž - Peking (1992) 3. v podniku Paříž – Kapské Město (1992) Vítěz Ankety Zlatý volant (1992, 1995, 1996, 1999) Držitel Zlatého volantu za celoživotní přínos motorismu Automobilový závodník století ČR (2000)