Lewis Hamilton navštívil designové centrum Mercedesu. Odhalil přitom omylem nový sporťák?

Mercedes-Benz zveřejnil na svém youtubovém kanálu video z návštěvy pětinásobného šampiona Fomule 1 Lewise Hamiltona. Na tom by nebylo nic tak divného, kdyby se na několika záběrech neobjevil jeden tajemný hliněný model. Jedná se o předobraz některého z chystaných aut s trojcípou hvězdou?

Jisté je, že hliněný model není nic, co by Mercedes aktuálně prodával, nebo co by třeba v uplynulé době ukázal ve formě konceptu. Hliněný model, který si Hamilton prohlíží a zkouší si na něm práci s hlínou, má karoserii kupé a příď inspirovanou prototypem Mercedes-AMG Project One, na jehož sériové verzi se usilovně pracuje.

Jelikož se nejedná o nic známého, okamžitě se začalo spekulovat, zda tímto způsobem Mercedes omylem (nebo spíše úmyslně) neláká na příchod nějakého nového sporťáku. V tomto směru se nabízí třeba nová generace kupé Mercedes-AMG GT, jejíž čas se přece jen pomalu blíží. Vždyť dnešní generace tohoto sportovního modelu debutovala už na podzim roku 2014.

Spekulace přiživil i sám Mercedes, který na jeden dotazující komentář pod videem reagoval „poťouchlou“ odpovědí: „Nechme se překvapit, co pro nás v budoucnosti čeká.“

Automobilka tak sice nepotvrdila, že se skutečně jedná o nějaké její chystané dílo. Zároveň to ale nevyvrátila. Navíc v době sociálních sítí se hledají různé cesty, jak lákat na příchod nového automobilu a proč nevyzkoušet zrovna touto cestu. Zvlášť když marketingové oddělení Mercedesu má neotřelé nápady – na aktuální třídu A nejprve lákalo na profesní síti LinkedIn.

Až následující týdny a měsíce ukážou, jestli Mercedes tímto videem skutečně poprvé lákal na své nové auto, nebo zda šlo jen o jeden z mnoha nikdy nerealizovaných návrhů, kterých bývá ve stylistických centrech mnoho, a cílem bylo jen upoutat pozornost. Co odhadujete vy?