Lexus v Česku rozjel další slevovou akci. Ušetřit můžete až přes 600 tisíc

Lexus Business Week sice oficiálně startuje až 10. března a končí o šest dní později, nabídka výhodných cen ovšem platí již od pondělí 17. února. České zastoupení si pro zájemce připravilo prakticky plošné snížení cen svých modelů, které v případě Lexusu NX dosahuje až 611.000 Kč.

Ke každému vozu navíc nový majitel dostane jako dárek CCS kartu na palivo v hodnotě 20.000 korun. Na modely NX a RX lze využít také financování s nulovým navýšením. Ostatní modely jsou pak s akční úrokovou sazbou 3,99 %. V rámci produktu Kredit je možné zvolit si flexibilně akontaci podle vlastních potřeb, a to od 10 do 90 %. Flexibilní je i doba trvání od 12 do 36 měsíců. Všechny vozy jsou skladem, a tím pádem ihned k odběru.

Základní Lexus LBX je teď možné pořídit už za 649.900 Kč. Zákazníci pro jeho pořízení mohou využít také operativní leasing Kinto One, s nímž mohou vůz využívat už za 8699 Kč bez DPH měsíčně. Za větší Lexus UX dáte 12.799 korun bez DPH za měsíc. Ceny operativního leasingu u Lexusu NX začínají na 13.899 Kč, za plug-in hybridní Lexus RX 450h+ dáte minimálně 21.699 Kč měsíčně.

Kompletní přehled akčních cen najdete níže.

Lexus LBX LBX Business Comfort Plus Elegant Tech Emotion Tech Relax Advanced Cool Advanced Standardní cena [Kč] 825.000 875.000 895.000 1.005.000 1.035.000 1.175.000 1.215.000 Zvýhodnění [Kč] 176.000 116.000 116.000 166.000 166.000 166.000 166.000 Akční cena [Kč] 649.000 759.000 779.000 839.000 869.000 1.009.000 1.049.000

Lexus UX 300h Business Tech F Sport Design Standardní cena [Kč] 1.215.000 1.285.000 Zvýhodnění [Kč] 316.000 316.000 Akční cena [Kč] 899.000 969.000

Lexus NX 350h Executive Executive Top Prestige Standardní cena [Kč] 1.650.000 1.810.000 1.880.000 Zvýhodnění [Kč] 451.000 411.000 381.000 Akční cena [Kč] 1.199.000 1.399.000 1.499.000

Lexus NX 450h+ Executive Top Prestige Luxury Standardní cena [Kč] 2.050.000 2.120.000 2.310.000 Zvýhodnění [Kč] 551.000 521.000 611.000 Akční cena [Kč] 1.499.000 1.599.000 1.699.000

Lexus RX 350h Executive Executive Plus Standardní cena [Kč] 2.140.000 2.240.000 Zvýhodnění [Kč] 391.000 391.000 Akční cena [Kč] 1.749.000 1.849.000

Lexus RX 450h+ Executive Executive Plus Standardní cena [Kč] 2.480.000 2.720.000 Zvýhodnění [Kč] 531.000 571.000 Akční cena [Kč] 1.949.000 2.149.000