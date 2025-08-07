Ford v letošním roce otevřel 96 svolávacích akcí. Čeho se týkají?
Během uplynulých osmi měsíců Ford svolal do servisů více než dva miliony vozidel v rámci takzvaných svolávacích akcí. Je jasné, že tohle číslo není zdaleka konečné.
Svolávací akce na nová auta nejsou ničím novým. Praktikují se od doby, kam až naše paměť sahá. Už před dvaceti lety bylo běžné, že na jedno konkrétní auto (tedy jeden VIN) byly otevřené třeba tři svolávací akce.
Jak je vývoj automobilů stále rychlejší a na testování předprodukčních vozů je méně času, nezbývá než mnohé problémy řešit takzvaně za pochodu. Ještě v 80. letech trval vývoj auta třeba sedm let. Dnes je hotové za dva roky. Jasně, od té doby velmi pokročilo počítačem podporované konstruování (CAD – Computer Aided Design). Existují simulační programy, takže konstruktéři o chování daného celku vozidla vědí dříve, než jej reálně vyzkouší na silnici.
Jenže ne vše lze s úspěchem nasimulovat, o čemž svědčí nejen svolávací akce, ale také takzvané technické akce v rámci servisních bulletinů. Ty zpravidla řeší závady, vyskytující se na nějakém modelu plošně, ale které přímo neohrožují bezpečnost provozu. Nebo nepoškozují životní prostředí. Právě s bezpečností a ohleduplností vůči životnímu prostředí souvisí většina svolávacích akcí.
Pokud si myslíte, že zrychlený vývoj platí jen pro auta, tak věřte, že v letecké a železniční technice je to podobné. Ani tady dnes není dle informací od zasvěcených lidí tolik času na testování jako dříve, jakkoliv technologie výroby stejně jako provoz jsou u vlaků a letadel přirozeně na jiné, mnohem vyšší úrovni. Hodně starostí ale způsobuje nová technika. To platí obecně ve strojařině všude.
Téměř stovka svolávaček
Americký úřad pro bezpečnost v silniční dopravě NHTSA zveřejnil statistiku počtu svolávacích akcí v letošním roce podle jednotlivých skupin výrobců automobilů. A modrý ovál je s 96 svolávačkami zdaleka nejhorší. Třeba skupina Chrysler FCA jich má letos zatím otevřeno pouhých 21. A GM dokonce jen 16.
Co se týče Fordu, tak ten už v polovině ledna otevřel hned čtyři svolávací akce. Týkaly se ztráty výkonu motoru při akceleraci, ale také špatně zkompletované převodky řízení. Z hlediska počtu akcí byl nejhorším dnem 27. březen, kdy v jednom dni Ford otevřel neskutečných 13 svolávacích akcí. Pro srovnání, stejný počet svolávaček vyhlásil třeba Mercedes-Benz za celý rok.
Pokud zůstaneme u Fordu, tak dle zjištění NHTSA se nejvíce akcí, přesně 21, týká elektrické výzbroje. Dvanáct se vztahuje na parkovací asistenty, zejména zpětné kamery, a desítka se týká pohonu. Sedm akcí zahrnuje brzdový systém a takhle by se dalo pokračovat.
Stojí za tolika svolávačkami „jen“ přehnaná péče o prodávané modely a tedy i jejich zákazníky, nebo skutečná pochybení značky při výrobě, konstrukci či výběru subdodavatelů? Sám šéf Fordu Jim Farley se k neobvyklému počtu svolávacích akcí vyjádřil následovně.
„Svolávací akce, které jsme měli, se týkaly vozidel vyrobených v letech 2015 a 2016 a spoustu z nich lze řešit pouhým nahráním nového softwaru, přičemž mnohdy to probíhá dálkově, takže zákazník s vozem ani nemusí do servisu (OTA). To šetří nejen jeho čas, ale i naše peníze. Ve skutečnosti představují 60 procent našich výdajů záruky. A výdaje klesají s tím, jak do našich produktů zavádíme vylepšená řešení," uvedl Farley.
Týkají se i nás?
Uvedených 96 svolávacích akcí se týká severoamerického trhu. Protože ale zahrnují také globální modely Fordu, s nimiž se běžně setkáte i na našich silnicích, nabízí se otázka, co z toho se vztahuje také na produkci prodávanou v Evropě.
U některých modelů je to dost pravděpodobné. Příkladem jsou třeba zadní tlumiče pérování na Fordu Bronco, konkrétně tlumičů pro aktivní nivo, kde může dojít k prasknutí nádrže na hydraulický olej a tedy k jeho následnému úniku. Na druhou stranu NHTSA uvádí 149 449 kusů, zatímco český server „svolávaly“ zmiňuje 167 823 afektovaných aut. Je ale také možné, že se jedná o dvě různé závady vztahující se na zadní tlumiče Bronca. Přesný popis problémů bohužel NHTSA neuvádí.
Zdroj NHTSA, Ford, wikipedia | Foto Ford