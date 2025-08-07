Prodeje ojetin klesají. Co to dělá s cenami v Česku, se vám líbit nebude
Počet prodaných aut na sekundárním trhu sice mírně klesl, jejich cena je však stále vyšší. Od začátku letošního roku vzrostla v průměru o 6,5 procenta na 304.230 korun.
Nabídka aut na sekundárním trhu se meziměsíčně trochu ztenčila, a sice na 63.272 kusů. Vyplývá to z údajů firmy Aures Holdings, provozovatele sítě autocenter AAA Auto. Množství nabízených ojetin se tak v červenci blížilo lednové nabídce, kdy bylo v prodeji nejméně aut.
I přes snížení nabídky nedošlo k úbytku poptávky. Naopak ta hlásí skoro rekordní úroveň. Přitom ceny ojetin stále rostou, když od začátku roku došlo ke zvýšení o 6,5 procenta, průměrná cena ojetiny je v současnosti 304.230 korun.
„Pokles v prodejích během letní sezóny není ničím netradičním. Pozorujeme to na evropském sekundárním trhu každým rokem, a to obzvláště v případě individuálních prodejů. Když se podíváme na počet inzerovaných aut, nabídka se dlouhodobě jen v Česku drží na sto padesáti tisících a neklesla ani v létě. Trh spolu s prázdninami prostě zpomalil a čeká na standardně nejsilnější podzimní sezónu,“ vysvětluje Petr Vaněček, generální ředitel skupiny Aures Holdings, provozovatele mezinárodní sítě autocenter AAA Auto a Mototechna.
Zároveň ale prozrazuje, že se nižší prodeje netýkají celého trhu: „Ne všichni velcí prodejci ale hlásí pokles prodejů. Například v naší skupině naopak prodeje rostou a červenec se stal nejen nejsilnějším červencem v naší třiatřicetileté historii, ale i nejlepším měsíčním výsledkem vůbec. Za poslední měsíc jsme v Aures Holdings prodali na deset a půl tisíce aut, meziročně o 5,6 procenta více.“
Ještě dražší byla ojetá auta v červnu, kdy průměrná cena vyskočila na 311.000 korun, aby se v červenci opět vrátila na 304 tisíc. „Ceny ale nadále porostou, a to obzvláště v důsledku zavádění amerických cel na nové vozy, které postupně ovlivní i sekundární trh. Toto červencové ‚zlevnění‘ bylo bohužel spíše dočasné,“ upozorňuje Petr Vaněček.
Mezi prodanými ojetými vozy sice v červenci stále vedly naftové verze s více než 51 procenty, ovšem ještě loni byl podíl nafťáků výraznější, a sice přes 54 procent. Benzinové vozy dosahují podílu 43,6 procenta, hybridy 1,9 a elektromobily 1,6. „Je vidět, že se i na sekundární trh propisuje trend toho primárního, kde dominují benzinové motorizace s více než 65 procenty prodejů. Nafta má necelých 21 procent, elektromobily pak více než šest procent, dalších 4,5 procenta mají hybridy,“ říká Petr Vaněček s tím, že vývoj je jednoznačný.
„Moderní přeplňované benzinové motory mají stejně nízkou spotřebu jako diesely, s elektrickou výpomocí pak ještě nižší, obejdou se však bez složitých emisních systémů. Za několik let bude poměr na sekundárním trhu podobný, složité naftové motory z trhu téměř vymizí,“ míní.
Na trhu se od března letošního roku každý měsíc prodá alespoň tisíc čistě bateriových aut. Poptávka v tomto segmentu neklesá zdaleka tolik jako zbytek trhu. Poslední meziměsíční pokles byl jen v řádech menších desítek kusů.
„V procentním srovnání jde o tříprocentní pokles prodejů elektromobilů oproti osmiprocentnímu poklesu celého trhu. Nižší poptávku nevnímáme ani u nás v AAA Auto, kde jsme v rámci celé skupiny letos prodali již na tisíc elektromobilů, tedy více než dvojnásobek toho, co loni za celý rok,“ upřesňuje Petr Vaněček. Nejprodávanějšími elektromobily jsou nadále Tesla Model 3, Škoda Enyaq a kompaktní BMW i3. V celkovém pohledu pak na českém sekundárním trhu vede stále trio Škodovek Octavia, Fabia a Superb.
Zdroj Aures Holdings | Foto Aures Holdings