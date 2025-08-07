BMW X7 druhé generace se už rýsuje. Bude šestiválec i elektřina, ale skončí iDrive
Příští generace BMW X7 se má začít vyrábět za dva roky na vylepšené verzi své stávající platformy CLAR. Plug-in hybrid údajně nebude, elektro-verze však ano.
Současné BMW X7 přišlo na svět v roce 2019 a v dubnu 2022 se odhalilo v modernizované verzi. A web BMW Blog zachytil maskované prototypy příští generace při testování, takže je jasné, že přijdou. Bude-li to po osmi letech, jak je běžné, můžeme představení příští X7 čekat v roce 2026 a vstup na trh v roce následujícím. Sériová výroba má začít v závodě ve Spartanburgu v srpnu 2027.
Co od nového modelu očekávat? Po designové stránce by si vůz měl zachovat dělené přední světlomety a samozřejmostí jsou obří ledvinky, s největší pravděpodobností i svítící jako u řad 5 a 7.
Kromě toho čekejme v zásadě to, co nabízí současná generace, což znamená přes 5 m délky a šest či sedm míst k sezení v závislosti na provedení. Infotainmentem má být systém iDrive X s ještě většími displeji, než BMW nabízí dnes, a bez multifunkčního ovladače na středovém tunelu. Zákazníci jej údajně používají čím dál méně ve prospěch dotykového displeje a samozřejmě jeho vypuštěním výrobce ušetří pár eur; co z toho je důležitější, radši nebudeme spekulovat.
Příští X7 má ponechat platformu CLAR, což by znamenalo uložení spalovacích motorů vpředu podélně s pohonem všech kol. Pod kapotou lze rozhodně čekat řadové šestiválce; jestli se v Evropě bude i v příští generaci prodávat V8, nebo zda zůstane v plug-in hybridní verzi opulentnímu XM, zatím není známo. Řada 7 v současné generaci osmiválec nenabízí, má však plug-in hybridní verze, které příští X7 mít nemá. Stejně tak zatím není jasné, zda neproběhne downsizing směrem ke čtyřválcům.
Očekávejme příchod i elektrické verze iX7 – BMW si takové označení patentovalo. Takový model má mít techniku příští generace z modelů Neue Klasse. A samozřejmě, v plánu jsou i verze značky Alpina, které mají být spalovací i elektrické.
zdroje: BMWBlog | zdroj foto, videa: BMW