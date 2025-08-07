Předplatné
Jaké.auto Informace o autech podle značky a modelu

BMW X7 druhé generace se už rýsuje. Bude šestiválec i elektřina, ale skončí iDrive

BMW X7 xDrive40i
BMW X7 xDrive40i
BMW X7 xDrive40i
BMW X7 xDrive40i
156 Fotogalerie
Marek Bednář
Marek Bednář
Diskuze (0)

Příští generace BMW X7 se má začít vyrábět za dva roky na vylepšené verzi své stávající platformy CLAR. Plug-in hybrid údajně nebude, elektro-verze však ano.

Současné BMW X7 přišlo na svět v roce 2019 a v dubnu 2022 se odhalilo v modernizované verzi. A web BMW Blog zachytil maskované prototypy příští generace při testování, takže je jasné, že přijdou. Bude-li to po osmi letech, jak je běžné, můžeme představení příští X7 čekat v roce 2026 a vstup na trh v roce následujícím. Sériová výroba má začít v závodě ve Spartanburgu v srpnu 2027.

Co od nového modelu očekávat? Po designové stránce by si vůz měl zachovat dělené přední světlomety a samozřejmostí jsou obří ledvinky, s největší pravděpodobností i svítící jako u řad 5 a 7.

Kromě toho čekejme v zásadě to, co nabízí současná generace, což znamená přes 5 m délky a šest či sedm míst k sezení v závislosti na provedení. Infotainmentem má být systém iDrive X s ještě většími displeji, než BMW nabízí dnes, a bez multifunkčního ovladače na středovém tunelu. Zákazníci jej údajně používají čím dál méně ve prospěch dotykového displeje a samozřejmě jeho vypuštěním výrobce ušetří pár eur; co z toho je důležitější, radši nebudeme spekulovat.

Příští X7 má ponechat platformu CLAR, což by znamenalo uložení spalovacích motorů vpředu podélně s pohonem všech kol. Pod kapotou lze rozhodně čekat řadové šestiválce; jestli se v Evropě bude i v příští generaci prodávat V8, nebo zda zůstane v plug-in hybridní verzi opulentnímu XM, zatím není známo. Řada 7 v současné generaci osmiválec nenabízí, má však plug-in hybridní verze, které příští X7 mít nemá. Stejně tak zatím není jasné, zda neproběhne downsizing směrem ke čtyřválcům.

Očekávejme příchod i elektrické verze iX7 – BMW si takové označení patentovalo. Takový model má mít techniku příští generace z modelů Neue Klasse. A samozřejmě, v plánu jsou i verze značky Alpina, které mají být spalovací i elektrické.

Video placeholder
Nové BMW X7 na oficiálním videu (exteriér) • Zdroj: BMW

zdroje: BMWBlog | zdroj foto, videa: BMW

Začít diskuzi

Doporučeno

Články z jiných titulů